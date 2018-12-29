Сотрудники «СК Короча» организовали новогодний утренник

Завод по убою и переработке свиней ЗАО «СК Короча», входящий в состав холдинга «Мираторг» на протяжении нескольких лет оказывает шефскую помощь социальному центру. Для сотрудников предприятия стало доброй традицией посещать перед Новым годом детей, находящихся под опекой учреждения.

В центре социальной помощи «Семья» в настоящий момент находится 13 детей в возрасте от 3 до 13 лет. Дед Мороз и Снегурочка, роли которых также сыграли сотрудники «СК Короча», подарили детишкам настоящий праздник: водили с ребятами новогодние хороводы, пели песни, устраивали игры и конкурсы, вместе с детьми загадывали новогодние желания. В конце праздника Дед Мороз вручил рабятам заказанные ими подарки и сладости. Сотрудники «СК Короча» также передали центру социальной помощи инвентарь для детских зимних игр – санки-ледянки, снегокаты и лопатки.

- Сотрудники компании ежегодно навещают детей в центре социальной помощи. Очень важно, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей в преддверии Нового года, смог получить как можно больше тепла, внимания и участия, - уверены в пресс-службе агрохолдинга. - Мы рады, что смогли организовать для детей этот праздник. И радость на их лицах для нас лучшая награда.