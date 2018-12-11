2018-12-11T16:22:51+03:00
Происшествия

В Шебекинском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

В убийстве обвиняют его знакомого
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По версии следствия, преступление произошло 5 декабря. Трое жителей села Графовка пришли домой к приятелю, вернувшемуся накануне с удачной охоты, и устроили застолье. В ходе распития спиртных напитков между гостями произошла ссора. 41-летний мужчина схватил стоявшее в комнате хозяйское ружье и выстрелил из него оппоненту в грудь. Ранение оказалось смертельным. 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

О случившемся никто из участников застолья в полицию не сообщил. Тело погибшего вывезли за село и спрятали на территории заброшенного здания. До 9 декабря участь мужчины оставалась неизвестной. Пропавшего жителя села стали искать полицейские. По данным пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, один из очевидцев сообщил о месте сокрытия тела погибшего.

На сайте УМВД России по Белгородской области сообщается, что подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Как прокомментировали в региональном Следкоме, мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об аресте. Перед судом уже возбуждено ходатайство об избрании шебекинцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области.

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