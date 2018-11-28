ЗАОР «Роспечать» Белгородской области» сообщает о продаже имущества
Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества работников (народное предприятие) «Роспечать» (Распространение, обработка, сортировка печати) Белгородской области» (308000, г. Белгород, ул. Попова, д. 56Б, ИНН 3123002042, ОГРН 1023101676080) Захарова Екатерина Борисовна (ИНН 366312744203, СНИЛС 106-263-401 17), член Союза АУ «Возрождение» (107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 11), действующая на основании Решения Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-5150/2017 от 11.05.2018 г., сообщает о продаже имущества ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», бывшего в употреблении, балансовая стоимость которого составляет менее 100 000 рублей. Положение о продаже имущества утверждено решением общего собрания кредиторов ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», состоявшегося 02.11.2018 г.
Продажа имущества должника осуществляется посредством заключения прямых договоров купли-продажи имущества с лицом, подавшим заявку на приобретение указанного имущества.
Информация о составе, количестве и начальной цене продажи имущества размещена в ЕФРСБ по адресу http://bankrot.fedresurs.ru (информационное сообщение 3236882) и Положении о продаже имущества, утверждённом 02.11.2018 г. решением общего собрания кредиторов ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», которое будет направлено всем заинтересованным лицам по запросу в день обращения.
Заявки с предложениями о покупке составляются в произвольной форме на русском языке и принимаются в электронном виде по адресу: buhgalter-vrn@yandex.ru, либо почтовым отправлением по адресу конкурсного управляющего: 394029, г. Воронеж, ул. Беляевой, д. 7, кв. 88, с 10-00 до 17-00 МСК в течение 25 рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения: с 27.11.2018 по 29.12.2018 включительно.
Полный перечень содержащихся в заявке сведений и прилагаемых документов содержится в Положении о продаже имущества, утверждённом 02.11.2018 г. решением общего собрания кредиторов ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», которое будет направлено всем заинтересованным лицам по запросу в день обращения.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключается в течение 5 дней после даты окончания приёма заявок с лицом, предложившим максимальную цену продажи имущества, но не ниже цены продажи, определённой на дату подачи заявки. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 5 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.
Расходы по вывозу имущества осуществляются покупателем за свой счёт и в цену отчуждаемого имущества не входят. Расчёты по договору купли-продажи имущества осуществляются в рублях в форме безналичных расчётов путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», ИНН 3123002042/312301001, р/с № 40702810800040000059, открытый в АО УКБ «Белгородсоцбанк», БИК 041403701, к/с 30101810100000000701.
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством РФ. Передача имущества покупателю осуществляется только после полной оплаты покупателем цены имущества.
В случае, если по истечении 26 рабочих дней с даты публикации объявления о продаже имущества поступившие заявки содержат предложения о цене имущества, превышающие начальную цену продажи, указанное имущество реализуется по цене максимального предложения. При равенстве предложений о цене предпочтение отдаётся заявке, поступившей ранее.
В случае если по истечении 26 рабочих дней с даты публикации объявления о продаже не поступило ни одной заявки, либо поступившие заявки содержат предложения о цене имущества менее начальной цены продажи, конкурсный управляющий размещает повторное объявление о продаже имущества со сроком принятия заявок - 25 рабочих дней и ценой продажи имущества - на 10% ниже первоначальной цены с дальнейшим снижением цены такого имущества на 10% в неделю до достижения цены в 35% от первоначальной цены, по которой имущество предлагалось к продаже. По результатам рассмотрения заявок имущество реализуется по цене максимального предложения. При равенстве предложений о цене предпочтение отдаётся заявке, поступившей ранее.
