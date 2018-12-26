Белгородское Управление ФСБ и профсоюз «Правда» провели турнир по легкой атлетике и плаванию среди детей

Соревнования в регионе проходят второй год подряд - в 2018 году турнир вышел на новый уровень, благодаря совместной работе регионального Управления ФСБ и профсоюза «Правда».

- Эти состязания уже становятся хорошей традицией, - обратился к зрителям и участникам заместитель начальника управления ФСБ России по Белгородской области Марат Гараев. - В прошлом году при поддержке администрации города мы проводили подобные соревнования в Строителе, сегодня - благодаря поддержке Правительства Белгородской области, города, руководству и коллективу этого замечательного спортивного центра и нашим партнерам - мы проводим соревнования здесь, в УСК Светланы Хоркиной. Хочется пожелать нашим юным спортсменам победы, успехов во всем. Желаю победы всем и уверен, что сегодня проигравших не будет! Огромное спасибо за поддержку этих соревнований со стороны наших коллег из других министерств и ведомств!

Данный турнир – еще одно совместное мероприятие профсоюза «Правда» и Управления ФСБ России по Белгородской области. За год организации успешно провели не одно патриотическое и спортивное мероприятие.

- Выражаю искреннюю благодарность и признательность начальнику УФСБ России по Белгородской области Сергею Владимировичу Рожкову за поддержку наших проектов, за совместную работу в сфере патриотического воспитания молодого поколения. Мы сегодня обсудили турнир с нашими уважаемыми гостями, представителями силовых структур и приняли решение, что соревнования будут традиционными, - поделился Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского Совета. - И из года в год будут собирать все больше участников, мы будем повышать уровень турнира. Спасибо, дорогие друзья, единомышленники, спасибо, что вы сегодня и всегда с нами! Спасибо за вашу поддержку!

Сергей Фуглаев: «Принято решение сделать турнир традиционным, еще более массовым и интересным».

На турнире присутствовали заместитель начальника УМВД по Белгородской области, полковник внутренней службы Владимир Яценко, руководитель регионального УФНС Сергей Воронин, начальник областного управления физической культуры и спорта Олег Сердюков, временно исполняющий обязанности председателя всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Азар Марданов и другие почетные гости.

Профсоюз «Правда» очень плотно взаимодействует с Управлением ФСБ России по Белгородской области, а так же со всеми силовыми структурами региона в сфере патриотического воспитания молодежи, популяризации и поддержки спорта. Этот факт отметил заместитель начальника управления МВД России по Белгородской области, полковник внутренней службы Владимир Яценко.

- Есть сферы и направления работы, которые невозможно провести без общественных организаций. И в этой связи взаимодействие с профсоюзом «Правда», который помогает нам организовать мероприятия для наших детей, мероприятия, которые в целом направлены на патриотическое воспитание - очень важны. Большое количество совместных проектов уже реализовано. Я думаю, в будущем их число будет только увеличиваться, - отметил Владимир Иванович.

Всего в турнире поучаствовали девять команд, в состав которых входили по пять детей от 7 до 12 лет. Каждому члену команды предстояло пробежать 100 метров и проплыть по 50 метров в эстафете.

Эстафета в бассейне – действительно захватывающее зрелище.

- У нас внутри профсоюза был свой отбор. Члены профсоюза писали, какие достижения есть у их детей, и кто из них хочет поучаствовать в состязаниях. У нас есть дети, которые занимаются плаванием два, три и даже пять лет, - рассказывает представитель профсоюзной команды. - Они дополнительно дома подтягивались, приседали, бегали всю неделю до соревнований. Вчера был конкурс «Мама, папа я» в рамках профсоюзной спартакиады, и дети были здесь уже с десяти утра - бегали, прыгали и играли в футбол.

В итоге по результатам двух этапов победителями турнира стали дети из команды Белгородского юридического института МВД имени Путилина, второе почетное место заняла команда профсоюза «Правда», а третье - команда авиационной группы Управления ФСБ России по Белгородской области.

- У нас все дети разные. В основном те, кто хорошо плавает. Соответственно их физическая форма позволяет выполнять и легкоатлетические дисциплины. Наша команда - сборная, и каждый в своем виде спорта раньше уже участвовал в соревнованиях. Сюда мы пришли показать результаты именно нашего подразделения, - поделился представитель команды авиационной группы УФСБ России по Белгородской области.

По результатам каждого из этапов, судьи определили лидеров. За лучшее время по легкой атлетике отметили команду Росгвардии, а за лучшее время в плавании награда досталась победителям турнира - БелЮИ МВД имени Путилина.

Награды - победителям, праздничное настроение - всем!

- Я занимаюсь дзюдо. Мне нравится этот вид спорта, потому что я могу защищать близких и себя самого. Сегодняшние соревнования и интересные, и полезные, а еще я подружился с теми мальчиками, с которыми раньше не был знаком. Я люблю спорт, без него мне будет скучно, будет меньше друзей и меньше дел, - поделился юный спортсмен из команды Росгвардии.

Действительно, турнир сплотил ребят, позволил родителям от души поболеть за своих детей, а организаторам убедиться в положительном результате совместной работы. По итогам турнира было принято решение продолжить прекрасную традицию межведомственных соревнований и сделать следующие – еще более масштабными и интересными.

Кульминацией дня стала церемония награждения, участие в которой приняли главные герои всех новогодних мероприятий - Дед Мороз и Снегурочка. Поздравив детей с наступающими праздниками, они пожелали им оставаться такими же активными и целеустремленными. В этот день каждый участник получил подарки и прекрасное праздничное настроение.