2018-12-19T11:29:36+03:00
Общество

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Предприниматель сможет выбрать размер ФН в зависимости от вида деятельности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» предоставил малому и среднему бизнесу возможность сформировать комплект онлайн-кассы под свои нужды. В том числе – минимальный, то есть только кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев без дополнительного оборудования и сервисов. При необходимости всегда можно докупить терминал для банковских карт, сканер штрих-кода или Wi-Fi роутер.

В личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД) клиентам доступны инструменты для оптимизации бизнеса. Здесь можно отслеживать приход, расход, возврат, динамику выручки за выбранный период, выявить лучшие торговые точки и прочее. Сервис также позволяет сформировать отчетность, разделив права на просмотр. К примеру, бухгалтер будет видеть только информацию о деньгах, а кассир – только о своей кассе.

- В разработке продуктов мы стараемся учесть потребности всех клиентов. Так мы заметили, что основная часть представителей малого бизнеса, особенно самозанятые, не нуждается в полных комплектах онлайн-касс. Им достаточно просто выполнить новые требования закона. Именно на них рассчитан базовый комплект онлайн-касс «Ростелекома». Причем, наше предложение удобно также тем, что не содержит скрытых платежей: все наши цены окончательные. А это очень важно для бизнеса с небольшими оборотами, - пояснил Александр Яресько, директор центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Дополнить онлайн-кассу можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счету в любом банке. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования. Если у владельцев бизнеса возникли трудности с выбором кассового оборудования, специалисты «Ростелекома» бесплатно помогут сформировать продукт под индивидуальные потребности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
Белгородцы подрались из-за парковочного места
Где в Белгородском регионе оборудованы площадки для запуска новогодней пиротехники
В Белгороде разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком
Белгородцы в преддверии Нового года встретятся с королями оперетты
«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
В белгородском молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» подвели спортивные итоги года
Более 81 миллиона рублей задолжали белгородцы, которых не выпустили из-за долгов за пределы РФ
Житель Белгорода пытался продать очки со скрытой видеокамерой
«Открытие» развивает электронную коммерцию
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Белгородском регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога
За смерть матери белгородка потребовала 1 миллион рублей компенсации
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Белгородских футболистов целый год будут кормить красной икрой
19-летняя белгородка угнала автомобиль у своего бойфренда
Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» порадует белгородцев своим выступлением
Курянина подозревают в краже принадлежащего старооскольской организации автомобиля