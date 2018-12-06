2018-12-06T20:11:21+03:00
Общество

Больше тысячи пешеходов без «катафотов» поймали на загородных трассах белгородские автоинспекторы

За игнорирование световозвращающих повязок нарушители привлечены к административной ответственности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Губкине родители организовали детский флешмоб по привлечению внимания горожан к использованию световозвращающих элементов. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.В Губкине родители организовали детский флешмоб по привлечению внимания горожан к использованию световозвращающих элементов. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.
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С начала года на дорогах Белгородской области произошло 318 ДТП с участием пешеходов. В них 45 человек погибли и 285 получили травмы. Большинство этих аварий случилось в темное время суток.

Региональная Госавтоинспекция развернула масштабную кампанию по популяризации световозвращателей. Пешеходам предлагают использовать в качестве катафотов повязки, брелоки и всевозможные фликеры. Стать заметнее на дорогах их призывают не только сотрудники ГИБДД, но юные помощники автоинспекторов. В разных районах области дети проводят флешмобы со световозвращателями и пропагандируют их использование как среди сверстников, так и среди взрослых.

С юными пешеходами ситуация в целом неплохая. Наличие у них так называемых СВ-элементов контролируют автоинспекторы, педагоги и «родительские патрули», которые в вечернее и утреннее время несут дежурство вблизи образовательных учреждений и в местах массового досуга.

Взрослых же заставить носить световозвращатели, куда сложнее. Но тут в помощь автоинспекторам – административный кодекс. Напомним, с 1 июля 2015 года в силу вступил закон, обязывающий пешеходов вне населенных пунктов в темное время суток носить СВ-элементы. Для нарушителей предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Однако вняли новым требованиям не все. С начала года за неиспользование световозвращателей привлечены к административной ответственности 1178 пешеходов.

Сотрудники ГИБДД на протяжении 11 месяцев активно работали и над повышением сознательности водителей. Автоинспекторы проводили всевозможные профилактические акции с вручением писем от юных участников дорожного движения. К тем, на кого методы убеждения не действуют, применяли штрафы. Всего с начала года к административной ответственности привлекли 16 400 автомобилистов, не уступивших дорогу пешеходам.

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