«Мираторг» поздравил маленьких пациентов детской больницы

Важным направлением социальной политики «Мираторг» считает оказание содействия социальным учреждениям в регионах присутствия. Сотрудники холдинга принимают активное участие в благотворительных проектах, навещая ветеранов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказывая поддержку ребятам, проходящим лечение в онкологическом центре.

Посещение онкогематологического отделения детской клинической больницы уже стало традицией - работники агрохолдинга ежегодно устраивают новогодние представления для маленьких пациентов лечебного учреждения. В этом году на празднике присутствовало более 30 детей. Ребята водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, разгадывали загадки веселых пиратов, участвовали в конкурсах. По завершению мероприятия каждому ребенку были подарены игрушки, наборы для творчества и сладкие подарки.

- Мы считаем важным оказание поддержки тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, - подчеркивают в пресс-службе «Мираторга». - Ребятам предстоит провести определенное время в стенах лечебного учреждения. И мы были рады, что смогли создать для них атмосферу праздника и подарить положительные эмоции.