2018-12-07T10:00:40+03:00
Общество

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву

Зоопарк прекрасен в любую пору, но зимой природа и обитатели этой загородной зоны отдыха дарят незабываемые впечатления
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву.Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В студеную зимнюю пору так хорошо прогуляться загородом. О студеной поре – это, конечно, пока преувеличение, температура самая что ни на есть подходящая для прогулок. Но вот снега в первые зимние дни в Белгородском зоопарке и красоты необыкновенной хватит на всех. Сказка наяву. Без всякого преувеличения.

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Жаль, что белгородцы предпочитают посещать зоопарк в теплую пору. Сейчас, когда все укрыто белым пушистым снегом, деревья, кустарники особенно величественны. Можно смело гулять по прочищенным дорожкам от вольера к вольеру, наблюдая зверей.

Любопытную белку, к примеру. Ее ничто не тревожит, посетители не надоедают, их пока немного. Потому белка чувствует себя вольготно и весело резвится. Кстати, интересно было узнать, что белки могут упасть с высоты в 30 метров и при этом не получить ни одного повреждения. Все это благодаря строению тела, а также пушистому хвосту, который они используют как парашют, для баланса. А еще любопытно, что самец тратит больше времени на уход за шерстью, чем самка.

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Чуть дальше – вольер с серым (или обыкновенным) волком по кличке Пушок. Он только пообедал и спокойно дает себя сфотографировать. В зоопарке говорят, что нрав у него веселый, но не нужно забывать, что при случае он может показать свою истинную волчью натуру.

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву.Фото: Ирина ТАРАСОВА

С мостика открывается прекрасный вид на пруд, где обитают водоплавающие. Здесь неспешно идет своя птичья жизнь, за которой можно наблюдать часами. Чуть дальше встречает верблюд, которому снег нипочем, а дальше…

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Белгородский зоопарк: окунуться в зимнюю сказку наяву.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Впрочем, о том, как зимуют жители зоопарка, – разговор пойдет отдельный. Пока же «Комсомолка» предлагает совершить небольшую прогулку по зимнему зоопарку, окунуться в атмосферу настоящей сказки наяву

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