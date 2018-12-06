На онлайн-кассы переводят весь малый бизнес

Такое требование к бизнесу предъявляет государство. Еще в 2016 году стартовала кассовая реформа 54-ФЗ, предписавшая всем магазинам, ресторанам, кафе и предприятиям сферы услуг работать на онлайн-кассах. Эти устройства передают данные о покупках напрямую в налоговую, и государство может получать отчетность в режиме онлайн.

Все крупные и небольшие компании, продающие какие-либо товары, уже перешли на онлайн-кассы, а летом 2019 года придет очередь и для малых предприятий в сфере услуг. Это парикмахерские и салоны красоты, автомойки и автосервисы, различные мастерские — от ремонта обуви до ремонта компьютеров и телефонов, ателье и химчистки, курьерские службы и билетные кассы, страховые агенты, строительные рынки и бригады, и многие другие. Онлайн-касса полагается и владельцам ИП без наемных сотрудников.

Понятно, что огромному количеству компаний, которые принято относить к микробизнесу, сложно перестроиться быстро. Именно поэтому обязанность установить новые кассы коснулась их в последнюю очередь. Но это — обязанность, и налоговая пристально следит за выполнением закона. Поэтому уже сейчас для владельцев салонов красоты, автомоек и еще десятков других бизнесов пришло время начать изучать рынок онлайн-касс, чтобы выбрать для себя лучшее устройство, подходящее для конкретного бизнеса со всеми его особенностями.

Среди онлайн-касс есть разные устройства: более современные и функциональные или попроще. Необходимый минимум — касса должна пробивать чеки и передавать данные в налоговую через специальный модуль (фискальный накопитель) и оператора фискальных данных. Если этого не будет - будут штрафы.

За два года с запуска реформы, производители оборудования серьезно продвинулись. Касса стала больше чем кассой - полноценным современным компьютером с разными функциями и сервисами, которые возможны благодаря выходу в онлайн. И собственники могут использовать все эти сервисы, чтобы развивать свой бизнес, выигрывать конкуренцию, зарабатывать больше и быть более успешными.

Современные онлайн–кассы - компактные и удобные планшеты.

Одним из лидеров рынка таких устройств по итогам двух волн реформы стала компания «Эвотор», которая одной из первых начала работать в сегменте малого бизнеса и фокусироваться на нём, внимательно изучив все задачи и «боли».

Современные онлайн–кассы, или смарт-терминалы — это эстетически приятные и компактные планшеты, очень удобные для небольших точек. Они используют привычную операционную систему Android, а научиться обращению с ним не сложнее, чем освоить новую модель смартфона. Фискальный накопитель, как правило, в смарт-терминал уже встроен. Не представляет большой сложности и заключение договора с оператором фискальных данных. Согласно рейтингу CNews Analytics, крупнейший из них — «Платформа ОФД», его услуги чаще других выбирали предприниматели в ходе первых двух волн реформы.

Что есть на «умных» кассах помимо обязательной функции передачи информации о платежах в налоговую? Во-первых, личный кабинет предпринимателя, который доступен также и с ноутбука, и с телефона. В нем хозяин бизнеса видит все, что происходит: во сколько точка начала и закончила работу, какова сумма выручки, какие товары или услуги проданы и т.д.

Во-вторых, омимо собственно смарт-терминала, «Эвотор» первым на рынке стал внедрять технологию маркетплейса - это магазин приложений, который устроен так же, как и на смартфонах. Различные полезные для бизнеса сервисы находятся в облаке, их можно просто скачать на кассу и пользоваться так же, как приложениями для смартфона. Компания работает более чем с тысячью разработчиков и на сегодня в «Эвотор.Маркете» размещены более 300 приложений под разные виды и задачи бизнеса.

Так, приложение может обозначить предприятие услуг на Яндекс.Картах, помочь вести запись клиентов, собирать и хранить информацию о них, создавать программы лояльности, вести учет материалов и своевременно их заказывать, вести бухгалтерию, контролировать сотрудников и многое другое. Любой предприниматель способен настроить онлайн-кассу под себя, а «Эвотор» будет регулярно сообщать, какие новые сервисы появились для салонов красоты, химчисток или служб курьерской доставки.

С помощью смарт-терминалов «Эвотор» можно получить дополнительный заработок. Например, подключив приём платежей за мобильную связь или коммуналку. Скачав соответствующее приложение, можно подключить эквайринг — приём банковских карт: расплачиваться «пластиком» россиянам все привычнее, а средний чек по картам в среднем в 1,8 раз больше, чем при оплате наличными. На чеках можно печатать информацию о своих акциях — более 24% клиентов, которые увидели рекламу на чеке, возвращаются за повторными покупками и приводят с собой новых покупателей.

Смарт-терминалы позволяют гибко реагировать на изменения в законодательстве. В этом убедились обладатели касс «Эвотор», когда 1 июля 2018 правительство запустило систему учета ветеринарных сертификатов «Меркурий». Устройства уже были готовы с ней взаимодействовать. Если какие-то нововведения появятся в сфере услуг, менять купленное устройство тоже не придется, оно подстроится в режиме онлайн.

Еще один плюс своевременной установки онлайн-кассы: у налоговиков пропадает надобность в организации внеплановых проверок бизнеса - теперь они пристально смотрят на предприятие только в том случае, если видят какие-то нарушения.