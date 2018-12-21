Белгородские энергетики отмечают профессиональный праздник

Для Белгородэнерго этот год стал знаковым. В декабре между правительством региона и МРСК Центра подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса области, утверждена стратегия и дорожная карта цифровой трансформации электросетей региона. Перед энергетиками поставлена масштабная задача достичь в течение трех лет 100%-ой автоматизации и телемеханизации распределительных сетей, питающих социально значимых потребителей, в полном объеме модернизировать устройства телемеханики на подстанциях 35-110 кВ, оснастить линии 110 кВ специальными устройствами определения мест повреждения, оборудовать интеллектуальными приборами учета 100% трансформаторных подстанций, полностью автоматизировать управление наружным освещением Белгорода. Результатом такой массированной цифровой трансформации сетей станет повышение надежности электроснабжения потребителей, а значит, качества жизни белгородцев.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Качество жизни обеспечивается многими факторами, одними из них является доступность сетевой инфраструктуры и бесперебойная подача электроэнергии. Ежегодно филиал инвестирует миллиарды рублей в строительство и реконструкцию электросетевого оборудования региона. Именно эти инвестиции дают возможность реализовывать в Белгородской области крупные проекты, которые становятся базой экономического развития области. В 2018 году инвестиционная программа Белгородэнерго составила 2,7 млрд руб. В эксплуатацию введено 86,7 МВА новой мощности, построено и реконструировано порядка 600 км линий электропередачи. Основные средства направлены на повышение надежности сетей, реконструкцию питающих центров, сооружение сетей электроснабжения в микрорайонах ИЖС, модернизацию ветхих сетей 0,4-10 кВ, исполнение договоров технологического присоединения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году введена в эксплуатацию новая, 181-я, современная подстанция 110 кВ «Ватутинская» в Валуйском районе, названная в честь уроженца Валуйского района, выдающегося полководца Великой Отечественной войны, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Ватутина. В Старом Осколе завершен первый этап реконструкции подстанции 110 кВ «Промышленная», обеспечивающей электроснабжение целого ряда крупных потребителей, в Белгородском районе – 1-й этап реконструкции подстанции 35 кВ «Никольское», предусматривающий увеличение мощности питающего центра с 2,5 до 8 МВт, а также полную модернизацию оборудования и автоматизированных систем с применением технологий цифровой подстанции.

По программе технического перевооружения и реконструкции модернизировано порядка 210 км ЛЭП, проходящих по территории сел и поселков региона. На реконструкцию сетей и оптимизацию схем электроснабжения направлено более 420 млн рублей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За 11 месяцев филиал выполнил более 6 тысяч договоров технологического присоединения общей мощностью 146 МВт, обеспечив электроснабжение более 100 социальных учреждений и 10 крупных объектов агропромышленного комплекса региона.

Свет – первое, что приходит на распределенные под индивидуальное строительство массивы. В этом году возможность подключиться к централизованному электроснабжению получили владельцы 1200 участков в 14 микрорайонах ИЖС, а начиная с 2005 года, обеспечено электроснабжение уже более 71 тысячи участков.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Помимо развития сетей, энергетики поддерживали достойное состояние существующего оборудования. Отремонтировано 50 высоковольтных подстанций 35-110 кВ, свыше 400 километров ЛЭП и 838 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, от древесной поросли расчищено и расширено 632 га трасс линий электропередачи. На реализацию ремонтной программы направлено 237,8 млн руб., что на 1,9 млн больше, чем 2017-м.

Благодаря проведенной работе Белгородэнерго своевременно получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду и в настоящее время продолжает обеспечивать надежное электроснабжение потребителей области.

В текущем году энергетики не только занимались эксплуатацией и развитием сетей Белгородчины, но и оказывали помощь коллегам из других регионов. Сотрудники Белгородэнерго принимали участие в масштабнейших учениях группы компании Россети, помогая коллегам значительно улучшить качество электроснабжения потребителей республики Дагестан и населенных пунктов Тверской области.

За достигнутые результаты более 200 работников Белгородэнерго в День энергетика удостоены ведомственных, отраслевых, региональных и корпоративных наград.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Энергетиков всегда отличали высокий профессионализм и большая ответственность. За каждым стоит команда дружных и профессиональных людей, готовых в любой момент прийти на выручку. Вот и сегодня, в свой профессиональный праздник, вы на посту, обеспечиваете бесперебойное электроснабжение потребителей области, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов. Особые слова благодарности адресовал ветеранам энергоотрасли – за созданный ими запас прочности и надежности энергосистемы области.