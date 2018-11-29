2018-11-29T17:23:09+03:00
Общество

Суд согласился с тем, что бывший участковый из Старого Оскола помог Саплинову скрыть тело убитой девушки

Экс-полицейского осудили по статье «Халатность», но освободили от наказания за истечением срока давности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Экс-участковый из Старого Оскола помог Саплинову скрыть тело убитой девушки.Экс-участковый из Старого Оскола помог Саплинову скрыть тело убитой девушки.Фото: "КП" Архив
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Напомним, главный фигурант нашумевшего дела о загадочных исчезновениях двух девушек в Старом Осколе Михаил Саплинов – получил пожизненный срок. Его признали виновным в убийствах и изнасиловании. Сотрудникам первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Белгородской области удалось доказать, что на совести жителя микрорайона Макаренко – жизни 19-летней Екатерины Кузьминой и 25-летней Натальи Малаховой.

Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, останки погибших до сих пор не найдены. По версии следствия, тело второй девушки убийце помог скрыть его приятель – бывший участковый старооскольского УМВД. Саплинов сообщил ему, что Наталья Малахова погибла при падении вследствие собственной неосторожности. Экс-полицейский вместо того, чтобы передать информацию о происшествии в правоохранительные органы, помог другу перенести труп из квартиры в автомобиль в целях дальнейшего сокрытия.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что причастность бывшего участкового к совершению противоправных действий была установлена подразделением собственной безопасности регионального полицейского ведомства. Материал проверки передали в СК. В ноябре 2016-го года участкового уволили со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

На сайте областной прокуратуры сообщается, что Старооскольский городской суд признал 29-летнего бывшего сотрудника полиции виновным в халатности. Его приговорили к 10 месяцам исправительных работ, но от отбывания наказания освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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