Ознакомление с имуществом и документацией проводится по рабочим дням, с 10-00 до 17-00, по месту нахождения имущества по предварительному согласованию с конкурсным управляющим по телефону: 8-920-438-58-66, электронной почте buhgalter-vrn@yandex.ru.
Состав имущества, выставляемого на торги
№п/п Наименование объекта количество Начальная цена продажи, без НДС (в рублях)
1 Автомат пусковой 9 1364,00
2 Аккумулятор д/МОТОРОЛЛА 4 508,00
3 Аккумулятор д/НОКИА 2 254,00
4 Акт снятия остатков 5000 1631,00
5 Акт снятия остатков
(таблица с подписями) 3000 979,00
6 Акт снятия остатков
(таблица) 12000 2380,00
7 Бланк накладная 6000 806,00
8 Бланк прейскурант цен 10000 4068,00
9 Бланк Тов. отчет киоск 4000 1701,00
10 Блок эл. (роз. + выкл. + рамка) 1 58,00
11 Бокс 2 модуля 6 77,00
12 Бокс СП 8 автом. 2 137,00
13 Вентиль 2 254,00
14 Вентилятор напольный
СКАРЛЕТТ 4 845,00
15 Вентилятор настенный 1 560,00
16 Вентилятор настольный 1 304,00
17 Выкл. авт. 3 пол. 1 35,00
18 Выкл. авт. ИЭК ВА 16 а 9 123,00
19 Выкл. авт. ИЭК ВА 25 А 1 29,00
20 Выкл. авт. ИЭК ВА 32 А 1 53,00
21 Выключатель 1 ОП 10 215,00
22 Выключатель 1 СП 1 36,00
23 Выключатель 2 ОП 3 48,00
24 Выключатель путевой 2 452,00
25 Гайка барашек 2 39,00
26 Гайка М 8 0,554 27,00
27 Гайка М10 0,78 8,00
28 Гайка М12 0,029 3,00
29 Гвозди 1 66,00
30 Гипсокартон 9,5 мм 14 1459,00
31 Гофра № 18 120 975,00
32 Грабли 3 94,00
33 Дверная коробка 1 254,00
34 Дверное полотно 1 447,00
35 Доводчик 2 653,00
36 Дюбель пласт. 158 25,00
37 Журнал дневной выручки 278 19083,00
38 Журнал по т/б 23 419,00
39 Журнал учёта проверок 81 3142,00
40 Заглушка 10 50 25,00
41 Заглушка д/кресла 22 568,00
42 Задвижка ЗД-06 6 116,00
43 Зажим анкерный 2 188,00
44 Зажим д/штор 1038 792,00
45 Заклепка 4* 6 100 45,00
46 Зарядное НОКИА 6 305,00
47 Извещатель «Астра-С» 2 472,00
48 Извещатель охранный
DSC-LC-100P1 2 352,00
49 Изолятор ТФ-20 44 491,00
50 Канистра 15 151,00
51 Карандаш 16 30,00
52 Кварц-1 ПКП 1 732,00
53 Квитанц. книжки 600 8237,00
54 Ключ ТМ 5 107,00
55 Книга жалоб 1 3,00
56 Книга учёта 7 148,00
57 Коробка распред. 5 103,00
58 Краб 40 183,00
59 Крепёж противомоскитной
сетки 18 14,00
60 Крепление д/моск. сетки 8 32,00
61 Кронштейн 22 97,00
62 Круг зачистной 5 103,00
63 Круг отр. 230х2,5х22 2 66,00
64 Лампа 15 Ватт 1 21,00
65 Лампа 300 вт бол. цоколь 4 61,00
66 Лампа КЛ-9 УФ 8 862,00
67 Лампа Л 6 8 224,00
68 Лампа Л 15 18 930,00
69 Лампа Л Компакт 9 вт
Хамелеон 23 386,00
70 Лампа Р 50 40W E-14 4 51,00
71 Лампа эл. - 40 вт Е14 3 28,00
72 Лента транспортёрная 5 1353,00
73 Лента транспортёрная 60 23064,00
74 Линокром ТКП гран.*10м 30 1086,00
75 Лопата совковая 12 485,00
76 Маяк-12-ЗМ 2 231,00
77 Мешки почтовые 48 9067,00
78 Мойка 500*500 мм 1 224,00
79 Нить нихромовая 3 459,00
80 Обогревательная панель
ЭОН 480 3 752,00
81 Огнетушитель ОП-2 5 706,00
82 Огнетушитель ОП-4 1 219,00
83 Отопительная панель ЭИНТ
200/0,5*0,5 10 12712,00
84 Пакет с замком 100 9,00
85 Пенопласт 2 76,00
86 Переключатель 1 127,00
87 Переходник канал. чугун/пласт.
с манжет 124/110 1 85,00
88 Перчатки Х/Б ПВХ 4 56,00
89 Пилка для лобзика 1 30,00
90 Пиломатериал обр. 30 29 862,00
91 Плавкая вставка НПН-2-60 63 а 17 319,00
92 Плёнка п/э рукав 350*60 57 1836,00
93 Плинтус пласт. СК 5 171,00
94 Плинтус потол. К 30 4 31,00
95 Плинтус потол. К 50 2 36,00
96 Плитка д/п неглазурованная 3,82 379,00
97 Электроды 2 мм 1 64,00
98 Электроды 3 мм 4,5 288,00
99 Пломбир 7 1036,00
100 Подвес прямой 16 30,00
101 Поребрик 10 659,00
102 Провод АВВГ 3*6 80 500,00
103 Провод КСПВ 4*0.5 125 271,00
104 Провод ПВС 3*1,5 185 2923,00
105 Провод ПВС 3*2,5 45 1108,00
106 Провод ПВС 4*1,5 2 47,00
107 Провод ШВВП 2*075 271 1201,00
108 Профиль 60*27 11 291,00
109 Пружина тяговая 8 986,00
110 Пускатель м. ПМЛ 2100 220в 1 159,00
111 Радиатор чуг. МС-140-500 2 3258,00
112 Ремень д/транспортёра СВ-5600 3 802,00
113 Ремкомплект д/запаячной машинки 1 269,00
114 Респиратор 3 15,00
115 Розетка 1 СП 3 25,00
116 Розетка 1-м ОП 2 119,00
117 Розетка 2-п ОП Хит 1 36,00
118 Ролик пласт. д/кресел 26 662,00
119 Саморез 3,5х70Д 0,4 27,00
120 Саморез 4,2х13 п/ш оцин. 1 62,00
121 Саморез 4,2х19 п/ш оц. остр. 0,07 8,00
122 Саморез 4,2х32 оц. п/ш остр. 0,2 11,00
123 Саморез 4,2х41 оц. п/ш остр. 0,45 31,00
124 Саморез 4,2х41 оц. п/ш св. 0,8 36,00
125 Саморез 4,2х75 Д 0,31 36,00
126 Саморез 4,8х50 0,9 49,00
127 Саморез гипсокартон-дерево 3,5х19 0,18 14,00
128 Светильник КЛЛ 2*9 вт 1 128,00
