2018-12-14T16:35:44+03:00
Общество

В Белгороде проверили, как продавцы алкогольной продукции соблюдают «комендантский час» [видео]

К профилактическому рейду сотрудников полиции присоединился общественник
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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После десяти часов вечера общественнику без проблем удалось купить алкоголь.После десяти часов вечера общественнику без проблем удалось купить алкоголь.Фото: "КП" Архив
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В областном центре сотрудники полиции вместе с представителем Общественного совета при УМВД Леонидом Каплием отправились на днях в рейд по торговым точкам. В одном из небольших магазинов они выявили сразу несколько нарушений.

После десяти часов вечера общественнику без проблем удалось купить здесь четыре пива и бутылку водки. За прилавком, как оказалось, даже не продавец. Мужчина по большому счету выполнял функцию сторожа. По его словам, охранял магазин и по просьбе хозяйки приторговывал от случая к случаю горячительными напитками и сигаретами. При этом должным образом на работу его никто не оформлял. Еще один нюанс – водки в этой торговой точки не должно было быть по определению. Для торговли крепким спиртным – нужна лицензия, которой у магазина нет.

Правоохранители для дачи объяснений пригласили хозяйку. 55-летняя женщина была настроена воинственно. На вопрос, не пугают ли ее штрафы, заявила: «Нет, нисколько не боюсь. Хоть каждый день ходите!».

Коль так, получите – распишитесь. По результатам проверки составили протокольчик о нарушении особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В итоге женщине выписали 20-тысячный штраф. Помимо этого, в отношении нее возбуждено административное расследование по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». За это правонарушение штрафы предусмотрены куда более серьезные.

В пресс-службе УМВД области отметили, что хозяйка магазина не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ее уже привлекали за продажу спиртного подростку, и теперь в случае рецидива в отношении женщины могут возбудить уголовное дело.

Водку изъяли. 21 бутылку направили на исследование. Ее качество оценят специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД региона. Сведения о неоформленном работнике полицейские обещают передать в налоговую.

Рейд по торговым точкам.

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