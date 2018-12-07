2018-12-07T15:54:15+03:00
Общество

Авиабомбу весом 250 килограмм нашли в поселке Северный Белгородского района во время земляных работ

Взывотехники извлекали опасную находку времен Великой Отечественной войны с помощью экскаватора
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

7 декабря в 9 часов в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в поселке Северный белгородского района на строительной площадке при проведении земляных работ была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны весом 250 килограмм. Взрывотехники с помощью экскаватора извлекли авиабомбу из строительного котлована, а затем с помощью спецтехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

В связи с обнаружение опасной находки Главное управление МЧС России по Белгородской области еще раз напоминает жителям области, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов должны заниматься только специалисты.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним предмета необходимо: немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения по телефонам «101» или «112» или по телефону доверия 8(4722)39-99-90.

При производстве земляных или других работ - остановить работу, хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы (жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.)

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей
Сегодня дочернее предприятие группы «Россети» в ЦФО подписало соглашения с Белгородской областью и Удмуртской Республикой, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса субъектов
Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]
Новости 24
Белгородские новобранцы приняли присягу в московском Музее Победы
В Белгороде на улице Константина Заслонова днем 7 декабря горел склад
Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации
На уборку снега в Белгороде вышли105 снегоуборочных машин и 307 рабочих
В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей
То снег, то дождь – на выходных белгородцев ожидает сырая погода
«Серебряное Белогорье» дарит призы победителям новогоднего конкурса
В районе Белгородского автовокзала из-за снега оборвало провода троллейбуса
В Белгородской области автоинспектор получил благодарность за вклад в развитие волонтерского движения
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
Жительница Белгородской области ударила сожителя ножом и лечила, пока он не умер
Белгородцев приглашают на открытие солнечной выставки Григория Новикова
Староосколец ошибся и вместо обидчика матери выстрелил в другого мужчину
Белгородский Следком проводит проверку по факту обнаружения в квартире тела подростка
В Белгородском районе пожар в сенохранилище тушили 4 часа
Белгородское управление Роспотребнадзора установило прямую связь с главным Дедом Морозом страны
Староосколец, угнавший ради подруги «КамАЗ» с песком, вновь попал под статью из-за любви
В Строителе Яковлевского района сгорел жигуленок
Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет
Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал
В ходе белгородской операции «Должник» 52 водителя оплатили задолженность прямо на дороге
Шуховцы открывают бесплатный ледовый каток для горожан
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»