«Ростелеком» и Росбанк продемонстрировали технологию сбора биометрических данных в Нижнем Новгороде

«Ростелеком» – оператор Единой биометрической системы («Ключ Ростелеком») – и Росбанк продемонстрировали сбор биометрических данных. Мероприятие прошло в одном из нижегородских офисов финансового учреждения при участии вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры и директора территориального офиса «Нижегородский» ПАО Росбанк Татьяны Ермаковой. Они рассказали об особенностях процедуры.

«Ростелеком» как оператор обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных. Система распознает людей по лицу и голосу. Это надежный «ключ» к банковским сервисам, находящийся всегда под рукой. Открыть счет, взять кредит и положить деньги на депозит в 2019 году будет возможно, не посещая операционные офисы банков. Для жителей удаленных районов и маломобильных людей это станет заметным фактором в повышении качества жизни.

Для регистрации в биометрической системе человеку необходимо посетить любой банк, участвующий в проекте, и стать его клиентом. При этом он должен иметь учетную запись на портале госуслуг. В случае ее отсутствия сотрудник финансового учреждения поможет ее создать, затем сфотографирует лицо клиента, запишет голос и загрузит данные в биометрическую систему.

После регистрации гражданин сможет дистанционно получать услуги любого банка, работающего в системе. Для удаленной идентификации нужен доступ в интернет, смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой. Потребуется скачать два приложения: интересующего банка и «Ключ Ростелеком», ввести логин и пароль к порталу госуслуг. С помощью камеры устройства система сверит изображение лица с первично созданным биометрическим образцом и направит информацию в банк.

На вопрос журналистов о надежности системы Дмитрий Проскура ответил, что безопасность данных – важнейший аспект работы системы «Ключ Ростелеком», которому уделяется особое внимание. Обмануть биометрический алгоритм крайне сложно, а с привязкой к порталу госуслуг это практически невозможно, отметил он.

- В 2018 году Росбанк одним из первых присоединился к всероссийскому проекту сбора биометрических данных. С 1 июля 2018 года эта услуга доступна нашим клиентам в 62 отделениях банка в 34 городах по всей России, в том числе в Нижнем Новгороде. Первым продуктом Росбанка, который в будущем станет доступен нашим клиентам с помощью удаленной идентификации по биометрическим данным, будет кредит наличными онлайн. Сегодня оформить кредит через мобильное приложение и без посещения офиса уже могут наши зарплатные клиенты, - прокомментировала Татьяна Ермакова.

Единая биометрическая система «Ключ Ростелеком» начала работать в России с 30 июня 2018 года. Зарегистрироваться в ней возможно в более чем 120 городах. Более 100 банков взаимодействуют с системой, 70 из них уже подключены к ней. К середине 2019 года брать биометрию будут 60% отделений банков, а до конца 2019 года эту процедуру можно будет пройти в любом отделении банка страны. При этом подключение к системе будет добровольным решением каждого клиента банка.

- По мере роста клиентской базы биометрической системы для людей будет открываться масса возможностей в разных сферах. Снять без карточки деньги в банкомате, голосом подтвердить платеж в магазине, оплатить проезд – это технологии, которые мы развиваем сегодня, – сказал Дмитрий Проскура.