2018-12-06T12:43:07+03:00
Экономика

Банк «Открытие» укрепляет сотрудничество с регионами

Накануне соглашение о сотрудничестве подписали Член правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
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Документ предполагает активное участие банка в программах социально-экономического развития региона. В частности, финансирование значимых инвестиционных проектов, помощь привлечению иностранных и отечественных инвестиций для финансирования целевых программ, а также активно продвигать розничные банковские программы для населения региона.

- Наша задача – стать для предпринимателей Ульяновской области базовым банком, который поддержит развитие бизнеса на всех этапах, – заявила после подписания соглашения Надия Черкасова. – «Открытие» является уполномоченным банком АО «Корпорация «МСП» по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Кроме того, банк имеет свою расширенную линейку выгодных предложений для малого и среднего бизнеса, в том числе и по банковским гарантиям.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что подписание данного соглашения является важным шагом, а сотрудничество с такими крупными партнерами станет чрезвычайно продуктивным и даст дополнительный импульс для развития предпринимательства.

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