129 Свет-к ЛПО 1*18 1 155,00
130 Свет-к ЛПО 2*18 1 135,00
131 Сетка кладочная 1 153,00
132 Сиденье д/унит. 1 115,00
133 Силиконовая прокл. 9*6 верх. 3,8 438,00
134 Силиконовая прокладка нижн. 3,4 346,00
135 Скотч 19 мм 1 3,00
136 Смазка графитная 1,6 65,00
137 Смеситель 1 417,00
138 Стартёр 16 97,00
139 Стекло 5 мм 8 1424,00
140 Стойка под СД 4 6102,00
141 Стойка/газет, журналов АР-1(к)-ТМ 7 10475,00
142 Ступени полиров. 1300*330*30 9 10253,00
143 Сумка инкассатора 4 780,00
144 Считыватель СТМ-КР 1 118,00
145 Телескопический стержень 9 412,00
146 Телеф. аппарат Панасоник 1 280,00
147 Тепловентилятор Wetter 1 304,00
148 Термолента 44*30 968 4280,00
149 Ящик д/ГЖП в киоски 3 763,00
150 Ящик почтовый 6 3232,00
151 Труба гофр.32 мм 50 351,00
152 Труба квадр. АЛ.12*12*1 2 49,00
153 Угол универсал. 16 501,00
154 Уголок алюм. 35*35*2х3000 3 273,00
155 Уголок алюм. 50*50*2 1 223,00
156 Удлинитель 5 м. 2 мест. 6 742,00
157 Уплотнитель 150 1196,00
158 Ч.с. Биолан 1 25,00
159 Шайба М12 0,08 8,00
160 Шайба М10 0,075 7,00
161 Шторы (1+2) 2 695,00
162 Эл. патрон карб. 9 62,00
163 Эл. патрон керам. 3 17,00
164 Эл. патрон керам. Е 14 6 42,00
165 Комплект стеллажей для полиграфической продукции открытый (дерево) 1 1871,00
166 Прилавок торговый комбинированный 1 16917,00
167 Витрина закрытая под стекло (дерево) 5 65530,00
168 Кондиционер Genegal climate 1 14121,00
169 Шкаф для документов под стеклом 4 10881,00
170 Прибор приёмно-контрольный пожарный Радуга 1 3947,00
171 Прибор приёмно-контрольный пожарный Сигнал-20 smd 1 1439,00
172 Счётчик электроэнергии АТЛАС 1 846,00
173 Витрина холодильная ВХЗ 1508 М3 1 16172,00
174 Комплект стеллажей для полиграфической продукции металл. (разборн.) 1 2863,00
175 Стол письменный 1 2542,00
176 Стол компьютерный с подставкой под монитор 1 2578,00
177 Тумба для документов 1 1322,00
178 Шкаф для одежды светлое дерево 1 2719,00
179 Водонагреватель Ariston 1 2690,00
180 Газовый котел 1 9419,00
181 Душевая кабина НХ-137 1 7017,00
182 Транспортёр типа КЛС-3-500-7,8-14 1 58040,00
183 Вывеска неоновая «Продукты» 1 12712,00
184 Теплосчётчик 1 32846,00
185 Стеллаж демонстрационный 1 31221,00
186 Стол фасовочный 2600*600*850 1 17898,00
187 Транспортёр 1 346,00
188 Жалюзи 19 6859,00
189 Стеллаж секционный 8 95675,00
190 Кондиционер General climate 8 90671,00
191 Стойка металлическая для открыток 1 1729,00
192 Стол однотумбовый 1 2369,00
193 Тумба малая 2 3478,00
194 Шкаф 2-дверный 1 2542,00
195 Тумба для документов 1 508,00
196 Стул стандарт с высокой спинкой (ткань) 7 15515,00
197 Стул стандарт кожзам. 14 49083,00
198 Стул ISO 3 1373,00
199 Монитор 3 6407,00
200 Системный блок (конфигурация не установлена) 6 36946,00
201 Клавиатура 2 1312,00
202 Мышь 2 356,00
203 Сканер EPSON 1 2537,00
204 Принтер CANON 1 1027,00
205 Копировальный аппарат 1 14436,00
206 Мебельный шкаф 4-секционный с зеркалом 1 10119,00
207 Стол однотумбовый компьютерный 3 7108,00
208 Брифинг-приставка 1 1673,00
209 Тумба для документов 1 1322,00
210 Кресло компьютерное 1 1169,00
211 Колонки 1 364,00
212 Стол обеденный 1 1576,00
213 Шкаф 2-дверный. черн. 1 1445,00
214 Шкаф 3-дверный 1 2273,00
215 Кресло кож. 1 976,00
216 Стенка 2700*600*2600 1 34932,00
217 Набор мебели 1 9982,00
218 Купюросчётная машина 1 8136,00
219 ИК Детектор 1 6112,00
220 Пожарная сигнализация 1 47897,00
221 Стол компьютерный малый 5 7246,00
222 UPS IPPON 1 1724,00
223 Стул стандарт с высокой спинкой тканевый серый 12 26597,00
224 Факс 1 2780,00
225 Телефонный аппарат Panasonic 1 427,00
226 Телефонный аппарат LG 1 412,00
227 Шкаф для одежды 2 5436,00
228 Тумба 3 5156,00
229 Ряд стульев кожзам. Стандарт (1 ряд - 3 стула) 6 46449,00
230 Беговая дорожка 1 6508,00
231 Велотренажёр 1 4398,00
232 Стол письменный 1 3722,00
233 Принтер kyocera 1 4139,00
234 Факс 1 2780,00
235 Гриль с витриной МК-3, 8, 1 В Рак. 1 13471,00
236 Кондиционер SAMSUNG SH24ZW6 маг. Рак 1 12347,00
237 Котёл газовый Рак. 1 9419,00
238 SG OR Водонагреватель 15 л верхний Рак. 1 1388,00
239 Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Нота (Аргус спектр) 1 833,00
240 Стол письменный с приставной тумбой и подставкой под монитор 1 5447,00
241 Комплект стеллажей для полиграфической продукции св. дерево 1 23919,00
242 Стул ISO чёрный ткань 1 1373,00
243 Стенка комбинированная для одежды и документов (4-секционная) 1 3653,00
