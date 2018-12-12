«Карнавальная ночь» Федерации адаптивного спорта вновь собрала лучших атлетов Белгородской области

На праздник пришли члены Федерации, паралимпийцы, сурдлимпийцы с семьями. Организаторами карнавала выступили Федерация адаптивного спорта и межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда». Гостей ожидало множество приятных сюрпризов: фуршет с вкуснейшими закусками, аквагрим и игровые зоны для самых маленьких, выступления артистов, конкурсы, подарки и, конечно же, дружный хоровод. Каждый из двух сотен гостей почувствовал себя по-настоящему самым любимым и самым главным, зарядившись ощущением праздничного волшебства.

Одним из главных событий вечера стало торжественное чествование лучших спортсменов Белгородской области с особенностями здоровья.

Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков отметил, что в этом году созвездие лучших пополнилось, возможно, что в следующем году для награждения талантливых спортсменов региона с особенностями здоровья и празднования Нового года нужно будет искать зал побольше.

Президент федерации адаптивного спорта, депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев обратился к гостям праздника, подвел итоги уходящего года и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством:

- В прошлом году мы получили так много положительных отзывов об этом предновогоднем празднике, что твердо решили подводить итоги именно в таком формате – в компании наших друзей, уважаемых тренеров и замечательных спортсменов. За первые полтора года работы наша Федерация сделала очень много добрых дел, реализовала множество социально важных, спортивных проектов. Мы объединили в одну команду людей из разных районов области, вовлекли в спорт и занятия физической культурой ещё больше людей с особенностями здоровья. В этот день я хочу поблагодарить Правительство Белгородской области, всех вас, наших друзей и единомышленников, которые усердно помогали нам, поддерживали все начинания! Вместе мы провели масштабную работу в сфере развития и популяризации адаптивного спорта. Спасибо всем нашим талантливым спортсменам и замечательным тренерам за успехи, за постоянное движение к новым спортивным вершинам, за наши победы. Нам есть чем гордиться, и, конечно же, есть к чему стремиться. Совместными усилиями мы сможем сделать еще больше на благо развития адаптивного спорта в нашей родной Белгородчине!

Слова благодарности - всем, кто стремится к новым вершинам.

- С момента создания Федерации адаптивного спорта прошло полтора года. Хочется отметить, что за этот небольшой промежуток времени уже состоялось много мероприятий, Федерация успела реализовать много проектов, - подчеркнул Олег Сердюков, начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области. - Самое главное - Федерация разрастается, увеличивается число членов и число направлений работы. Результаты спортсменов улучшились, увеличилось количество видов адаптивного спорта, в которых выступают наши спортсмены на всероссийских и международных соревнованиях, развивается их массовость. Есть очень интересные проекты - «ЛИНиЯ в спорте», инклюзивные фестивали, которые сейчас идут в муниципалитетах. Идет приобщение к активной жизни не только тех, кто хочет стать паралимпийским чемпионом, но и тех, кто хочет заниматься спортом для себя, - это хорошее дело. Нам вместе предстоит ещё много работать, но первые большие шаги уже сделаны.

В числе награжденных на праздничном вечере - белгородский легкоатлет Юрий Носуленко. В этом году он занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске и взял золото на кубке России по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА.

- В Федерации я состою с самого основания, занимаюсь легкой атлетикой почти 14 лет, - рассказывает спортсмен. - К сожалению, наш паралимпийский комитет отстранен от международных стартов, поэтому получить награды можно только на российских соревнованиях: на зимнем кубке России и чемпионате России по легкой атлетике. От Федерации мы, спортсмены, получаем внимание и поддержку, которых раньше не было. Я присутствую на таком празднике впервые. Считаю, что, когда люди одной организации собираются вместе, - это хорошо: нужно не только работать вместе, но и отдыхать, особенно приятно собраться вместе в преддверии Нового года.

«Карнавальная ночь» - яркий праздник в компании добрых друзей.

Гости праздника увидели удивительное представление с участием вокальных и хореографических коллективов, танцевали и делали фотографии на память в новогодней фотозоне. Для детей работала зона с аквагримом и веселыми аниматорами - принцессой Эльзой, снеговиком Олофом, забавным Арлекином и фокусником. Настроение гостям «Карнавальной ночи» подарили группа «БМ» и артисты филармонии.

- Мы вместе провожаем 2018 год. Итоги года очень радужные. Наши спортсмены-стрелки показали замечательные результаты, новички команды оказались перспективными. Они будут представлять паралимпийскую сборную на международных соревнованиях. Я горжусь тем, что сейчас наш регион занимает одно из первых мест в России по развитию адаптивного спорта. Мы в этом убедились: приезжал паралимпийский комитет, хвалил работу нашей Федерации. Я думаю, что мы не будем останавливаться на достигнутом, а будем прославлять наш белгородский спорт в дальнейшем, - заявил Андрей Кожемякин, член Федерации адаптивного спорта, многократный чемпион России, чемпион Европы и мира, мастер спорта РФ, член паралимпийской сборной команды России по пулевой стрельбе.

Напомним, впервые новогодний бал для членов Федерации адаптивного спорта Белгородской области и их семей прошёл в Белгороде в 2017 году.