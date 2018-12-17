В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018

Ежегодный детский конкурс «Энергия и Человек» проводится в регионе с 2015 года. Он направлен на повышение уровня знаний школьников по электробезопасности, эффективному использованию энергии, поиск инновационных решений в сфере энергетики, поощрение одаренных детей. За годы проведения конкурса участие в нем приняли более 320 школьников, многие из которых хотели бы связать свою жизнь с точными науками. Энергетики видят в этих талантливых ребятах будущих коллег и готовы помогать в формировании профессиональных навыков тех, кому предстоит определять будущее развитие сетевого комплекса области.

В этом году в конкурсе, учрежденном Белгородэнерго при поддержке департамента образования области и БГТУ им. В.Г. Шухова, приняли участие более 70 юных исследователей в возрасте от 7 до 17 лет из 16 районов области. Участники прошли школьный, муниципальный и региональный отбор. По результатам открытой защиты проектов победителями и призерами стали 20 человек, сумевших убедить жюри в актуальности выбранной ими темы и глубине ее проработки.

С успешно реализованными проектами ребят поздравили главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности при департаменте образования Белгородской области Евгения Ковалевская и директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова Александр Белоусов. Он одобрил желание ребят заниматься точными науками и напомнил, что победителей и призеров конкурса ждут дополнительные баллы при поступлении в технологический университет.

.

Среди 9-11 классов лучшими стали Кирилл Беляев из Солдатской средней школы Ракитянского района, представивший исследование и практическое применение элемента Пельтье, и ученик Разуменской средней школы № 1 Дмитрий Корнеев с проектом «Энергокарусель». На втором месте - Дмитрий Соколов из губкинского лицея № 5 с проектом «Робоэнерго» и Илья Шамраев из Пятницкой школы Волоконовского района, исследовавший тему использования нетрадиционных источников энергии на территории Белгородской области. За разработку универсального зарядного устройства бронзовую награду получил Михаил Бугаев из школы № 5 г. Валуйки, а Денис Проценко из новооскольской школы № 2 занял третье место, представив проект модернизации уличного освещения г. Новый Оскол.

В средней возрастной категории по количеству набранных баллов в лидеры вышли исследовательская работа о влиянии электрического тока на организм человека ученика старооскольской гимназии № 18 Ростислава Сторожева и проект «Умный дом» учащейся Центра технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода Ярославы Ермак. Павел Ветров из школы № 16 г. Губкина получил серебряную награду за созданный им стенд энергоэффективности, а Максим Шайдоров из белгородской школы № 11 занял 2 место с проектом «Умная энергия в городе будущего». Дипломы 3 степени завоевали Олег Клищ из разуменской школы № 2 с проектом «Эффективность внедрения электросберегающего устройства Electricity Saving Box» и Всеволод Руденко, предложивший альтернативный источник электроэнергии из элемента Пельтье.

.

В младшей возрастной группе лучшими определили проекты Александра Романова «Вначале было колесо…» (Комсомольская средняя школа Белгородского района) и Артема Абросимова «Тайны королевства «Электриус» (Прогимназия № 51 г. Белгорода). Второе место разделили Семен Михайловский (СОШ № 3 г. Алексеевки) с проектом «Разве не ясно, что это опасно?!», Елисей Карюченко (СОШ № 1 г. Губкина) и Мария Иванова (Дубовская школа Белгородского района). Алексей Дягилев из гимназии № 18 г. Старый Оскол удостоен диплома 3 степени за проект «Умный дом», Максим Логачев (Разуменская СОШ № 1) – за работу «Если где-нибудь убавится, то где-нибудь прибавится», Андрей Шинкаренко (СОШ № 3 г. Алексеевки) – за проект «Энергетическая автономность частного дома».

- Энергетика сегодня стоит на пороге грандиозных преобразований. Уже со следующего года в нашем регионе начнется масштабный проект по цифровизации электросетевого комплекса. А это значит, что на смену обычному придёт цифровое оборудование и интеллектуальные автоматизированные системы. Электросетевой комплекс станет высокотехнологичным, прогрессивным интеллектуальным. И управлять им смогут только грамотные, хорошо образованные люди, профессионалы своего дела. Учитесь, пробуйте свои силы, а затем приходите к нам работать. Отрасль нуждается в профессионалах, отметил заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по капитальному строительству Александр Белоусов, награждая победителей.