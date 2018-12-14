2018-12-14T12:43:19+03:00
Общество

БГТУ им. В.Г. Шухова – добро пожаловать!

23 декабря университет проводит День открытых дверей для абитуриентов и их родителей
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фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.
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Напомним, что в будущем году вуз отметит свое 65-летие. Будучи ровесником Белгородской области, сегодня БГТУ им. В.Г. Шухова представляет собой мощный научно-образовательный комплекс, прочно занимающий место в ТОП-100 лучших вузов России, год от года поднимаясь все выше в рейтинге.

Университет проводит набор на более чем на 250 образовательных программ, в том числе среднего профессионального и высшего образования, а также магистратуры и аспирантуры. Помимо того, что вуз обучает студентов не только из 70 регионов России, но и более 60 стран ближнего и дальнего зарубежья, университет выдает диплом международного образца, который признается более чем в 160 странах мира.

фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.

фото: пресс-служба БГТУ им. Шухова.

Об этом и не только, о специальностях и правилах приема, о военной кафедре и методах подготовки студентов, а структуре вуза и его насыщенной учебной, творческой и спортивной жизни 23 декабря расскажут гостям. Важно, что свой вопрос можно заранее задать и через Интернет (www.bstu.ru/vopros) и, посетив День открытых дверей, получить подробный и исчерпывающий ответ.

Всех желающих ждут в БГТУ им. В.Г. Шухова 23 декабря в главном корпусе университета (г. Белгород, ул. Костюкова, 46), начало регистрации в 10.00.

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