2018-12-07T15:54:15+03:00
Общество

Авиабомбу весом 250 килограмм нашли в поселке Северный Белгородского района во время земляных работ

Взывотехники извлекали опасную находку времен Великой Отечественной войны с помощью экскаватора
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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7 декабря в 9 часов в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в поселке Северный белгородского района на строительной площадке при проведении земляных работ была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны весом 250 килограмм. Взрывотехники с помощью экскаватора извлекли авиабомбу из строительного котлована, а затем с помощью спецтехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

В связи с обнаружение опасной находки Главное управление МЧС России по Белгородской области еще раз напоминает жителям области, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов должны заниматься только специалисты.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним предмета необходимо: немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения по телефонам «101» или «112» или по телефону доверия 8(4722)39-99-90.

При производстве земляных или других работ - остановить работу, хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы (жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.)

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.

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