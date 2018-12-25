Белгородские энергетики зафиксировали в регионе больше 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии

За 11 месяцев 2018 года специалисты Белгородэнерго выявили и пресекли в регионе более 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии общим объемом 9,4 млн кВтч.

Объем бездоговорного потребления электроэнергии рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля, которым произведено подключение, то есть из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода, и за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление. Для потребителей физических лиц стоимость неучтенного потребления, как правило, выливается в сотни тысяч рублей, для юридических – в сотни тысяч или даже миллионы рублей.

Порядка 150 тысяч пришлось заплатить за электроэнергию жителю Яковлевского района – из села Калинино. Он подключился к сети незаконно, однако в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину. Сто семьдесят пять тысяч рублей должен заплатить в этом году житель села Дмитриевка Яковлевского района за самовольное подключение к сети, которое нанесло филиалу значительный ущерб. 15 декабря текущего года вступает в силу решение Алексеевского районного суда о самовольном присоединении к сети жителя хутора Бабичева. Иск филиала о взыскании с нарушителя 131 тысячи рублей удовлетворен в полном объеме.

Бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, или попросту воровство, законодательно отнесены к фактам неправомерного обогащения, ответственность за которые лежит как в административной, так и в уголовной плоскости. Потребителю предстоит оплатить административный штраф в размере от 15 тысяч до 200 тысяч рублей по (ст.7.19 КоАП РФ). Если потребитель отказывается добровольно возмещать нанесенные компании убытки, энергетики обращаются в суд, после чего нарушителю приходится компенсировать и судебные издержки.

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В слу­чае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору либо организован­ной группой, если, к примеру, нарушителем яв­ляется юридическое лицо, а также, если ущерб классифицируется как «особо крупный», предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет (УК РФ ст. 165 ч. 2).

От преступных действий похитителей страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию, у которых могут наблюдаться перепады напряжения в сети и выходить из строя бытовая техника.

Белгородэнерго призывает граждан сообщать о фактах хищения электроэнергии. В МРСК Центра создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о случаях воровства электричества. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании на достоверность. Сообщить о хищении можно и по телефону круглосуточной прямой линии 13-50 (федеральный номер 8-800-50-50-115).