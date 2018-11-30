Дочь бывшего командира белгородского ОМОНа по горячим следам раскрыла квартирную кражу

Квартирная кража на днях произошла в селе Зиборовка Шебекинского района. 42-летняя местная жительница после ночной смены вернулась домой и обнаружила, что входная дверь взломана, а из коридора пропал бензотриммер.

Проводить проверку поручили новому участковому уполномоченному Галине Руденко. Майор полиции служит в органах внутренних дел уже 14 лет, но в этой должности работает меньше года. Несмотря на это, на ее счету уже четыре раскрытых преступления.

Галина Ивановна прежде трудилась в должности инспектора Управления участковых уполномоченных в областном главке МВД, но в связи с семейными обстоятельствами переехала в сельскую глубинку. Дочка бывшего командира белгородского ОМОНа Ивана Воробьева – трудностей не боится. Она отлично вписалась в ряды шебекинских анискиных и ничуть не уступает в профессионализме мужчинам.

В течение суток майор полиции вывела подозреваемого на чистую воду. Им оказался 42-летний житель района – знакомый потерпевшей.

- По предварительным данным, проходя мимо дома женщины, подозреваемый решил зайти в гости. Отсутствие хозяйки не остановило злоумышленника. Отыскав во дворе металлическую трубу, он повредил навесной замок на входной двери, проник в жилье и похитил садовый инструмент, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Подозреваемый признался, что спрятал бензотриммер в трехстах метрах от места преступления, под елками. Полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

По словам участкового, установить личность подозреваемого в короткие сроки ей удалось благодаря доверительным отношениям с местными жителями. Галина Руденко благодарит сельчан за помощь. По ее словам, поддержка населения – это залог успешной работы любого участкового.