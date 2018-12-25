2018-12-25T11:53:39+03:00
Общество

Белгородские энергетики зафиксировали в регионе больше 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии

Ущерб от незаконного потребления превысил 25,5 миллионов рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

За 11 месяцев 2018 года специалисты Белгородэнерго выявили и пресекли в регионе более 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии общим объемом 9,4 млн кВтч.

Объем бездоговорного потребления электроэнергии рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля, которым произведено подключение, то есть из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода, и за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление. Для потребителей физических лиц стоимость неучтенного потребления, как правило, выливается в сотни тысяч рублей, для юридических – в сотни тысяч или даже миллионы рублей.

Порядка 150 тысяч пришлось заплатить за электроэнергию жителю Яковлевского района – из села Калинино. Он подключился к сети незаконно, однако в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину. Сто семьдесят пять тысяч рублей должен заплатить в этом году житель села Дмитриевка Яковлевского района за самовольное подключение к сети, которое нанесло филиалу значительный ущерб. 15 декабря текущего года вступает в силу решение Алексеевского районного суда о самовольном присоединении к сети жителя хутора Бабичева. Иск филиала о взыскании с нарушителя 131 тысячи рублей удовлетворен в полном объеме.

Бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии, или попросту воровство, законодательно отнесены к фактам неправомерного обогащения, ответственность за которые лежит как в административной, так и в уголовной плоскости. Потребителю предстоит оплатить административный штраф в размере от 15 тысяч до 200 тысяч рублей по (ст.7.19 КоАП РФ). Если потребитель отказывается добровольно возмещать нанесенные компании убытки, энергетики обращаются в суд, после чего нарушителю приходится компенсировать и судебные издержки.

.

.

В слу­чае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору либо организован­ной группой, если, к примеру, нарушителем яв­ляется юридическое лицо, а также, если ущерб классифицируется как «особо крупный», предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет (УК РФ ст. 165 ч. 2).

От преступных действий похитителей страдают добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию, у которых могут наблюдаться перепады напряжения в сети и выходить из строя бытовая техника.

Белгородэнерго призывает граждан сообщать о фактах хищения электроэнергии. В МРСК Центра создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о случаях воровства электричества. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании на достоверность. Сообщить о хищении можно и по телефону круглосуточной прямой линии 13-50 (федеральный номер 8-800-50-50-115).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Новости 24
В Старом Осколе спасатели вырезали водителя из поврежденного автомобиля с помощью специнструмента
Белгородские энергетики зафиксировали в регионе больше 600 фактов неучтенного потребления электроэнергии
Студентка Белгородского госуниверситета поборется за титул «Краса Вселенной»
28-летний житель Белгорода без проблем получил кредит по женскому паспорту
Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о сильных снегопадах
Белгородцев призывают быть осторожными с пиротехникой в дни новогодних праздников
В Белгородском районе водитель без прав попал в ДТП
34-летняя жительница Чернянского района скончалась в больнице от ножевых ранений
У коммунальщиков Белгорода новогодних праздников не будет
Жительница Белгорода преследовала пьяного таксиста
Госуслуги поздравляют с Новым годом!
Белгороцы могут ожидать снега и морозов под Новый год
С белгородца взыскали штраф за размещение в соцсетях экстремистских материалов