В Белгородской области хозяин чудом спас свою собаку из горящей машины

В Старом Осколе зима началась с необычного происшествия. Возле торгового центра «Карусель» загорелся автомобиль. Ситуация рядовая, скажете вы, но в этот момент в салоне находилась маленькая рыжая собачка. Питомец мог погибнуть в огне, но его спас любящий хозяин. Этот момент сняли на видео горожане.

Инцидент произошел сегодня утром. Хозяева оставили питомца в автомобиле, а сами отправилась в торговый центр за покупками. Все бы ничего, да вот только машина неожиданно загорелась. На кадрах видно, как мужчина и женщина, видимо, заметив огонь, выбежали из ТЦ. Затем они попытались открыть двери машины, но те оказались заблокированы. Из капота в это время клубами валил едкий дым, который быстро заполнял салон. А испуганный пес с надеждой смотрел на хозяев и ждал спасения. Как оказалось, не зря. Трагедии удалось избежать. Мужчина не растерялся и выбир окно машины. Через него он и вытащил рыжего любимца.

По словам очевидцев, пожарные приехали через семь минут и потушили авто. Машина сгорела только наполовину.