Самое дорогое для меня – репутация компании

(в настоящее время Воронежский Государственный Аграрный Университет имени императора Петра I) . Цель создания – повышение экономической эффективности деятельности сельхозпредприятий за счет внедрения новых технологий и интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. Своим партнерам компания гарантировала честность, надежность взаимовыгодность отношений и мы верили в совместный успех. Компания была одной из первых не только в Центральном Черноземье, но и в России, кто в буквальном смысле начинал работать «с чистого листа» в этой сфере бизнеса. О вчерашнем и сегодняшнем дне компании мы беседуем с Президентом Группы компаний «Агротех – Гарант» Сергеем Оробинским.

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- Сергей Александрович, какое место сегодня компания занимает в агропромышленном комплексе Центрального Черноземья и, в частности, Белгородской области?

- Мы интегрированы в общую сельскохозяйственную структуру региона, поэтому на этот вопрос лучше ответят статистики, те, кто обладает общим видением ситуации на аграрном рынке. На сегодняшний день в Группу компаний «Агротех-Гарант» входят 25 юридически самостоятельных подразделений, в числе которых 16 производственных предприятий. В Белгородской области у нас 2 сельхозпредприятия и семенной завод, которые расположены в Алексеевском районе. В чем особенность нашей работы в Белгородской области? Во-первых, нужно понимать, что наши хозяйства находятся на юго-востоке области, в достаточно жестких климатических условиях, с низким баллом бонитета почв, я бы даже сказал в зоне «условно рискованного земледелия». И, тем не менее, мы составляем достойную конкуренцию лучшим хозяйствам белгородчины, по уровню урожайности основных культур, которые располагаются в центре или на западе области. Что касается Алексеевкого района, то оба наши хозяйства «Агротех-Гарант" – Алексеевский и «Агротех – Гарант" – Щербаковский за все 15 лет своего существования, ни разу не уступили пальму первенства другим предприятиям района по уровню фактически получаемой урожайности и экономики предприятий в целом. С самого начала свое производство мы старались делать высокотехнологичным, стремясь к максимальному снижению рисков, от погодных условий и субъективных факторов. Мы стараемся работать на опережение. Я глубоко уверен в том, что чем совершенней технологии, чем больший научный потенциал в них заложен, тем меньше мы зависим от природных факторов и других субъективных обстоятельств. Особое внимание мы уделяем сохранению почвенного плодородия, это наша стратегическая задача.

Тот самый «Рыбацкий хуторок» в Алексеевском районе

- Вам и вашим партнерам удалось успешно синтезировать научные и теоретические знания с производственной, коммерческой практикой. Такое случается не часто. В чем секрет долгосрочной стабильности компании?

На первое место я бы поставил взаимно уважительное отношение учредителей. На второе место – степень доверия и уважение к своим партнерам. На третье место – умение диверсифицировать собственные риски. Если оглянуться назад, то свою деятельность компания «Агротех-Гарант» начинала как многие в то время, с коммерческой фирмы, которая в конце 90-х годов занималась продажей средств защиты растений. Лишь спустя несколько лет стали появляться новые, производственные направления деятельности, чему сегодня несказанно рад. Еще раз напомню, что во главе компании были вузовские преподаватели, а, как известно, теория не всегда совпадает с практикой. Ученые, которые выступают с лекциями перед производителями и всегда рассказывают о том, как должно быть. У слушателей вольно или невольно возникает вопрос: чему вы нас учите, вы сами-то пробовали? Желание доказать собственную правоту, подтолкнуло к созданию собственных предприятий сначала в Воронежской, а потом и в Белгородской области. Практически все хозяйства, которые вошли в группу компаний «Агротех-Гарант», прошли процедуру банкротства. Все производство приходилось организовывать с нуля. Это было трудное время. На карту была поставлена не только деловая репутация сотрудников, но и экономика компании в целом. Мы, конечно, очень сильно рисковали. Одно дело заявить, другое дело, показать результат на практике, да еще и в самое короткое время. Но, к нашему удовлетворению, положительные результаты нашей деятельности, не заставили себя долго ждать, и все аргументы типа «а вы сами покажите», перестали существовать. Более того, нам стало интересно тиражировать собственный опыт. Мы организовывали семинары, приглашали гостей, дабы показать, как на российской земле можно организовать высокоэффективное сельхозпроизводство. Для очень многих это было удивительно.

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Хочу сказать, что большое значение имеет такое понятие, как «репутация». Как у отдельно взятого человека, так и у компании в целом. Компания «Агротех-Гарант» ее завоевала в конце 90-х. Как вы помните, в тот период были очень сложные финансовые потрясения. К примеру, 1998 год. В этот период все продажи средств защиты растений на российском рынке шли в рублях, а закупки в долларах. И когда, в одночастье, рубль «обвалился» с 6 до 18 рублей за доллар, все торгующие компании оказались в состоянии банкротства. Многие фирмы тогда либо лопнули, либо ушли в «тень», либо погрязли в судах. В тот момент, компания «Агротех-Гарант» осталась честной перед своими партнерами - поставщиками. Затянув потуже пояса, «Агротех-Гарант» три года добросовестно исполнял обязательства по выплате задолженностей перед кредиторами, и тем самым завоевали, а потом и отстоял свое доброе имя. Это было трудное время.

- Вы родом из Алексеевского района. Что сегодня вас связывает с Белгородчиной помимо производственной деятельности?

- Родился я в Белгороде, но рос и школу заканчивал в Алексеевском районе. У меня там сегодня живет отец и брат, который занимается фермерством. Я до сих пор чувствую причастность к своей малой родине. В целом, компания «Агротех – Гарант» позиционирует себя как социально ориентированную. Мы вкладываем достаточно много средств, в развитие сельских территорий, причем не по чьему-то принуждению или указанию, а по собственному убеждению. Поддерживаем сельские администрации, школы, детские сады, церкви, спортивные команды и пункты здравоохранения. Я думаю, что некоторые земляки меня называют сумасшедшим, так как в свое время я занялся строительством рекреационной зоны в Мухо-Удеровке. В материальном плане эта затея была заблаговременно убыточной, но сама идея, в общечеловеческом смысле, мне кажется, позитивной. Речь идет об уголке, который называется «Рыбацкий хуторок». В небольшой роще, у пруда, откуда мы вывезли громаду мусора, скопившегося за многие годы, построили базу отдыха. Мне хотелось, чтобы там было тихое уютное место, где бы любой желающий мог провести свободное время с удочкой в хорошей компании, как говорится, для души. Мне кажется, эта мечта сбылась, чему я очень рад.

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Автор Сергей Киценко