244 Кондиционер SAMSUNG SH24ZW6 маг. 2 1 12347,00
245 Сплит-система General Climate GC\GU-S18HR Маг. № 2 1 13271,00
246 Охранно-пожарная сигнализация 1 4722,00
247 Витрина-стеллаж под стекло маг. № 2 1 6523,00
248 Витрина Кристалл 1500*820*1250 (ВХЗ 1509-01, холодильная) 1 13058,00
249 Стенка-стеллаж для полиграфической продукции 1 21356,00
250 Стенка комбинированная для документов и одежды 1 22322,00
251 Стол письменный угловой 1 4017,00
252 Стул ISO серый ткань 1 458,00
253 Кондиционер сплит LG G-12LHK 1 10522,00
254 Стол офисный двухтумбовый 1 3534,00
255 Стол офисный для менеджера 1 2588,00
256 Жалюзи 1 361,00
257 Компьютер 1 6158,00
258 Мышь 1 178,00
259 Клавиатура 1 656,00
260 Монитор 1 2136,00
261 Тумба с 4 ящиками 1 2742,00
262 Стол компьютерный с подставкой под монитор и док, с секцией для документов 1 4017,00
263 Сейф малый 1 1186,00
264 Вентилятор 1 2029,00
265 Телефонный аппарат 1 325,00
266 АТС Panasonik (аналоговая) 1 17797,00
267 Шкаф для одежды 1 2719,00
268 Шкаф для документов 1 4780,00
269 Жалюзи 1 361,00
270 Стол офисный с полкой 1 12112,00
271 Кресло Юпитер 1 1363,00
272 Шкаф для документов 1 4780,00
273 Стол офисный для бухгалтерии 1 5436,00
274 Факс Panasonik КХ FT 1 3198,00
275 Шкаф для одежды 1 6572,00
276 Специализированный стол с барьерной стойкой 1 11664,00
277 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164,00
278 Жалюзи 1 361,00
279 Стул Стандарт 3 864,00
280 Полка для бумаг с ящиками 1 1414,00
281 Стол компьютерный малый 1 1449,00
282 Зеркало 1 305,00
283 Мягкий уголок 1 592,00
284 Стенка мебельная 1 10424,00
285 Тумба мебельная 1 1322,00
286 Стол с приставкой 1 4366,00
287 Телефонный аппарат 1 325,00
288 Стул Стандарт 1 864,00
289 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164,00
290 Сейф 1 5436,00
291 Стол-витрина, фасад под стекло с проходом 1 11601,00
292 Сигнал ВК 1 3819,00
293 Тепловой счётчик 1 4963,00
294 Стул Стандарт 1 864,00
295 Витрина пристенная под стекло с замками 1 6763,00
296 Витрина пристенная под стекло с замками 1 6763,00
297 Стол-витрина фасад под стекло с проходом 1 7463,00
298 Сейф металлический малый 2 1186,00
299 Шкаф для одежды 4 10873,00
300 Тумба для посуды 1 2227,00
301 Жалюзи 2 722,00
302 Холодильник «Апшерон» 1 5263,00
303 Стул Стандарт 1 864,00
304 Кухонный гарнитур трехтумбовый 1 5034,00
305 Сейф металлический большой 1 6355,00
306 Транспортёр 1 8492,00
307 Стул Стандарт 4 3458,00
308 Ящик с тумбой для подписки 1 2166,00
309 Жалюзи (большие, вертикальные) 2 1383,00
310 Жалюзи (малые, вертикальные) 1 361,00
311 Стол компьютерный угловой 1 3333,00
312 Кресло Юпитер 1 1363,00
313 Жалюзи (вертикальные) 1 361,00
314 Кондиционер Rolsen 1 6051,00
315 Телефонный аппарат (Panasonic) 1 1164,00
316 ИБП 1 1576,00
317 Клавиатура 2 1312,00
318 Мышь 1 178,00
319 Жалюзи 1 361,00
320 Стул Стандарт 1 864,00
321 Шкаф закрытый 1 4780,00
322 Витрина закрытая 2 6886,00
323 Железный ящик, контейнер 1 1981,00
324 Железные двери 1 4576,00
325 Защитные жалюзи (рольставни) 1 9661,00
326 Витрина «Роспечать» («Добро пожаловать») 1 4169
327 Тепловая завеса BALLU BHC-3 0420 1 1825
328 Поручни 1 472
329 Стол письменный однотумбовый 2 4739
330 Телефонный аппарат 1 325
331 Водонагреватель Aeg 1 3760
332 Жалюзи горизонтальные 3 1556
333 Запаиватель 1 3397
334 Зеркало 1 305
335 Стеллаж с ячейками 10 27966
336 Стул Iso 2 1119
337 Вентилятор 1 2029
338 Витрина с зеркалом из маг. № 1 (склад мат. ценностей) 1 3300
339 Шкаф для документов (открытый 90х196) 1 3158
340 Стол письменный 2-тумбовый 2 7068
341 Стол компьютерный малый 2 2898
342 Кресло офисное «Юпитер» 2 2592
343 Зеркало 1 305
344 Сейф 2-секц. 1 4912
345 Жалюзи 1 361
346 Стол письменный (180 см) 1 1525
347 Стол компьютерный (105 см) 1 1909
348 Тумба подкатная 1 2086
349 Телефонный аппарат 2 651
350 Сортировочный стол (Склад), комплект 9 шт. 1 9256
351 Стол-книжка 1 639
352 Транспортёр (сред.) 1 6572
353 Транспортёр (мал.) 1 4849
354 Мебель мягкая (диван + 2 кресла), комплект 1 7266
355 Стол 1-тумбовый (105 см) 1 2369
356 Стеллаж 2-секционный 2 4677
357 Стул Iso 1 559
358 Стул Стандарт 1 431
359 Шкаф для одежды «Белгородский» 2 6900
360 Зеркало 1 305
361 Тумба для документов 1 1322
362 Кушетка массажная 1 3076
363 Кондиционер (пром.) 1 10522
364 Жалюзи 10 3610
365 Кондиционер Samsung 1 5220
366 Электросчётчик 2 704
367 Диван Кушетка 1 6661
368 Стол (160 см) 1 3153
