В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей

В присутствии Генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского подписи под соответствующими документами поставили губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Соглашения подписаны в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и определяют условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Речь идет о реализации Комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий.

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Соглашениями зафиксирован ряд договоренностей, основанных на долгосрочном тарифном регулировании. В результате, общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 по 2021 годы вырастет до 13,5 млрд рублей, в том числе в Белгородской области объем инвестиций превысит 8 млрд рублей.

Как отметил Павел Ливинский, инициатива перехода регионов и сетевых компаний на долгосрочные тарифные соглашения получила поддержку на высшем государственном уровне.

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- Мы рады, что есть регионы, которые уже сегодня готовы перейти на новый формат сотрудничества с нами. В ближайшие время к Белгородской области и Удмуртской Республике добавятся Калужская и Воронежская области. Соглашения имеют большое практическое значение, являясь, по сути, «дорожной картой» для решения таких актуальных для отрасли задач, как консолидация и инвестиционный рост электросетевого комплекса регионов. Кроме того, они закладывают базу для окупаемости проектов цифровой трансформации без тарифного обременения потребителя, а также создают условия для развития прочих видов деятельности, - подчеркнул глава компании «Россети».

В качестве примеров Павел Ливинский привел проект развития городского электротранспорта, который будет реализован в Белгородской области, а также – проект развития наружного освещения в Удмуртской Республике.

- Эффект масштаба от соглашений будет неполным без консолидации световой инфраструктуры регионов. Считаем, что средства, получаемые от синергетического эффекта в этой области, следует направлять на проекты по переходу к наружному светодиодному освещению, созданию красивого визуального облика городов, - подчеркнул руководитель «Россетей», добавив, что группа готова к реализации аналогичных проектов и в других регионах операционной деятельности.

- Решения, закрепленные сегодня в подписанных соглашениях, поддержаны Президентом и Председателем Правительства России в рамках утвержденной стратегии развития электросетевого комплекса. В результате компания «Россети» получает стабильный прогнозируемый доход и возможности для инвестиционного развития, а регион - надёжное энергоснабжение, являющееся основной экономического роста, - подчеркнул в своем выступлении заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев.

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- Белгородская область готова к реализации цифровых проектов, чтобы энергетический комплекс региона стал еще надежнее и отвечал самым современным стандартам. Помимо этого, сегодня мы обсудили планы по развитию пассажирского транспорта на электрических двигателях. Думаю, в этом отношении наш субъект тоже может стать одним из удачных «пилотов». Благодарю «Россети» за доверие и уверен в хорошем результате, - сказал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

В свою очередь, генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский отметил, что подписанные соглашения позволяют расширить временные рамки инвестиционного планирования с учетом прогнозных тарифных решений.

- Это даст возможность более полно учитывать интересы регионов и с максимальной точностью синхронизировать наши программы с программами развития территорий, - отметил глава дочернего общества.