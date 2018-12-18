Где в Белгороде ограничат движение транспорта во время новогодних праздников

В дни проведения новогодних мероприятий в центральной части Белгорода ограничат движение транспорта. Водителям предлагают осуществлять движение по объездным маршрутам. Администрация города Белгорода просит с пониманием отнестись к ограничению движения транспорта и приносит извинения горожанам за временные неудобства.

22 декабря на Соборной площади состоится открытие главной новогодней елки и «Парад Дедов Морозов». В связи с этим будет ограничена стоянка и остановка транспортных средств с 23:00 21 декабря и до окончания мероприятия. Движение ограничат: по Гражданскому проспекту от ул. Князя Трубецкого до ул. Попова; по ул. Н. Чумичова от пр. Славы до ул. Победы; по ул. Попова от пр. Славы до ул. Победы, по Театральному проезду от ул. Победы до пр. Славы, по Свято-Троицкому бульвару от пр. Б. Хмельницкого до Театрального проезда (левая сторона); по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области.

22 декабря с 14:00 и до окончания мероприятия движение транспорта будет запрещено по Гражданскому проспекту от ул. Князя Трубецкого до ул. Попова; по ул. Н Чумичова от пр. Славы до ул. Победы; по ул. Попова от пр. Славы до ул. Победы; по Театральному проезду от ул. Победы до пр. Славы, по Свято-Троицкому бульвару от пр. Б. Хмельницкого до Театрального проезда (левая сторона); по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области.

Водителям рекомендуют в эти часы осуществлять движение по проспектам Богдана Хмельницкого и Белгородскому, улицам Вокзальной и Щорса.

31 декабря на Соборной площади запланирована новогодняя культурно-развлекательная программа. В связи с этим также будет ограничена остановка и стоянка автомобилей с 15:00 31 декабря и до окончания мероприятия: по Гражданскому проспекту от ул. Н. Чумичова до ул. Попова; по ул. Попова от пр. Славы до ул. Победы; по Театральному проезду от ул. Победы до пр. Славы; по Свято-Троицкому бульвару от пр. Б. Хмельницкого до Театрального проезда (левая сторона); по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области.

С 22:00 31 декабря и до окончания мероприятия движение транспорта будет запрещено: по Гражданскому проспекту от Н. Чумичова до ул. Попова; по ул. Попова от пр. Славы до ул. Победы; по Театральному проезду от ул. Победы до пр. Славы; по Свято-Троицкому бульвару от пр. Б. Хмельницкого до Театрального проезда (левая сторона); по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до ул. 50-летия Белгородской области.

Движение рекомендуется осуществлять по проспектам Богдана Хмельницкого и Белгородскому, улицам Вокзальной и Щорса.