369 Гранит-16. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный 1 2896
370 Зеркало 1 305
371 Сейф 1 1186
372 Шкаф для одежды (90х230) 1 2719
373 Тумба-купе (80 см) 1 2995
374 Стул Стандарт 1 431
375 Кресло Логика 1 837
376 Ящик для ключей навесной 1 692
377 Жалюзи горизонт. 1 519
378 Жалюзи вертик. 1 361
379 Холодильная витрина CARAVELL (нераб.) 1 5695
380 Шатёр 1 39153
381 Транспортёр типа КЛС-3-500-3,5 1 59963
382 Торговое оборудование лоток «Аэропорт» 1 49220
383 Водосчётчик 20 VALTEC универсальный 1 1017
384 Вывеска «Газеты и журналы» 1 1780
385 Витрина Кристалл 1500*820*1250 (ВХЗ 1508, холодильная) 1 13058
386 Витрина холодильная Octava U New 1200 1 16527
387 Витрина холодильная ВПС 0,35-0,54 1 14339
388 Гриль для кур Сиком с витриной МК-3, 8, 1 В (маг. 2) 1 11687
389 Керогаз 1 458
390 Солярогаз 1 1317
391 Стойка/журналов, газет АР-1(к)-ТМ 1 1497
392 Кабельные линии связи (телефонные) Р 1 302
393 Металлическое ограждение 30,2 п.м. 1 18431
394 Защитные жалюзи (2,39*2,27) (маг. 1 вход) 1 6492
395 Кондиционер LG S 36 LH new маг. № 1 1 27987
396 Пожарная сигнализация маг. 1 1 23236
397 Жалюзи маг. № 1 (5 шт.) 1 1632
398 Сплит-система General Climate GC\GU-S18HR Маг. 1 1 13068
399 Комплект горок Маркет м-н 1 (Витрина откр. большая с полками, Витрина-тумба, Витрина напольная под стекло, Витрина напольная открытая ) 1 64388
400 Стеллажи стоечн. (маг. № 1) 1 3539
401 Стеллажи «Маркет» м-н 1 (вдоль стены 13 секций, компл.) 1 54183
402 Стеллаж витринный 1 17998
403 Витрина-шкаф под стекло 1 5825
404 Витрина навесная под стекло 2 1831
405 Уголок потребителя 1 661
406 Витрина трёхсекционная отк. под стекло 1 4652
407 Денежный ящик 3 2898
408 Кассовый прилавок 2 4983
409 Тумба (для сумок покупателей) 1 1668
410 Стеллаж грузовой 3000х3000х600 (маг. 1), 6 секций (склад маг.) 1 19109
411 Полка навесная (склад маг.) 1 2208
412 Тумба-купе (склад маг.) 1 6041
413 Касса ЭКР (склад маг.) 2 8044
414 ККМ (склад маг.) 3 10525
415 Шкаф для одежды с зеркалом (каб. дир.) 3 13195
416 Стол угловой 1-тумб. с подставкой под монитор и брифинг (каб. дир.) 1 2578
417 Телефонный аппарат (каб. дир.) 1 325
418 Жалюзи (каб. дир.) 2 722
419 Офисная мебель (маг. № 1): меб. С выдвижными ящиками, 4 секции, с угловой приставкой (каб. дир.) 1 4647
420 Тумба высокая (каб. дир.) 1 2742
421 Кресло Юпитер (каб. дир.) 1 1296
422 Стул Стандарт (каб. дир.) 1 431
423 Шкаф металл. малый (под сейф) (каб. дир.) 1 1186
424 Стремянка 1 568
425 Принтер НP LaserJet 1320<G5927A>4A 1 3040
426 Счётчик монет SC 303 1 30503
427 Детектор Pro COBRA 1400 LCD 1 4297
428 Компьютер Intel s 755Dual- Core E5500 DIMM DDRII 1 1987
429 Счётчик банкнот PLUS 106A 1 9407
430 Шкаф 2-дверный под одежду (80х200) 1 2033
431 Кондиционер Samsung 1 9147
432 Жалюзи 1 361
433 Стол письменный (80х120) 1 1352
434 Тумба 1 2742
435 Сейф 1 1186
436 Монитор Samsung 1 4012
437 Стеллаж с ячейками для инкассаторских сумок и реестров 2 4702
438 Колонки 1 364
439 Калькулятор 1 135
440 Стенд приказы и распоряжения 1 1215
441 Стул Iso 1 559
442 Кресло Юпитер 1 1296
443 Тепловентилятор 1 486
444 Жалюзи 3*1 каб. № 3 1 2025
445 Кондиционер Samsung AQ07 CLN/CLX 1 8085
446 Набор офисной мебели (190х200) 1 10492
447 Стол письменный с приставкой (177 см) 1 2800
448 Тумба подкатная 2 4174
449 Кресло мягкое 2 3203
450 Обогреватель 1 859
451 Сейф 2-секц. 1 4912
452 Кресло Юпитер 1 1296
453 Стул Стандарт 1 864
454 Часы 1 213
455 Телефонный аппарат Panasonic 2 2329
456 Радио 1 414
457 Системный блок 1 4105
458 Монитор Samsung 1 1144
459 Клавиатура 1 135
460 Мышь 1 178
461 Колонки 1 364
462 Калькулятор 1 135
463 Кондиционер Samsung AQ09 CLN/CLX 1 5220
464 Жалюзи вертик. 2 722
465 Набор офисной мебели к. 4 (менедж.): Шкаф (комб. 2-секц., темное дерево, 180х205); Шкаф (комб. 2-секц., темное дерево, 160х200); Приставка 5 полок 1 16518
466 Стол угловой компьютер (прав., лев., 150х180, 130х180) 2 1016
467 Стол письменный (120х70) 1 1215
468 Стол письменный (150х65) 1 1215
469 Тумба подкатная 5 10434
470 Тумба под оргтехнику (закр., 100х45) 1 3503
471 Телефонный аппарат alcatel 320 2 1098
472 Телефонный аппарат ATLINKS 4 1424
473 Стул (кожзам.) 1 468
474 Кресло «Юпитер» 4 5185
475 Зеркало (овальное) 1 503
476 Подставка под монитор 3 2669
477 Сетевой фильтр 5 760
478 Сетевой коммутатор (свитч) 1 229
479 Часы настенные 1 213
480 Ламинатор 1 803
