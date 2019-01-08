2019-01-08T14:15:24+03:00
Общество

В связи с погодными условиями, энергетики работают в режиме предельной концентрации

По прогнозам метеорологов, во вторник, 8 января, в большинстве регионов ЦФО и ПФО ожидаются снегопады
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В связи с прогнозируемыми снегопадами энергетики ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают в 20 субъектах РФ) находятся в режиме предельной концентрации: они усилили контроль над работой объектов электросетевого комплекса и готовы предпринять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Специалисты дополнительно проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Также проверили схемы оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала. С персоналом, находящимся на дежурстве, провели дополнительные инструктажи.

Напомним, для обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни с 30 декабря по 8 января, энергетики двух компаний перешли на усиленный режим работы. Организовали круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей. Установили особый контроль над работой электрооборудования и ЛЭП.

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Разработаны схемы связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Приняты дополнительные меры противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов регионов.

Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме: МРСК Центра по номеру: 8-800-50-50-115(звонок бесплатный), МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал «Светлая страна» - рассказать об отключениях электроэнергии, колебаниях напряжения, дефектах в работе электрооборудования. Проект был создан в целях налаживания обратной связи с потребителями электрической энергии и призван предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме он-лайн.

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