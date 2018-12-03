2018-12-03T19:55:54+03:00
Общество

В Белгородской области любовный треугольник привел на скамью подсудимых двух мужчин

По версии следствия, брошенный муж сжег сопернику дом, а его брат избил разлучника
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области брошенный муж сжег сопернику дом, а его брат избил разлучника.В Белгородской области брошенный муж сжег сопернику дом, а его брат избил разлучника.Фото: "КП" Архив
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Фабула двух уголовных дел, находившихся в производстве следователей белгородского районного отдела полиции, могла бы послужить сюжетом для мелодрамы. События, полные накала страстей, разворачивались в пригороде областного центра летом этого года.

Началось все с того, что от местного жителя жена ушла к другому. По предварительным данным, глядя на страдания мужчины, родственники решили вмешаться в ситуацию. В одну из августовских ночей его отец и брат встретились с женщиной и ее новым избранником в дачном массиве для серьезного разговора. Конструктивного диалога не получилось. Общение закончилось тем, что 33-летний мужчина палкой избил обидчика брата. Теперь он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.

На этом беды нового избранника женщины не закончились. Спустя месяц у него на дачном участке сгорел дом. Оказалось – поджог. Подозрения правоохранителей пали на брошенного мужа.

По версии следствия, ночью мужчина взял лом и две канистры бензина и отправился на участок соперника. Взломав замок, он облил горючим стены на первом и втором этажах и, стоя у входной двери, чиркнул спичкой. Во время пожара обвиняемый и сам пострадал. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью. А ущерб, причиненный владельцам дома, оценили в 600 тысяч рублей.

Белгородцу инкриминируют 167 статью Уголовного кодекса – Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Максимальное наказание, предусмотренное законодателем за такое преступление – пять лет лишения свободы. По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, мужчина арестован. Оба уголовных дела уже направлены для рассмотрения в суд.

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