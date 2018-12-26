2018-12-26T17:15:27+03:00
Общество

На какое пособие по безработице белгородцы могут расчитывать в 2019-м году?

С 1 января сумма выплат вырастет на 70 с лишним процентов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Количество безработных в Белгородской области составило более 32 тысяч человек.Количество безработных в Белгородской области составило более 32 тысяч человек.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По данным, обнародованным осенью региональным управлением по труду и занятости, количество безработных в Белгородской области составило более 32 тысяч человек. Это около 4% от общего количества трудоспособного населения. Цифра осталась на уровне прошлого года. При этом сообщалось об официально зарегистрированных службой занятости в качестве безрабоных пяти тысячах человек. Остальные – самозанятые, фрилансеры либо люди, которые ищут работу своими усилиями.

По данным управления, на каждого безработного приходится пять вакансий. Самая большая конкуренция на рынке труда наблюдается у бухгалтеров и юристов. А вот в таких сферах как строительство, недвижимость и туризм – не хватает рабочих рук. Всем желающим, специалисты службы занятости готовы оказать помощь в вопросах трудоустройства. Тем, кто решил заняться своим делом, предлагают пройти обучение основам ведения бизнеса.

Что касается пособий по безработице, то на них могут расчитывать граждане, официально зарегистрированные в службе занятости. Кстати, с нового года сумма выплат увеличится. На что теперь могут рассчитывать граждане, признанные безработными, разъяснили в прокуратуре.

В настоящее время минимальная величина пособия составляет 850 рублей, а максимальная – 4900 рублей. С 1 января 2019 года вступает в силу Постановление правительства, согласно которому минимальная величина пособия составит 1500 рублей, а максимальная – 8000 рублей.

- Для граждан предпенсионного возраста максимальное пособие по безработице составит 11280 рублей. При этом минимальный размер пособия для них будет соответствовать общеустановленному размеру, то есть 1500 рублей, - объяснил прокурор Яковлевского района Дмитрий Воробьев.

Кстати, за незаконное получение пособия путем введения в заблуждение специалистов центров занятости – сокрытие факта трудостройства предоставление подложных документов и так далее, чревато последствиями. Такие действия могут квалифицировать как мошенничество.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Белгородское Управление ФСБ и профсоюз «Правда» провели турнир по легкой атлетике и плаванию среди детей
Соревнования приурочили ко Дню работника органов безопасности, а их участниками стали дети сотрудников силовых структур, правоохранительных органов и дети членов профсоюза «Правда»
«Ёлки последние»: в последний день года сборы от проката поддержат благотворительные проекты
Сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера – фильма «Ёлки. Последние» за 31 декабря будут направлены на проекты сразу 2 благотворительных фондов: «Дом Роналда Макдоналда» и фонда «Подсолнух» Тимура Бекмамбетова
Новости 24
Дело об убийстве девятилетней девочки в Белгородской области направили в суд
В Белгородской области для оказания помощи автомобилистам привлекли дополнительные силы ГИБДД
Автомобили белгородцев, мешающие работе коммунальщиков, уберут эвакуаторы
В Белгороде автоледи накануне Нового года заплатила 39 штрафов за парковку
В Старом Осколе 65-летняя женщина была дважды сбита при переходе дороги в неположенном месте
В Белгородской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей
К выходным Белгородскую область подморозит
В Белгороде патрульные взяли на буксир застрявший в сугробе школьный автобус
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
Прокуратура напомнила белгородцам о правах работников предпенсионного возраста
В Белгородской области полиция накрыла подпольный склад с алкоголем
Триумф шахматистов НИУ «БелГУ»