481 Стенка меб. с отк. приставкой 4-секц. (350х254) 1 40002
482 Шкаф для одежды 2-створ. (80х200) 1 2719
483 Шкаф для документов комб. (со стеклом, 80х200) 1 4619
484 Стол углов. 2-тумб. (150х140) 1 4235
485 Стол письменный (150 см) 2 7729
486 Стол письменный (140 см) 2 7444
487 Тумба белая (береза) 1 1471
488 Стул Iso 1 559
489 Стул Стандарт 7 6051
490 Жалюзи вертик. 2 722
491 Кондиционер Samsung 1 9147
492 Подставка под монитор 1 890
493 Подставка под системный блок 1 392
494 Компьютер P4-506(2,66)/РХ915SLI/512DDR (Гон. О) 1 7259
495 Жалюзи вертик. 1 361
496 Шкаф для одежды (140х197) 1 2797
497 Шкаф для документов (комб., со стеклом, 140х197) 1 2975
498 Шкаф для документов (со стеклом, береза, 88х225) 1 2893
499 Сейф 1 1186
500 Вентилятор 1 2029
501 Стол письменный (118) 2 5034
502 Тумба подкатная 2 4174
503 Стул Iso 4 2237
504 Кресло «Логика» 1 837
505 Телефонный аппарат 2 651
506 Монитор ЭЛТ 1 2084
507 Колонки компьютерные 1 364
508 Мышь компьютерная 1 178
509 Компьютер Intel Core2 Duo E4600(2600/800/ (Гон. А.О) 1 8653
510 Жалюзи вертик. 1 361
511 Шкаф для одежды (72х196) 1 3275
512 Шкаф для документов (со стеклом, 72х196) 1 2522
513 Шкаф для документов (откр., 80х200) 1 2131
514 Стол письменный однотумб. с подставкой для клав. (l = 150) 2 2512
515 Кресло раб. 1 375
516 Кресло Юпитер 1 1296
517 Стул Iso 1 559
518 Стул Стандарт 1 864
519 Стул Стандарт 1 864
520 Сейф 2-секц. 1 4912
521 Тумба подкатная 1 2086
522 Монитор 1 2136
523 Клавиатура 1 656
524 Колонки 1 364
525 Принтер HP 1 2868
526 Сканер Epson 1 2466
527 Калькулятор 1 135
528 Жалюзи горизонтал. каб. № 8 комплект 1 1836
529 Сервер S1366 Intel Xeon E5530 2.4 ГГц, 4*256 K (каб. 8) 1 40285
530 Компьютер Элтон Р4-3000/P4/512(DDRП)x2/80 G (каб. 8) 1 7909
531 Принтер HP LaserJet 1320 <G5927A>4A (каб. 8) 1 3085
532 Компьютер C-1700/P4S333VM/256D/40G/ (каб. № 8) 1 7543
533 Компьютер Intel s 755Dual-Core E5500 DIMM DDRII 1 3166
534 Системный блок (конфигурация не определена) 5 20525
535 Шкаф для одежды (160х250) 1 9300
536 Шкаф для документов (160х250) 1 17336
537 Шкаф для документов (ком. откр., 70х197) 1 2532
538 Кондиционер Samsung 1 9147
539 Стол письменный (230 см) 1 946
540 Стол письменный (150 см) 1 3864
541 Стол 2-тумб. (140 см) 1 2924
542 Тумба 2-створ. (70х70) 1 4326
543 Компьютер стол малый 1 1449
544 Тумба подкатная 3 6260
545 Стол 2-тумб. (145 см) 1 4505
546 Стол однотумб. (160 см) 1 1256
547 Кресло «Юпитер» 3 3888
548 Стул Iso (мягк., серый) 1 559
549 Стул Стандарт (с высокой спинкой) 1 2216
550 Стремянка 1 568
551 Монитор ЭЛТ 2 4169
552 Монитор 19 Samsung 943N TFT (LS19MYAESB) silver 5m 1 1144
553 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16:10 1 1144
554 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16:10 1 1144
555 Монитор Samsung 3 3432
556 Монитор LG 1 2995
557 Принтер LaserJet 1320 1 2522
558 Принтер Epson 1 3351
559 ИБП для компьютера 2 5364
560 Сетевой коммутатор (свитч) 2 1566
561 Колонки 1 364
562 Телефонный аппарат 1 325
563 Пылесос Zelmer 1 4571
564 Жалюзи верт. каб. № 9 1 3298
565 Принтер HP LaserJet 1320G5927A USB каб. 9 1 3108
566 Шкаф для одежды комбин. с отк. приставкой 6 полок (цвет орех, 110х250) 1 3025
567 Мет. стенка комб. со стеклом (4-секц. с откр. приставкой, 350х251) 1 40002
568 Стол письменный (2-тумб.) 4 14136
569 Подставка под монитор 3 2669
570 Подставка под сист. блок 4 1220
571 Тумба подкатная 4 8347
572 Тумба 2-створ. для документов 1 1754
573 Сейф (шкаф мет., 2-секц.) 1 4912
574 Кондиционер LG 1 6969
575 Телефонный аппарат Panasonic (чёрный) 2 2329
576 Телефонный аппарат ATLINKS 3 1068
577 Принтер Epson 1 3368
578 Тепловентилятор 1 320
579 Монитор 21,5 Samsung S22C200B Black 5mc LED 2 5746
580 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16 1 1144
581 Клавиатура Genius 3 686
582 Системный блок (конфигурация не определена) 3 12315
583 Мышь компьютерная 3 534
584 Грузовой лифт Б 1 2319
585 Грузоподъёмник Б 1 2838
586 Принтер НP LaserJet 1320<G5927A>4A (склад проч.) 1 5881
587 Стеллаж грузовой 2100х4500х600 скл. 1 13232
588 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 34412
589 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 20658
590 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 20658
591 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 20668
592 Стеллаж грузовой 2500х2400х700 1 10486
