2018-12-19T11:36:54+03:00
Общество

О подвигах надо говорить!

Студентам Белгородского госуниверситета представили фотовыставку «Герои среди нас»
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В МКЦ НИУ «БелГУ» прошла презентация уникальной фотовыставки о героях Белгородчины, под символичным названием «Герои среди нас».

Фотопроект продолжает покорять сердца белгородцев. Для многих выставка «Герои среди нас» стала настоящим открытием: герои — это порой простые люди, с которыми вы даже можете жить по соседству и не знать, что этот человек спас чью-то жизнь, и даже не одну. В момент совершения подвига они не думали о медалях, а беспокоились о человеческих жизнях. Именно поэтому их фотографии, их истории жизни такие искренние.

Фотопроект был презентован в вузах, ссузах и путешествовал по районам области. Открытие экспозиции в НИУ «БелГУ» приурочили к важному для нашей страны празднику - Дню Героев Отечества.

Как напомнил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, стены университета уже не в первый раз принимают выставки о героях России, организованные профсоюзом «Правда».

- Те, кто здесь присутствуют, не дадут мне соврать: выставка «Герои России, какими их не видел никто» произвела сильнейшее впечатление на всех, кто имел возможность видеть эти фотографии. С того времени мы со студентами и с Сергеем Ивановичем договорились, что такие выставки станут в стенах нашего вуза традиционными, - сказал Олег Николаевич.

Он добавил, что выставка посвящена нашим землякам и современникам, которые на фронтах и в тылу защищают Родину. Много среди них и тех, кто закончил Белгородский госуниверситет - это еще раз подтверждает актуальность фотовыставки: герои находятся среди нас.

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Председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев, в свою очередь, поблагодарил вуз за сотрудничество в деле патриотического воспитания молодежи, и призвал юных белгородцев следовать примеру героев фотовыставки.

- Очень рад, что этот фотопроект становится неким ориентиром для молодежи, истории участников проекта вдохновляют их на героические поступки во благо нашей Родины и являются для них примером подлинного героизма, я в этом уверен! Выражаю благодарность и признательность ректору Белгородского госуниверситета Олегу Николаевичу Полухину за поддержку наших патриотических проектов и совместную работу в этом направлении. С такими единомышленниками нам по плечу любые цели и задачи, - отметил Сергей Иванович.

Среди почетных гостей мероприятия были участники фотопроекта заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области, полковник Алексей Арбузов, сотрудник Росгвардии Вадим Тарасенко. начальник центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения по Белгородской области, капитан внутренней службы Юлия Шумова.

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После знакомства с участниками проекта и осмотра экспозиции, студенты вуза, поделились своими чувствами от увиденного.

- Сложно представить, что ты живешь в одном доме с настоящим героем. Мы знаем об этих людях мало, и это не очень хорошо. О подвигах надо говорить, ведь мы становимся лучше, опираясь на примеры людей, которые заслуживают уважения и восхищения, - говорит студент Андрей.

- Сильнее всего меня поразила история Ольги Лариной, которая спасла женщину в маршрутке от нападения. Ольга сказала нападавшему, что поменяется с этой женщиной местами, и нож был приставлен уже к ее горлу. А всех остальных пассажиров она попросила отпустить. Я бы так никогда не смогла, - признается студентка Анна.

Высказался о фотовыставке и проректор НИУ «БелГУ» по строительству Валентин Затенацкий, отметив, что фотопроект превосходит по художественной ценности многие глянцевые журналы, и сделан на высочайшем уровне.

По словам Сергей Фуглаева – инициатора проекта - впереди у фотовыставки светлое будущее: она будет пополняться новыми историями и фотопортретами героев, и, возможно, проект будет тиражирован и на другие регионы. Ведь наша страна богата героями, настоящими защитниками Отечества!

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