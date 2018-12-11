2018-12-11T18:26:09+03:00
Общество

Пункт пропуска «Нехотеевка»: украинская сторона заворачивает русских мужчин [видео]

Российская сторона в ответ планирует упростить въезд граждан Украины
Ирина ТАРАСОВА
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Пункт пропуска «Нехотеевка»: украинская сторона заворачивает русских мужчин.Пункт пропуска «Нехотеевка»: украинская сторона заворачивает русских мужчин.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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На Украину закрыт въезд граждан Российской Федерации мужского пола от 16 до 60 лет. На самом деле украинские пограничники «разворачивают» и женщин. Более того, даже если человек является этническим украинцем, но сменил гражданство, его все равно не пустят на Украину.

Как обычно, сначала об этом стало известно из народных слухов, а затем «сарафанное радио» подтвердилось, да не где-нибудь, а на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Петр Порошенко написал такое: «Чтобы Россия не формировала в Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ. А также чтобы не дать россиянам осуществить в Украине операции, которые они планировали еще в 2014 году».

Кто же эти «злые» россияне, которые все планируют и планируют осуществить на Украине свои не менее «злые «операции?

С некоторыми из них «Комсомолка» познакомилась в пункте пропуска «Нехотеевка» («Гоптовка» с украинской стороны).

К примеру, гражданин России Андрей ехал сразу же после объявление о не допуске на Украину мужчин в возрасте от 16 до 60 лет из Белгорода в Харьков забрать посылку на «Новой почте». На украинской таможне молодому мужчине объяснили, что если у него нет вида на жительство, то на Украину его не пропустят. При этом никаких документов, на которые ссылались бы украинские пограничники, предъявлены жителю России не были. Не пропустили – и все!

Илья ехал из Воронежа в Харьков, чтобы попасть в медицинскую клинику. Та же история: нет вида на жительство, поворачивайте обратно!

Игорь, житель Белгорода, пытался улететь из Харькова в польский город Катовица на спортивное мероприятие. Лететь должен был не один, была забронирована гостиница, куплены билеты. Аэропорт Харькова всем улетавшим, в том числе и Игорю, предоставил трансфер для проезда от Нехотеевки (Гоптовки) до аэропорта. Трансфер тоже был оплачен, причем в обе стороны, так как Игорь должен был возвращаться через несколько дней обратно. Мужчину не пропустили, сказали, что, согласно приказу свыше, мужчины от 16 до 60 на территорию Украины не допускаются вне зависимости от причины. Как и предыдущим «пострадавшим», никаких документов ему на руки не видали. Просто сказали, что велено «не пущать!».

Говорить, что украинскими властями элементарно нарушаются права человека по отношению к гражданам России, - ничего не сказать. Украинской стороной нарушены все действующие правовые нормы по пропуску через государственную границу, ранее принятые международные соглашения в одностороннем порядке.

А что россияне? В противовес Украине в России планируют упростить порядок въезда в страну. Так, Президент Владимир Путин пообещал не вводить ограничения в отношении граждан Украины на въезд и пребывание в России, а наоборот упростить процедуры. Наряду с упрощением правил въезда и пребывания в нашей стране, для украинцев будет упрощена и процедура получения гражданства. Президент подчеркнул: «Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Кроме того, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет».

Пункт пропуска «Нехотеевка»: украинская сторона заворачивает русских мужчин. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пункт пропуска «Нехотеевка»: украинская сторона заворачивает русских мужчин.Фото: Ирина ТАРАСОВА

При этом украинские СМИ, интернет полон фейков, откровенно врущих, что российская сторона не пропускает граждан Украины на территорию Российской Федерации. Заворачивает десятками! Заставляет их томиться в многочисленных очередях в ожидании «приговора»!

Уж точно – с больной головы да на здоровую.

Впрочем, очевидно, и простым украинским гражданам в том числе, что введение военного положения в ряде областей Украины – очередной пиар ход в ходе президентской выборной компании. И – не более того,

Ехать на Украину сегодня или не ехать – это, конечно, выбор каждого гражданина России. Но все же стоит взвесить все «за» и «против». Действия националистов и добровольческих отрядов, абсолютно бесконтрольных, дестабилизируют обстановку в стране, где и без того уже давно не главенствует закон. В преддверии украинских выборов – то ли еще будет! Увы, реалии таковы.

Украинская граница не пропускает русских мужчин.Наталия ИЛЮШНИКОВА

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