593 Стеллаж 2200*14600*500 скл. 1 24175
594 Кондиционер SAMSUNG AQ24 NAN/NAX скл. 1 13707
595 Кондиционер SAMSUNG AQ24 NAN/NAX скл. 1 13707
596 Компьютер Sempron LE-1250 Вал. (скл. прочих) 1 9320
597 Стенка-стеллаж для полиграфической продукции 1 2639
598 Жалюзи 8 2888
599 Шкаф для одежды 2 5436
600 Транспортёр 1 8492
601 Сейф 2-секц. 1 4912
602 Стеллаж для открыток 4 2766
603 Зеркало 1 305
604 Стол письменный однотумб. (120 см) 1 1322
605 Стол сортировочный большой (250 см) 2 7269
606 Стол письменный 2-тумб. с подставкой 1 2930
607 Стол угловой с подставкой под монитор и сист. блок (150х150) 1 3333
608 Тумба 1 2742
609 Стул Iso 4 2237
610 Монитор LG 1 2283
611 Колонки 1 364
612 Клавиатура 2 1312
613 Монитор Samsung 1 1144
614 Телефонный аппарат 1 325
615 Часы 1 252
616 Лампа настольная 1 356
617 Стремянка 1 568
618 Мышь компьютерная 2 356
619 Жалюзи 3*3 каб. № 12 1 2866
620 Шкаф комбинированный к. 12 1 12071
621 Стол компьют. угловой (150х160, прав., лев.) 2 6666
622 Стол угловой с приставкой 1 5497
623 Шкаф для одежды 1 2719
624 Шкаф (стекло) 2 20797
625 Тумба подкатная 1 2086
626 Стул Iso (хром.) 2 1119
627 Стул Iso 1 559
628 Кресло комп. 2 2125
629 Кондиционер LG 1 9153
630 Сейф метал. 2 2373
631 Жалюзи верт. каб. № 13 1 4119
632 Компьютер Intel Core2Duo E4600(2400/800/2Mb) (Смаг) 1 7717
633 Компьютер P4-541/Р4/512DDR(3200)х2/80,0/G к. 13 1 9017
634 Компьютер Intel s 1155 Core i3-2100 DIMM DDR3 2048 1 6980
635 Офисная мебель (каб. № 13): Шкаф для одежды (90х209), Шкаф для документов - 2 шт. (закр., 90х209); Шкаф малый комб. (однодверн., под стекл., 45х209); Шкаф комбинир. (90х209) 1 30510
636 Стол руков. письмен. (углов., 3-секц., с подставкой под монитор) 2 17532
637 Брифинг 1 2469
638 Тумба для документов (90х75) 1 2742
639 Тумба с дверцами 2 3076
640 Стол компьютерный малый (90 см) 1 1449
641 Зеркало 1 305
642 Кондиционер Samsung 1 9147
643 Стул Стандарт (мягкий) 3 2593
644 Стул Iso (серый) 1 559
645 Стул Стандарт (с высокой спинкой) 1 2216
646 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16 1 1144
647 Монитор Samsung 2 2288
648 Клавиатура 3 1968
649 Мышь компьютерная 3 534
650 Телефонный аппарат Panasonic 3 3493
651 Телефонный аппарат Tomson (белый) 1 1647
652 Принтер HP 1320 1 712
653 Свитч D-Link 2 1566
654 Модем 1 305
655 Кресло рук. серое Шарман 1 6622
656 Кресло «Юпитер» 1 1296
657 Стул Стандарт (с высокой спинкой) 1 2216
658 Калькулятор 1 135
659 Шкаф (комбинир. 5-секц., темное дерево) 1 22935
660 Кондиционер Samsung AQ09 CLN/CLX 1 5220
661 Жалюзи вертик. 2 722
662 Шкаф (комбинир. однодверн. для одежды, 205х60) 1 3381
663 Шкаф (комб. стекло, 205х80) 1 3046
664 Тумба-купе (80х47) 1 432
665 Зеркало 1 305
666 Жалюзи 1 361
667 АТС (мультиком., на стене) 1 9492
668 Кондиционер BALLU 1 7072
669 Шкаф-купе ((встроен., 4-створ., 306х246) к. 20 1 7419
670 Шкаф для документов (комб., 6-дверн., 268х240) к. 20 1 7490
671 Жалюзи (пласт.) 2 722
672 Кондиционер Samsung 1 9147
673 Стол угловой комп. (150х150, встроен. тумба, подставка под монитор, сист. блок и клавиатуру) 4 10312
674 Стол компьютерный (85х46) 2 2475
675 Тумба офисная (2-секц. 3-дверн., 120х76) 1 5250
676 Тумба офисная 1 2742
677 Кресло Юпитер (серое) 1 1296
678 Стул Стандарт (кожзам.) 1 864
679 Жалюзи 3*2 каб. зам. ген. 1 2923
680 Офисная мебель (зам. дирек. к. 5) 1 5163
681 Зеркало 1 305
682 Шкаф для документов 1 4780
683 Тумба подкатная 4 8347
684 Кресло руководителя серое 1 2390
685 Кресло Юпитер 1 1296
686 Стул Iso беж. 3 1678
687 Стол большой письменный 1 2542
688 Стол письменный (малый) 1 447
689 Брифинг-приставка 1 2469
690 Резак для бумаги 1 347
691 Телефонный аппарат Panasonic 3 3493
692 Мышь компьютерная 2 356
693 Системный блок 1 6158
694 Монитор Samsung 1 1144
695 Клавиатура 1 656
696 Офисная мебель Ресепшн (приемн.) 1 9208
697 Мини-АТС 1 9244
698 Жалюзи 1 361
699 Кондиционер Samsung AQ07 CLN/CLX 1 5220
700 Сейф 1 1186
701 Кресло (серое) 1 2390
702 Факс 1 2780
703 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164
704 Монитор 19 Samsung 943N TFT (LS19MYAESB) silver 5m 1 1144
705 Клавиатура 1 656
706 Мышь компьютерная 1 178
707 Принтер Canon 2540 1 1016
708 Компьютер Intel s 1155 Core i3-2100 DIMM DDR3 2048 1 4105
709 Вешалка бел. с плечиками 1 869
710 Стул Iso (беж. ткань) 3 1678
711 Меб. гарнитур «Флоренц» (каб. дир.) 1 76525
712 Жалюзи вертик. ген. дир. 1 7342
