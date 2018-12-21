Фермерское хозяйство Стрельцовых было создано в 2001 году. Начинали со 120 гектаров пашни. Поначалу было нелегко, как это всегда бывает. Брали в аренду колхозные паи, подключали Земельный Фонд, большую поддержку ощутили со стороны руководства Яковлевского района. Выращивает зерновые и зернобобовые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, сою. Динамика все время шла по нарастающей. В этом году хозяйство получило областное признание. Одним из лауреатов премии имени В.Я. Горина по итогам 2018 года стал один из членов аграрной династии Стрельцовых – Сергей.

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- Давайте подведем итоги года. Начинался он тяжело, погода не баловала аграрников. Удалось выйти на намеченные рубежи?

- Да, в начале года сложились очень сложные погодные условия. Сначала - засуха, потом, в апреле, беспрерывные дожди. Выпадало по 15 - 17 мм осадков в сутки. Шли постоянные дожди, перемежашиеся с сильной жарой, свыше 30 градусов. Поэтому урожай озимых несколько снизился. Одним словом, перспективы складывались не самые радужные. Тем не менее, ситуацию со временем удалось выправить. Урожай был продан, правда, не по тем ценам, на которые рассчитывали вначале. Мы всегда делали упор на качество зерна, для этого проводились определенные агротехнические мероприятия. Произвели даже закупку новой техники. Но за счет реализации других культур средний баланс по реализации удалось выдержать. Приведу такую цифру: урожайность пшеницы местами составила почти 80 ц с гектара. Очень хорошие результаты получились по сахарной свекле и сое.

- Вы начали заниматься садовым хозяйством, в частности, выращиванием яблок. Успешно?

- Яблоневый сад для нас все-таки, это факультативная сфера деятельности, большей частью незнакомая. Площадь у него совсем небольшая, всего 1 га. В этом году получили неплохой урожай яблок, но все равно не в тех объемах, чтобы рассчитывать на большой объем продаж. Поэтому урожай в этот раз мы просто раздали. По селам, где наши угодья, подарили школам, детским садам, своим работикам. Получилась такая скромная гуманитарная помощь.

- Кстати, о благотворительности. Ваше хозяйство всегда отличало особое чувство отвественности по отношению к больным социальным проблемам. Что в этом плане сделано в уходящем году?

- Наша благотворительность распространяется на земли, где мы работаем. Помогаем конкретным людям, у которых мы арендовали паи. В уходящем году активно участвовали в ремонте клуба, что в селе Кривцово. Отреставрировали памятник воинской славы. Передавали средства на благоустройство села Ржавец, тамошний музыкальный центр оборудовали инструментами и оргтехникой. В Верхнем Ольшанце в клубе установили окна, поменяли двери. Большое участие приняли в оснащении детского сада в Строителе. Чем можем, мы всегда помогаем.

- В коллективе какие-то изменения за этот год произошли?

- Слава богу, все стабильно. Люди дорожат работой, отдают себя ей полностью без остатка. Мы, в свою очередь, дорожим этими людьми. Это грамотные специалисты, каждый на своем месте. Трудно кого-то выделить…Не могу не вспомнить Юрия Ивановича Думича, под руководством которого была полностью построена производственная база в городе Строитель. Главный агроном Владимир Андреевич Приходько досконально знает свое дело, поэтому за наши поля я спокоен, они в надежных руках. Буквально с первого дня существования хозяйства и по сей день у нас трудится бухгалтер Лидия Ильинчна Ряснова., также она ведет делопроизводство, секретариат и кадровую работу.

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- Какие планы на следующий год?

- Большие и серьезные. Мы стараемся идти в фарватере аграрной политики области и района. В частности, речь идет о политике биологизации земель, количестве и качестве производимой продукции. Центральная агрохимическая служба области сделала нам проект ландшафтного устройства землепользователя, вот в следующем году будем его реализовывать. Собираемся качественно переоснащать и совершенствовать нашу технику. Стараемся придерживаться инновационного подхода в землеобработке и применении агротехнических мероприятий. .

- У вас семейный бизнес, так сказать, настоящая сельскохозяйственная династия. Это сильно помогает в работе?

- Это очень серьезно сплачивает производство и всю нашу большую семью в целом. И мой младший брат Денис, и двоюродный Александр, и мой сын Илья, полностью и каждодневно заряжены на работу. Каждый из них настоящий специалист в своем деле и энтузиаст по жизни. Но ничего бы и никогда у нас не сложилось без участия нашего отца, дяди и деда - Виктора Степановича. Его ум, опыт, прозорливость, энергия позволяют нам добиваться самых высоких результатов. Мы все ему за все признательны.

Сергей Филиппов