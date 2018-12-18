2018-12-18T14:42:28+03:00
Общество

«Мираторг» увеличил производство колбасок для жарки

По сравнению с предыдущим годом рост показателей в среднем составил 24%
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На мясоперерабатывающих предприятиях холдинга в Белгородской и Брянской областях изготавливают несколько сотен наименований продукции в потребительской упаковке. Компания постоянно увеличивает ассортимент полуфабрикатов, расширяя существующие и создавая принципиально новые линейки охлажденной и замороженной продукции.

Ассортимент колбасок для жарки и купатов «Мираторга» включает продукцию из свинины, говядины и курицы. Одними из самых популярных у потребителей в текущем году стали купаты свиные «Экстра», колбаски для гриля и «Тирольские», линейка продукции «Чевапчичи» и «Чиполетти», которые можно готовить как в домашних условиях на сковороде, так и на открытом огне: гриле или мангале.

- Залог популярности продукции «Мираторг» у потребителей – высокое качество, удобство использования и, конечно же, отличные вкусовые характеристики. Мы используем только высококачественное мясо с собственных животноводческих площадок. И как производитель свинины, говядины, телятины, мяса птицы, а в ближайшее время – и баранины, можем предложить широчайший ассортимент колбасок для гриля на рынке, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.

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