713 Компьютер P4-2000E/MEGA PC MSI/256D(2700)/40G (Шеф) 1 13220
714 Кондиционер SAMSUNG AQ12 FAN каб. дирек. 1 7736
715 Стул с мягкой спинкой 12 шт. 1 11005
716 Кресло руководителя серое 1 2390
717 Монитор Smart 1 9763
718 Клавиатура Genius 1 753
719 Мышь компьютерная 1 178
720 Колонки Sven 1 364
721 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164
722 Радиотелефон Panasonic 1 834
723 Электороплита «Брест» (столовая) 1 5608
724 Холодильная витрина МИР 164 С (столов) 1 8425
725 Посудомочная машина Zanussi ZDF211 1 12108
726 Вытяжка кухонная 1 1083
727 Жалюзи 1 361
728 Бар (светл., 260х160х240) 1 9109
729 Кондиционер Samsung 1 9147
730 Шкаф для одежды 1 2719
731 Шкаф для инвентаря (встроен.) 1 1956
732 Телеф. аппарат 1 325
733 Радио 1 414
734 Жалюзи (комплект) 4 1444
735 Кресло (мягкое серое тройное), секционное 29 224504
736 Кресло (беж.), секционное 2 12712
737 Трибуна 1 2133
738 Стол (вишня) 2 895
739 Стул Iso 5 2797
740 Стул (станд.) 3 2593
741 Вешалка больш. 1 1553
742 Стол (180х80) 1 2732
743 Стул Стандарт 1 864
744 Стул Iso 3 1678
745 Шкаф (комбинир., зеркал. двери, 885х2150, 46 глуб., 33 глуб.) 1 2893
746 Жалюзи 1 361
747 Тумба подкатная (42х47х52) 1 2086
748 Сейф мет. 1 1169
749 Стул (118х70, орехово-чёрный) 2 2838
750 Тумба подкатная (55х43) 1 2086
751 Стул Стандарт 2 1729
752 Стул Iso 1 559
753 Жалюзи 1 361
754 Шкаф для одежды (55х198) 1 2797
755 Шкаф комб. со стекл. 2 полки (77х198) 1 2893
756 Жалюзи 1 361
757 Стул Iso 4 2237
758 Стол письменный (120х72) 2 5034
759 Приставка (144 см.) 1 1464
760 Тумба подкатная 2 4174
761 Кресло рук. серое 1 2390
762 Вешалка 1 1553
763 Кресло Юпитер 1 1296
764 Кресло Юпитер (брак) 1 864
765 Вешалка для одежды 24 33767
766 Стол (разобран.) 1 708
767 Гардероб однодверный (54х200) 1 1831
768 Жалюзи вертикальные Каскад 8Т-3 2,95*2,15 1 7907
769 Кондиционер Samsung AQ07 RLN/RLX 1 5220
770 Стол письменный СП-2 1 1525
771 Стол письменный с приставкой орех П-2 1 4366
772 Стул Iso (серый (ткань)) 3 1678
773 Стул Iso (кожзам.) 1 621
774 Шкаф со стеклом (200х76) 1 5541
775 Тумба 1 4326
776 Шкаф комб. со стеклом (224х89) 1 4781
777 Кондиционер Samsung 1 9147
778 Кондиционер Samsung AQ07 RLN/RLX 1 5220
779 Жалюзи 1 361
780 Кондиционер SAMSUNG SH24ZW6 отд. подп. к. 29 1 12483
781 Шкаф-купе 2300х600х2400 к. 29 1 10246
782 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16:10 2 2288
783 Монитор Samsung 2 2288
784 Жалюзи 2 722
785 Часы 1 252
786 Шкаф для одежды и полка (4-дверн. (160х240)) 1 2847
787 Стол рук. угловой с приставкой (брифинг) и подставкой под монитор (150х150) 1 2578
788 Стол рук. угловой с подставкой под монитор (150х150) 3 7734
789 Тумба подкатная 1 2086
790 Тумба офисная 2-дверная (80х75) 1 2924
791 Стол письменный (118х70) 1 2542
792 Кресло Юпитер 3 3888
793 Кресло рук. (чёрное) 1 2390
794 Стул (Iso) 2 1119
795 Стул Стандарт 3 2593
796 Факс Panasonic (KX FT 914) 1 4592
797 Колонки 1 364
798 Колонки 1 364
799 Телефонный аппарат Panasonic 2 2329
800 Кассовый аппарат KP2102K 1 4068
801 Сейф металлический 1 1186
802 Мобильный телефон Nokia 1 1520
803 Телефонный аппарат (Техно SB-2122 светл.) 1 14536
804 Принтер HP LaserJet 1320 <G5927A>4A (Подписка) 1 7245
805 Принтер HP LaserJet 1320 <G5927A>4A (Подписка) 1 3431
806 Стол угловой 1 3333
807 Стол письменный 2 5085
808 Телефон Panaconic 1 1164
809 Жалюзи 2 12420
810 Сейф 2-секционный 1 5881
811 Стенд информационный «Охрана труда и техника безопасности» 1 1547
812 Стол угловой 1 5497
813 Стол письменный 2 895
814 Телефон Panaconic 1 1164
815 Телефон ATLINKS (чёр.) 2 712
816 Телефон Siemens (чёр.) 2 1684
817 Телефон LG 1 2537
818 Шкаф (светлый, береза, 80х175) 1 3639
819 Зеркало 1 305
820 Кресло серое (рук.) 1 2390
821 Кресло бордо (рук.) 1 2390
822 Кресло Юпитер 1 1296
823 Кресло Логика 2 1675
824 Монитор Samsung 1 1144
825 Клавиатура 1 656
826 Системный блок (конфигурация не определена) 1 6158
827 Колонки 1 364
828 Тумба подкатная 2 4174
829 Весы 1 242
830 Часы 1 252
831 Беговая дорожка Magic 1 14858
832 Душевая кабина SE 0102RM 1 5644
833 Кондиционер KENTATSU 1 45763
834 Шведская стенка с турником 1 6158
835 Турникет 1 6610
836 Зеркало с обточкой 1 13177
837 Жалюзи 3 1083
838 Кушетка для массажа 1 3076
839 Стул 1 559
840 Скамья 2 3367
841 Водонагреватель 1 1042
842 Раковина 1 430
843 Сушилка для рук 1 1121
844 Унитаз 1 992
845 Стол (180х80) 1 2732
реклама