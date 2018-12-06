2018-12-06T15:36:43+03:00
Экономика

Банк «Открытие» намерен участвовать в развитии Сибири

Подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве правительства Красноярского края и ПАО Банк «ФК Открытие»
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В ходе рабочей встречи губернатор Александр Усс и президент - председатель правления банка Михаил Задорнов обсудили создание условий для успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития Красноярского края.

- Регион расширяет сотрудничество в разных сферах с одним из крупнейших российских банков: в кредитовании бизнеса, реализации инвестиционных проектов, в том числе включённых в «Енисейскую Сибирь». Мы связываем приход банка «Открытие» со значительным оживлением инвестиционной активности, которая всегда была отличительной чертой экономики нашего края, - прокомментировал соглашение губернатор Виктор Усс.

- Красноярский край занимает особое место в стратегии развития банковской группы и является одним из ключевых для нее регионов с мощным потенциалом. В том числе благодаря присутствию на территории предприятий крупнейших корпораций и лидеров российской экономики, с высокой долей экспорт-ориентированных компаний, - отметил Михаил Задорнов.

Отвечая на вопросы журналистов, Задорнов подчеркнул, что банк намерен стать одним из лидеров краевого рынка, усилив свои позиции в результате масштабной интеграции с ПАО «Бинбанк», которая состоится 1 января 2019 года. В составе объединенной сети, которая станет работать под единым брендом «Открытие» в 14 городах Красноярского края и Республики Хакасия, клиентов будут обслуживать 27 офисов продаж.

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