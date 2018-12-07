2018-12-07T18:05:42+03:00
Общество

В Белгородской области сотрудники ГИБДД помогают водителям выбираться из сугробов [видео]

За сутки в регионе произошло больше 70 механических ДТП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сотрудники ГИБДД помогают водителям выбираться из сугробов.Сотрудники ГИБДД помогают водителям выбираться из сугробов.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В региональной Госавтоинспекции отмечают, что снегопад значительно осложнил ситуацию на белгородских дорогах. За сутки в дежурную часть ГИБДД поступило больше 70 сообщений о механических ДТП. Стало также известно об аварии с тремя погибшими и одним пострадавшим в Старооскольском городском округе.

По всей области автоинспекторы помогают водителям, столкнувшимся с дорожными неприятностями. В Шебекинском районе полицейские вытолкали из сугробов съехавшего в кювет водителя «четырнадцатой». В Борисовском районе сотрудники ГИБДД и общественные помощники пришли на помощь съехавшей в кювет автомобилистке. Здесь же полицейским пришлось выручать еще одного водителя.

Автоинспекторы просят водителей быть внимательными, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоинспекторы просят водителей быть внимательными, выбирать безопасную скорость и дистанцию.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не справился с управлением на заснеженной трассе. Сотрудники ГИБДД сначала оказали помощь мужчине, а затем оформили протокол об административном правонарушении за вождение в нетрезвом состоянии, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Сообщается также о том, что в Белгородском, Яковлевском и Чернянском районах затруднено движение большегрузов. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Необходимо быть осторожнее и у пешеходных переходов.

Полицейские также напоминают, что утром и вечером возможно обледенение проезжей части на участках, расположенных в низинах и вблизи мостов. Не стоит парковать машины в неположенный местах и вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. В случае дорожных неприятностей можно обратиться за помощью в дежурную часть Управления ГИБДД по телефонам: 352-832, 26-42-30.

Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям в условиях снегопада.

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