2018-12-14T12:32:44+03:00
Общество

Энергетики готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение белгородцев

Сергей Демидов доложил о готовности Белгородэнерго к ликвидации нарушений электроснабжения в зимний период
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На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго Сергей Демидов отчитался о подготовке электросетевого комплекса филиала к работе в осенне-зимний период и мерах, принятых по обеспечению оперативного реагирования на ситуации, связанные с отключением потребителей и ликвидацией сложных технологических нарушений.

Руководитель Белгородэнерго сообщил, что 5 октября этого года филиал получил Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов, подтверждающий полную мобилизацию сил и средств с целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей региона в период максимальных нагрузок. Энергетики выполнили 163 основных и дополнительных мероприятия, а также 298 мероприятий, предписанных Ростехнадзором. На реализацию ремонтной программы направлено 237,8 млн руб., что на 1,9 млн больше, чем 2017-м. Отремонтировано 50 высоковольтных подстанций 35-110 кВ, свыше 400 километров ЛЭП и 838 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, от древесной поросли расчищено и расширено 632 га трасс линий электропередачи.

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На развитие, модернизацию и повышение надежности электросетевого комплекса направлено 2,7 млрд руб инвестиционных средств, в том числе более 600 млн рублей – на реконструкцию и техническое перевооружение 220 км ЛЭП, проходящих по территории сел и поселков региона.

Повседневное управление электросетевым комплексом региона обеспечивает Центр управления сетями. В режиме постоянной готовности находится 44 оперативно-выездные бригады в составе 88 человек, укомплектованные 43 единицами техники. В случае возникновения нештатных ситуаций координацию ситуацией принимает на себя штаб филиала. К аварийно-восстановительным работам может быть привлечено 210 оперативно-ремонтных бригад в составе 1039 человек и 390 единиц техники. Порядок действий и взаимодействие с ГУ МЧС России по Белгородской области, представительством АО «СО ЕЭС» в Белгородской области, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС, муниципальными образованиями отработаны на специальных противоаварийных тренировках и совместных учениях. Помимо этого в филиале создано 8 бригад повышенной мобильности, предназначенных для ликвидации крупных технологических нарушений, в том числе на территории других филиалов ПАО «МРСК Центра».

Аварийный резерв оборудования и материалов для проведения аварийно-восстановительных работ укомплектован в объеме 87,2 млн рублей. Для оперативной подачи электроэнергии потребителям подготовлено 47 резервных источников электроснабжения. Автопарк филиала укомплектован авто- и спецтехникой в количестве 844 единиц, из них 650 единиц – это техника повышенной проходимости, в числе которой снегоболотоход и современная мобильная установка плавки гололеда на проводах воздушных линий электропередачи. Помимо штатных фароискателей бригадных автомобилей и табельных индивидуальных фонарей электромонтеров, для проведения работ в темное время суток имеется восемь осветительных установок. Организована устойчивая работа устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания.

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