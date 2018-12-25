« Корочанские сады» для вашего стола

И сегодня в Корочанском районе на территории Поповского сельского поселения расположено садоводческое хозяйство – ЗАО «Корочанский плодопитомник». Предприятие – крупнейшее в Центральном Федеральном округе в этом виде аграрной деятельности. География реализации продукции практически вся территория Российской Федерации. Основал плодопитомник и по сей день им руководит Председатель Совета директоров Виктор Городов.

"Генеральный директор ЗАО "Корочанский плодопитомник Галина Городова".

- Виктор Иванович, а вы ведь изначально не специалист в области сельского хозяйства?

- По первой своей специальности я строитель. Очень много работы было в Корочанском районе в строительной сфере в 90-х. Но потом настали очень нелегкие экономические времена. Мы выполняли необходимый объем работ, а оплату за него задерживали, а то и вообще не делали. И вот однажды, тогдашний глава районной администрации предложил в счет задолженности помещение мясокомбината в селе Поповка. Я согласился. Здание было в удручающем состоянии, но это лучше, чем ничего. Кроме того, обратил внимание на славные корочанские яблоневые сады. Их сажали еще в 1972 году, но ко времени перестройки они пришли в полный упадок, ведь за ними никто не ухаживал. По совету и с помощью знакомого ученого- агронома взялся за их облагораживание. Вот так, в конце 90-х начинался «Корочанский плодопитомник».

- Что из себя хозяйство представляет сегодня?

- В структуре хозяйства 900 га плодовых насаждений, в том числе интенсивных садов – 700 га. Питомник общей площадью 100 га с объемом производства более 1 млн шт саженцев. Заложен крупнейший во всем центральном регионе маточник клоновых подвоев – 20 га. Кроме того, в структуре хозяйства находятся сады груши, черешни, вишни, алычи, плантация земляники, заложенная по международной программе.

- Общеизвестно, что яблоко очень полезный фрукт. Но ваши особенно вкусны и красивы по внешнему виду. Почему так получается?

- Трудолюбие плюс грамотное ведение агрономических мероприятий. Садоводство в Белгородской области – перспективная отрасль. Учеными давно установлено, что один из самых полезных для человека соков – яблочный. Самая лучшая зона для выращивания яблок – умеренная зона. В России к этой зоне относятся Белгородская, Липецкая и Воронежская области, при этом из трех регионов лучшие условия – в нашей области, именно здесь – на нашей земле, не напрасно промышленное садоводство в Росси в ХV11 веке начиналось и первые школы садоводов создавались именно у нас – в Корочанском районе.

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Сады, как и дети - радость жизни.

- Каким сортам яблок отдаете предпочтение?

- Наш ассортимент чрезвычайно велик. Это: пепин шафранный, джонатан, чемпион, лобо, богатырь и еще много других. Если говорить о грушах, то это: мраморная, Любимица Клаппа, Лукашовка. Вишня: Память Ворончихиной, Факел, Надежда. Все эти сорта отвечают самым высоким технологическим и вкусовым качествам. Яблоки мы не покрываем особым химическим составом для продлевания срока их годности, поэтому на стол они идут в самом натуральном виде.

- Понятно, что весна – лето – осень те времена года, когда работы у вас, что называется, непочатый край. А чем занимаетесь сейчас, в зимнее время?

- Реализацией произведенного. Белгородская и все граничащие с ней области – тот рынок, который мы давно освоили. Кроме того, Тульская, Московская, Калужская, к нам приезжают из Сибири, с Дальнего Востока. Мы продаем фрукты не только в свежем виде. При плодопитомнике действует консервный завод. На нем производятся соки, повидла, джемы. Причем, отмечу, что вся наша продукция самого высокого качества. В яблочный сок, например, мы не добавляем сахара, такие сладкие яблоки нам удается выращивать. Сок самый что ни на есть натуральный, прямого отжима. И цены у нас самые демократичные.

- Какие планы на следующий год?

- Реконструкция и модернизация консервного завода. Они давно назрели, нынешние мощности не позволяют интенсивно развиваться производству. Планов много, и все они направлены на увеличение производства и повышение качества производимой продукции.

Сергей Филиппов

Продукция плодопитомника имеет заслуженные золотые медали, полученные на ежегодной главной Всероссийской агропромышленной выставке России «Золотая осень» в Москве. Корочанский принимает ежегодно участие в агропромышленных всероссийских и областных выставках-ярмарках, конкурсах, в организации семинаров для садоводов России и научно-практических конференциях.

ЗАО «Корочанский плодопитомник» входит в Ассоциацию производителей плодов, ягод и посадочного материала, входит в десятку лучших хозяйств по развитию садоводства России и в пятерку лучших по питомниководству.

Виктор Городов за личный вклад в социально-экономическое развитие района и области награждался Благодарностью Министерства сельского хозяйства, Благодарностью Губернатора области.

Виктор Иванович является Почетным гражданином Корочанского района. В 2015 году удостоился звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Семью Городовых можно смело назвать продолжателелями истории развития садоводства Корочанского уезда Курской губернии и присоединить к списку знаменитых садовладельцев Х1Х- ХХ вв.

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Председатель Совета директоров ЗАО «Корочанский плодопитомник» Виктор Городов

Наш адрес: Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, 4

Тел.: (47231) 5 – 72 – 40, 5 – 71 – 99.

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