Новый 2019 год в Белгороде: от парада Дедов Морозов до Фестиваля вареников

Праздничную новогоднюю программу в Белгороде отроют парадом Дедов Морозов. 22 декабря в 15 часов Деды Морозы и Снегурочки, а также другие сказочные персонажи пройдут по Гражданскому проспекту до Соборной площади. Здесь они зажгут огни на главной елке города и объявят о старте череды новогодних праздников.

Встретить новогоднюю ночь на Соборной площади

Интересной и насыщенной обещает быть новогодняя ночь. На Соборной площади сразу же после боя курантов в 00.30 выступит кавер-группа «Мороз-бэнд» и пройдет фаер-шоу. Новогодняя программа в праздничную ночь запланирована на площадках Дома офицеров, кинотеатра «Русич» и Центра досуга.

Самых маленьких белгородцев со 2-го января на Соборной площади и в течение всех новогодних праздников в 12.00 и 14.00 ожидают сказочные представления. А с 13.00 до 14.00 свою программу представит кукольный театр. Театральным постановкам в дни новогодних праздников уделено огромное значение. И не случайно, ведь 2019 год объявлен президентом Годом театра.

По главным пешеходным улицам Белгорода с 13.00 до 15.00 можно будет пройти с экскурсиями. Они будут посвящены православной, военной, архитектурной истории города.

Рождественский заплыв и катание на коньках с известными спортсменами Белгорода

Символическую дистанцию в 2019 метров 1 января в 12.00 пробегут участники забега, который пройдет в рамках Всероссийской акции. Маршрут пройдет по площади и парку Победы.

Спортивные мероприятия 7 января продолжит рождественский заплыв для любителей бега: участники пробегут эстафету и окунутся в прорубь. Покататься со «звездой» - известными спортсменами Белгорода», прославленной пловчихой Маргаритой Нестеровой, каратистом Алексеем Дубиной, гимнасткой Анной Лихониной и другими, можно будет под «звездным небом» катка на Соборной площади.

Смотр-парад детских санок

3 января пройдет смотр-парад детских санок у главной елки Белгорода (заявки на участие принимаются в управлении молодежной политики администрации Белгорода). 4 января стартует танцевальный челлендж– Skibidiwap. Управление и молодежной политики города предлагает всем жителям весело «попрощаться» с хитами 2018 года, повторяя за артистами танцевальные движения.

На Фестивале вареников раздадут 2019 порций вкусняшек

Новый 2019 год в Белгороде: от парада Дедов Морозов до Фестиваля вареников.Фото: "КП" Архив

Второй фестиваль вареников завершит череду новогодних праздников. Свое мастерство лепки вареников 12 января продемонстрируют профессиональные шеф-повары одного из белгородских ресторанов. 13 января они проведут мастер-классы для горожан прямо на центральной площади. Посетителям планируется раздать 2019 порций вареников.