2018-12-14T16:35:44+03:00
Общество

В Белгороде проверили, как продавцы алкогольной продукции соблюдают «комендантский час» [видео]

К профилактическому рейду сотрудников полиции присоединился общественник
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
После десяти часов вечера общественнику без проблем удалось купить алкоголь.После десяти часов вечера общественнику без проблем удалось купить алкоголь.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В областном центре сотрудники полиции вместе с представителем Общественного совета при УМВД Леонидом Каплием отправились на днях в рейд по торговым точкам. В одном из небольших магазинов они выявили сразу несколько нарушений.

После десяти часов вечера общественнику без проблем удалось купить здесь четыре пива и бутылку водки. За прилавком, как оказалось, даже не продавец. Мужчина по большому счету выполнял функцию сторожа. По его словам, охранял магазин и по просьбе хозяйки приторговывал от случая к случаю горячительными напитками и сигаретами. При этом должным образом на работу его никто не оформлял. Еще один нюанс – водки в этой торговой точки не должно было быть по определению. Для торговли крепким спиртным – нужна лицензия, которой у магазина нет.

Правоохранители для дачи объяснений пригласили хозяйку. 55-летняя женщина была настроена воинственно. На вопрос, не пугают ли ее штрафы, заявила: «Нет, нисколько не боюсь. Хоть каждый день ходите!».

Коль так, получите – распишитесь. По результатам проверки составили протокольчик о нарушении особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В итоге женщине выписали 20-тысячный штраф. Помимо этого, в отношении нее возбуждено административное расследование по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». За это правонарушение штрафы предусмотрены куда более серьезные.

В пресс-службе УМВД области отметили, что хозяйка магазина не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ее уже привлекали за продажу спиртного подростку, и теперь в случае рецидива в отношении женщины могут возбудить уголовное дело.

Водку изъяли. 21 бутылку направили на исследование. Ее качество оценят специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД региона. Сведения о неоформленном работнике полицейские обещают передать в налоговую.

Рейд по торговым точкам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Чернянском районе по горячим следам задержали троих автоворов
5 000 штрафа заплатит чиновник Белгородского района за несвоевременный ответ
Губкинец за дачу взятки в особо крупном размере 7 лет проведет в колонии
Как будут выплачиваться пенсии в новогодние праздники
Возле мэрии Белгорода прямо на тротуаре умер мужчина
22 декабря зажжет свои огни главная новогодняя елка Белгорода
«Ростелеком» продал здание Центрального телеграфа в Никитском переулке
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Женщину и ребенка, которые пропали из села Тюрино Шебекинского района, нашли в реке
Белгородцы подрались из-за парковочного места
Где в Белгородском регионе оборудованы площадки для запуска новогодней пиротехники
В Белгороде разыскивают 32-летнюю женщину с маленьким ребенком
Белгородцы в преддверии Нового года встретятся с королями оперетты
«Ростелеком» лидирует на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
В белгородском молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» подвели спортивные итоги года
Более 81 миллиона рублей задолжали белгородцы, которых не выпустили из-за долгов за пределы РФ
Житель Белгорода пытался продать очки со скрытой видеокамерой
«Открытие» развивает электронную коммерцию
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Белгородском регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога
За смерть матери белгородка потребовала 1 миллион рублей компенсации
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Белгородских футболистов целый год будут кормить красной икрой
19-летняя белгородка угнала автомобиль у своего бойфренда
Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» порадует белгородцев своим выступлением
Курянина подозревают в краже принадлежащего старооскольской организации автомобиля