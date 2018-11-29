Тысячи белгородцев оформляют больничные и льготы через интернет

Белгородская область сегодня является одним из лидеров по успешной реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности».

- Преимущества электронного документа оценили уже более 5 тысяч страхователей региона. Из 116 крупных предприятий с численностью работающих свыше 501 человека - озвучила статистику в ходе круглого стола начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Белгородского ФСС Людмила Маслова.

Электронная форма упрощает процедуру оформления больничного как для пациентов, так и для работодателей. Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования, а работодатель может получить его, направив запрос.

- Это избавляет от необходимости хранить документ в бумажном виде - он всегда будет находиться в базе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно. Не потребуется предоставлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении Фондом проверок страхователей, - рассказала управляющий Белгородским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Шушкова.

Кроме того, электронный больничный невозможно подделать, он может запрашиваться страхователями неоднократно, количество ошибок при заполнении документа уменьшилось.

- Закон предусматривает право пациента получать либо электронный лист нетрудоспособности, либо бумажный больничный. Если страхователь отказывается принимать электронную форму больничного, то это говорит о его нежелании использовать новые технологии, что исправляется несложной консультацией у сотрудников ФСС, - подчеркнула начальник отдела информатизации Белгородского отделения ФСС Инна Шведова.

Кстати, представители ФСС проводят для работодателей специальные семинары, где в деталях поясняют тонкости работы с ЭЛН, отвечают на все возникающие вопросы.

- Для врача это – такая же колоссальная экономия времени, как и для больного, - отметила директор ОГКУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяна Малетина, – Что касается процедуры закрытия ЭЛН, то решение вопроса о восстановлении трудоспособности в соответствии с действующим законодательством находится в компетенции лечащего врача. Визит в поликлинику неминуем: больничный в форме бумажного документа может быть закрыт только после осмотра врачом, все действия с электронным листком - аналогичны.

Татьяна Малетина подчеркнула, что еще одно важное преимущество электронного больничного – механизм выплаты денежных средств. Сотруднику не нужно ждать дня зарплаты для получения выплат - они приходят в течение 10 дней, независимо от деятельности работодателя, его возможных финансовых затруднений и тому подобных обстоятельств.

Еще одно нововведение ФСС на территории Белгородчины – электронные талоны для бесплатного проезда льготников к местам санаторно-курортного лечения по путёвкам, предоставленных Фондом.

- Совместно с РЖД запускается новый проект, который, по нашим прогнозам, получит положительный отклик белгородцев, - рассказала главный бухгалтер Белгородского отделения ФСС Елена Кривоплясова. - Бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов, а для получения документов достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД или предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны. Это очень удобно, ведь часто данными льготами пользуются люди, чье здоровье не позволяет отстаивать очереди и совершать многочисленные визиты по учреждениям.

Как отметила Ирина Шушкова, сегодня ведется кропотливая работа по внедрению новых электронных социальных сервисов. Вся она направлена на то, чтобы россиянам стало удобнее пользоваться услугами Фонда, а систему их получения сделать максимально простой и прозрачной.