2018-12-14T10:37:48+03:00
Общество

«Ростелеком» - участникам Форума «ПроеКТОриЯ»: учитесь, мечтайте, дерзайте!

Компания выступила партнером Всероссийского Форума профессиональной ориентации, проходящего в Ярославле с 11 по 14 декабря
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Все разработки участников Форума изучат специалисты.Все разработки участников Форума изучат специалисты.
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За время работы Форума специалисты «Ростелекома» рассказали школьникам о тенденциях в развитии цифровой экономики и наиболее востребованных отраслью профессиях, прочитали лекции о важности защиты информации и провели практические занятия по созданию умной школьной сети

- Форум призван помочь сформироваться интеллектуальным лидерам будущего, помочь ребятам сделать правильный выбор и внести свой профессиональный вклад в развитие страны», - сказал Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Детям-участникам Форума в одной из лабораторий была поставлена задача по разработке концепции такой школьной сети, которая смогла бы объединить все умные устройства в школе, контролировать и гарантировать безопасность их эксплуатации, мониторить аномальное поведение и появление вредоносных активностей. Кроме того, им нужно было разработать требования к производителям умных школьных устройств, а также выстроить систему продаж с точки зрения предпринимателя, учитывая требования кибербезопасности и бюджетные возможности российских школ. В процессе решения кейса были организованы включения из Центра кибербезопасности «Ростелекома» в Москве, во время которых вице-президент компании Игорь Ляпунов показал детям принципы отражения кибератак и отвечал на вопросы школьников.

Вторая группа школьников создавала прототип умной школы. Они провели анализ существующих современных сервисов и устройств, используемых в образовательном процессе, включая уже разработанные «Ростелекомом», и предложили свое видение недостающих элементов, описали их функционал, характеристики и требования к качеству.

Все разработки участников Форума будут подробно изучены специалистами «Ростелекома» и наиболее перспективные получат поддержку. Кроме того, «Ростелеком» подарил участникам решения предложенных компанией кейсов сертификаты на 10 электронных учебников.

Компания также внесла значительный вклад в подготовку и организацию работы Форума – уже по сложившейся за несколько лет традиции «Ростелеком» обеспечил мероприятие высококачественными цифровыми и телекоммуникационными услугами, в том числе были предоставлены:

2 магистральных канала 20 Гбит/с;

35 VPN каналов пропускной способностью 10 Мбит/с для организации услуги «Видеоконференцсвязь» с субъектами РФ;

- 36 мобильных ВКС-комплектов;

- 4 студии ПАО «Ростелеком»

- 2 канала для интернет-трансляции с защитой AntiDDos 100 Мбит/с

- 150 портов для доступа в сеть интернет на площадке в г. Ярославль;

- 2 L2 VPN 80 Мбит/с, посредством которых осуществлялось удаленное управление стендами ОАО «РЖД» на площадке Форума

- ресурсы Виртуального ЦОД и размещение сервера портала http://proektoria.online.ru;

- обеспечение DDos защиты портала http://proektoria.online.ru;

- услуги по организации сети Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет и возможностью одновременного подключения 1400 пользователей на скорости от 2 до 10 Мбит/с;

- круглосуточная поддержка эксплуатации инфраструктуры.

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