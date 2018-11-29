Несмотря на то, что на календаре только конец ноября, родители задумываются, куда сводить ребенка в дни новогодних праздников. «Комсомолка» приготовила список новогодних представлений. И настоятельно советует приобрести билеты заранее, так как ожидание праздничного представления – тоже праздник.

Драматический театр имени Щепкина: «Все мыши любят сыр»

Драмтеатр подготовил новогоднюю премьеру для маленьких зрителей — спектакль «Все мыши любят сыр» по пьесе венгерского драматурга Дюлы Урбана. Музыкальная сказка написана по мотивам шекспировской пьесы о Ромео и Джульетте. Герои – мыши, кот и, конечно, маленьких зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кстати, финал у пьесы венгерского драматурга – счастливый.

24 декабря — 8 января (кроме 31 декабря), 24 — 26 декабря, 30 декабря, 6, 7 января — 12.00, 15.00. 1 января — 14.00. 2 и 3 января — 15.00, 18.00. 8 января — 15.00.

Цена билета: 600 рублей (для детей и взрослых). 300 рублей — подарок (конфеты). Дети до 3 лет — бесплатно.

Драмтеатр им. Щепкина. Соборная площадь, 1б. Телефон 32-06-44, 35-39-23.

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

Театр кукол: «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и «Новогодняя карусель»

Премьеру музыкальной сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» представят в театре кукол. А также интермедию «Новогодняя карусель» с Дедом Морозом, подарками, хороводом, играми, фотосессией.

21 — 30 декабря — 10.00, 13.00, 16.00. 31 декабря — 10.00, 13.00. 2 — 10 января — 10.00, 13.00, 16.00.

Цена билета: без подарка — 380 рублей. Подарок (сладости) — 200 рублей.

Театр кукол. Ул. Некрасова, 5б/8. Телефон 26-16-83, 26-72-93, 26-58-02.

Белгородская филармония: «Принцесса и волшебный шар. Чудеса начинаются!»

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

Белгородская государственная филармония подготовила для маленьких зрителей красочную сказку с участием музыкантов филармонии. В Сказочном королевстве вовсю готовятся к встрече Нового года. Наряжают ёлки, готовят подарки и придумывают самые заветные желания, чтобы загадать их ровно в полночь. Но капризная Принцесса хочет при помощи колдовства отменить праздник. Спасти Новый год могут только настоящие чудеса.

22 декабря — 8 января (кроме 31 декабря, 1, 6 и 7 января) — в 10.00, 12.30, 15.00, 17.30.

Цена билета: без подарка — 370 рублей. Подарок (конфеты) — 300 рублей.

Обратите ВНИМАНИЕ, что билеты на получение подарка продаются только в кассе до 25 декабря включительно.

Белгородская государственная филармония. Ул. Белгородского полка, 56а. Телефон 333-319.

Институт искусств и культуры: «По следам Снежной королевы»

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

22— 30 декабря, 2 — 14 января в 11.00, 14.00, 17.00.

Цена билета: 250 рублей.

Концертный зал БГИИК. Ул. Королёва, 7. Телефон 8-920-557-13-49

Технопарк BelRobot: «Снежная королева»

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

Технопарк BelRobot подготовил новогодний квест по мотивам мультфильма «Снежная королева». Детей ждут увлекательные игры с логическими заданиями и встречи с Дедом Морозом.

21, 28 декабря — в 16.00, 18.00. 22, 23, 29, 30 декабря — в 14.00, 16.00, 18.00.

Цена билета: с подарком при покупке до 30 ноября — 650 рублей. Билет с подарком при покупке с 1 декабря — 790 рублей.

Детский центр ЯСАМ. Ул. Королёва, 2а, корп. 2. Телефон 366-588.

Научная библиотека: «Новогоднее представление для детей»

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

В Научной библиотеке на Попова зрителей театра «Рукавичка» ждёт кукольный спектакль, фокусник, живая музыка, хороводы, танцы, игры у ёлки, сюрпризы.

28 — 30 декабря, 5, 6 января — в 11.00. Цена билета: без подарка — 500 рублей.

Подарок — 200 рублей.

Зрительный зал Научной библиотеки. Ул. Попова, 69. Телефон 37-33-62.

Новогодние представления в «Тропикано»

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

Детский центр «Тропикано» готовит на праздники целых два спектакля: «Удивительные приключения Олафа» (дети постарше) и «Три кота и волшебный Новый год» (для малышей 3 — 5 лет).

21 декабря — 8 января (кроме 31 декабря и 1 января): «Удивительные приключения Олафа» — 13.00, 15.00. «Три кота и волшебный Новый год» — 11.00, 17.00.

Цена билета: 350 рублей, подарок — 200 рублей.

Ул. Островского,20 (территория парка им. Ленина). Телефон 26-74-24.

Студия «Талант»: «Лаборатория Деда Мороза»

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

Студия «Талант» предлагает не только повеселиться, но и развить свои таланты и интеллектуальные способности. Зрителей ждёт квест-игра, опыты, световое шоу, творческий мастер-класс, дискотека с мыльными пузырями, аквагрим, фото с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки.

Для детей 2 — 5 лет: 22 декабря — в 17.00. 28 декабря — в 11.00. Для детей от 6 лет и старше: 21, 26, 29 декабря — в 17.00. 30 декабря — в 16.00.

Цена билета: 950 рублей (с творческим подарком).

Студия «Талант». Ул. Есенина, 8а. Телефон 8-904-096-20-92.

Площадка перед ЦМИ: «В поисках похищенных медалей»

Белгород: куда сводить ребенка в дни новогодних праздников.

На площадке перед ЦМИ автономная некоммерческая организация по развитию спорта, туризма и пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ31» подготовила детский спортивный праздник на свежем воздухе. К Дружку приезжает в гости Волк-Забивака, и они помогают Деду Морозу подготовить подарки для ребят-спортсменов. А затем в дело вмешивается сладкоежка Хрюня, которая похищает медали, а сама говорит, что их украло чудовище Чудо-Юдо. Маленькие зрители должны помочь героям найти их, пройдя спортивные испытания. Юным спортсменам подарят памятные медали, сладости и напоят их чаем.

19 — 30 декабря, 3 — 13 января — в 12.00, 13.30, 15.00. Цена билета: 600 — 900 рублей.

Площадка перед ЦМИ. Ул. Студенческая, 17а. Телефоны 8-919-432-78-82, 8-910-369-58-53.