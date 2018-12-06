Банк «Открытие» укрепляет сотрудничество с регионами

Документ предполагает активное участие банка в программах социально-экономического развития региона. В частности, финансирование значимых инвестиционных проектов, помощь привлечению иностранных и отечественных инвестиций для финансирования целевых программ, а также активно продвигать розничные банковские программы для населения региона.

- Наша задача – стать для предпринимателей Ульяновской области базовым банком, который поддержит развитие бизнеса на всех этапах, – заявила после подписания соглашения Надия Черкасова. – «Открытие» является уполномоченным банком АО «Корпорация «МСП» по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Кроме того, банк имеет свою расширенную линейку выгодных предложений для малого и среднего бизнеса, в том числе и по банковским гарантиям.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что подписание данного соглашения является важным шагом, а сотрудничество с такими крупными партнерами станет чрезвычайно продуктивным и даст дополнительный импульс для развития предпринимательства.

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