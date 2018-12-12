Детский сад «Мираторга» признан садом года

На предприятиях холдинга трудится более 34 000 сотрудников. Создание комфортной социальной инфраструктуры, в том числе обеспечение корпоративным жильем молодых специалистов и их семей, а также предоставление детям сотрудников мест в дошкольных учреждениях - одно из важных направлений кадровой политики компании.

Корпоративный детский сад «Мираторга» в п. «Уютный» построен по австрийскому проекту. Здесь предусмотрено все для комфортного времяпровождения детей и успешной образовательной деятельности. Компьютерный класс, где малыши с удовольствием в игровой форме обучаются основам информатики, множество развивающих и тематических площадок, семиметровый бассейн, музыкальный класс и класс для занятия иностранными языками, кабинеты психолога и логопеда и даже спортивный зал, оборудованный скалодромом.

Фото: 7

В 2016 году детский сад получил лицензию дошкольного учебного заведения, а спустя всего год педагоги на основе данных запросов, интересов и ожиданий родителей воспитанников детского сада, разработали собственную модернизированную программу, предполагающую всестороннее развития ребенка.Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется также культурному развитию: дети занимаются пением, танцами, участвуют в районных конкурсах, где регулярно занимают первые места.

- В детском саду отражены основополагающие принципы деятельности агрохолдинга: применение новых технологий и передового опыта. Это позволило обеспечить детей сотрудников наилучшими условиями, как в плане комфортности нахождения в дошкольном учреждении, так и образовательной деятельности», - подчеркивают в пресс-службе «Мираторга».