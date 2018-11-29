2018-11-29T13:58:11+03:00
Здоровье

Электронный листок нетрудоспособности – быстро и удобно

В Белгороде прошел круглый стол, где специалисты регионального отделения Фонда социального страхования совместно с директором ОГКУЗ «МИАЦ» и сотрудниками медицинских учреждений рассказали о новых интернет-сервисах и проектах
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Личный кабинет на сайте fss.ru дает ряд преимуществ. Он экономит время: не надо носить из одного учреждения в другое множество бумаг, потому что заявление на получение той или иной услуги можно подать в интернете. И там же, в режиме он-лайн, можно получить ответы на важные вопросы.

Например, электронный листок нетрудоспособности постепенно вытесняет бумажный больничный. Белгородская область сегодня является одним из лидеров в стране по успешной реализации этого проекта.

Как сообщила в ходе круглого стола управляющий Белгородским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Шушкова, электронная форма упрощает процедуру оформления больничного, как пациентам, так и работодателям.

- Документ формируется в медицинской информационной системе, подписывается электронными подписями врача, организации и направляется в автоматизированную систему Фонда социального страхования, а работодатель может получить его, направив запрос, - пояснила Ирина Шушкова, - Это избавляет от необходимости хранить документ в бумажном виде - он всегда будет находиться в базе Фонда и может запрашиваться страхователем неоднократно. Не потребуется предоставлять электронные листки нетрудоспособности и при проведении Фондом проверок страхователей.

- К началу реализации закона о ЭЛН область уже была полностью готова к нововведениям, ведь в большинстве программ документооборота, которые используются на предприятиях, существуют все необходимые возможности, - рассказала начальник отдела информатизации Инна Шведова.

- И сейчас основными российскими разработчиками налажено взаимодействие работодателей с ФСС по формированию электронных листков нетрудоспособности непосредственно из программных продуктов.

- Преимущества электронного документа оценили уже более 5 тысяч страхователей региона. Из 116 крупных предприятий с численностью работающих свыше 501 человека - озвучила статистику начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Белгородского ФСС Людмила Маслова.

Как считают в региональном Фонде, это неудивительно: с момента реализации проекта система обязательного социального страхования стала более «прозрачной». Электронный больничный невозможно подделать, он может запрашиваться страхователями неоднократно, количество ошибок при заполнении документа уменьшилось.

- Закон предусматривает право пациента получать либо электронный лист нетрудоспособности, либо бумажный больничный. Если страхователь отказывается принимать электронную форму больничного, то это говорит о его нежелании использовать новые технологии, что исправляется несложной консультацией у сотрудников ФСС, - подчеркнула Инна Шведова.

Надо знать, что проект ЭЛН – это реализация Федерального закона, соответственно, в любом субъекте России работодатель обязан его принять. Если на этой почве возникает вопрос, то следует обратиться по телефонам горячей линии Фонда, или посмотреть рубрику «Вопрос-ответ» на его сайте fss.ru, где есть разъяснения на самые частые обращения.

К слову, для работодателей проводятся специальные семинары, где представители Белгородского регионального отделения ФСС в деталях поясняют тонкости работы с ЭЛН, отвечают на все возникающие вопросы. Удобство системы оценили и предприятия, и пациенты, и медработники.

- Для врача это – такая же колоссальная экономия времени, как и для больного, - отметила директор ОГКУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяна Малетина, – Что касается процедуры закрытия ЭЛН, то решение вопроса о восстановлении трудоспособности в соответствии с действующим законодательством находится в компетенции лечащего врача. Визит в поликлинику неминуем: больничный в форме бумажного документа может быть закрыт только после осмотра врачом, все действия с электронным листком - аналогичны.

Татьяна Малетина подчеркнула, что еще одно важное преимущество электронного больничного – механизм выплаты денежных средств. Сотруднику не нужно ждать дня зарплаты для получения выплат - они приходят в течение 10 дней, независимо от деятельности работодателя, его возможных финансовых затруднений и тому подобных обстоятельств.

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