Профсоюз «Правда» поздравил ребят из центров реабилитации

Профсоюз «Правда» не мог забыть своих маленьких подшефных накануне праздника: в село Веселая Лопань правдивцы приехали вместе со сказочными героями. А подопечные центра подготовили с помощью родителей для гостей спектакль. Ребята нарядились к встрече Нового года, подготовили стихи для Деда Мороза. Дети заливисто смеялись над приключениями Поросенка, громко возмущались проделкам хитрой Лисы, старательно помогали танцевать Деду Морозу и Снегурочке и даже на несколько часов забыли о своих болезнях.

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Для четырехлетнего Матвея – это первый Новый год с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой: в садик малыш не ходил и на новогоднем утреннике никогда не был. Всё представление Матвейка не спускал глаз со сцены, на всякий случай крепко уцепившись за мамину руку: мало ли, что там хитрая Лиса придумает? А рядом с мамой всегда спокойно и надежно.

Мария Черевичко с сыном Матвеем приехали из Красногвардейского района. Мария говорит, что за время лечения центр стал для них вторым домом:

- Здесь удивительный коллектив, все, и врачи, и социальные работники, очень хорошо относятся к детям, родители помогают друг другу. Без такой помощи и поддержки нам было бы сложно. В центре создана уникальная атмосфера доброты и благожелательности. Огромное спасибо профсоюзу «Правда» за сегодняшний праздник! Матвей был по-настоящему счастлив, это дорогого стоит.

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После праздничной программы пришло время дарить подарки. Наборы для творчества - краски, карандаши, фломастеры - понравились всем детям без исключения.

Председатель ММПС «Правда», президент Федерации адаптивного спорта Сергей Иванович Фуглаев поздравил ребят и их родителей с наступающим Новым годом и пожелал малышам счастья и здоровья, а взрослым — терпения и любви. Он поблагодарил директора центра Ирину Евгеньевну Долгих за теплый прием в стенах центра и отметил профессионализм, чуткость и отзывчивость сотрудников учреждения.

По словам Ирины Евгеньевны, сотрудничество с профсоюзом «Правда» давно вышло за рамки делового. Сейчас правдивцы – настоящие друзья для центра, которые умеют создать прекрасное настроение и подарить детям настоящий праздник. Сегодня в центре проходят реабилитацию семьдесят детей, с ними находятся тридцать родителей. Ни одна просьба о помощи, направленная в адрес ММПС «Правда», не остается без ответа.

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Марафон новогодних поздравлений продолжился - правдивцы побывали в гостях у друзей из Белгородского центра дистанционного образования для детей с особенностями здоровья. С этим учреждением «Правду» связывает уже не один год дружбы: ребята всегда приглашают правдивцев к себе перед новогодними праздниками, и они с большим удовольствием приходят к ним в гости, конечно же, не с пустыми руками! Дети рассказывают о своих успехах в учебе, показывают поделки, которые сделали в подарок родным, рассказывают, о чем попросили в этом году Деда Мороза!

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- Я всегда рад такому искреннему общению с детьми, - признался председатель профсоюза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев. - Спасибо центру за гостеприимство, спасибо за теплые слова в наш адрес Наталье Ивановне Визиряковой, директору учреждения. Я очень рад, что мне выпала возможность поздравить всех детей центра с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелать им здоровья, счастья и достижения всех намеченных целей! Ну а мы со своей стороны поддержим все их начинания!