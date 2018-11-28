ЗАОР «Роспечать» Белгородской области» сообщает о продаже имущества

Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества работников (народное предприятие) «Роспечать» (Распространение, обработка, сортировка печати) Белгородской области» (308000, г. Белгород, ул. Попова, д. 56Б, ИНН 3123002042, ОГРН 1023101676080) Захарова Екатерина Борисовна (ИНН 366312744203, СНИЛС 106-263-401 17), член Союза АУ «Возрождение» (107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 11), действующая на основании Решения Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-5150/2017 от 11.05.2018 г., сообщает о продаже имущества ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», бывшего в употреблении, балансовая стоимость которого составляет менее 100 000 рублей. Положение о продаже имущества утверждено решением общего собрания кредиторов ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», состоявшегося 02.11.2018 г.

Продажа имущества должника осуществляется посредством заключения прямых договоров купли-продажи имущества с лицом, подавшим заявку на приобретение указанного имущества.

Информация о составе, количестве и начальной цене продажи имущества размещена в ЕФРСБ по адресу http://bankrot.fedresurs.ru (информационное сообщение 3236882) и Положении о продаже имущества, утверждённом 02.11.2018 г. решением общего собрания кредиторов ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», которое будет направлено всем заинтересованным лицам по запросу в день обращения.

Заявки с предложениями о покупке составляются в произвольной форме на русском языке и принимаются в электронном виде по адресу: buhgalter-vrn@yandex.ru, либо почтовым отправлением по адресу конкурсного управляющего: 394029, г. Воронеж, ул. Беляевой, д. 7, кв. 88, с 10-00 до 17-00 МСК в течение 25 рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения: с 27.11.2018 по 29.12.2018 включительно.

Полный перечень содержащихся в заявке сведений и прилагаемых документов содержится в Положении о продаже имущества, утверждённом 02.11.2018 г. решением общего собрания кредиторов ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», которое будет направлено всем заинтересованным лицам по запросу в день обращения.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключается в течение 5 дней после даты окончания приёма заявок с лицом, предложившим максимальную цену продажи имущества, но не ниже цены продажи, определённой на дату подачи заявки. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 5 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Расходы по вывозу имущества осуществляются покупателем за свой счёт и в цену отчуждаемого имущества не входят. Расчёты по договору купли-продажи имущества осуществляются в рублях в форме безналичных расчётов путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ЗАОР (НП) «Роспечать» Белгородской области», ИНН 3123002042/312301001, р/с № 40702810800040000059, открытый в АО УКБ «Белгородсоцбанк», БИК 041403701, к/с 30101810100000000701.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством РФ. Передача имущества покупателю осуществляется только после полной оплаты покупателем цены имущества.

В случае, если по истечении 26 рабочих дней с даты публикации объявления о продаже имущества поступившие заявки содержат предложения о цене имущества, превышающие начальную цену продажи, указанное имущество реализуется по цене максимального предложения. При равенстве предложений о цене предпочтение отдаётся заявке, поступившей ранее.

В случае если по истечении 26 рабочих дней с даты публикации объявления о продаже не поступило ни одной заявки, либо поступившие заявки содержат предложения о цене имущества менее начальной цены продажи, конкурсный управляющий размещает повторное объявление о продаже имущества со сроком принятия заявок - 25 рабочих дней и ценой продажи имущества - на 10% ниже первоначальной цены с дальнейшим снижением цены такого имущества на 10% в неделю до достижения цены в 35% от первоначальной цены, по которой имущество предлагалось к продаже. По результатам рассмотрения заявок имущество реализуется по цене максимального предложения. При равенстве предложений о цене предпочтение отдаётся заявке, поступившей ранее.

Ознакомление с имуществом и документацией проводится по рабочим дням, с 10-00 до 17-00, по месту нахождения имущества по предварительному согласованию с конкурсным управляющим по телефону: 8-920-438-58-66, электронной почте buhgalter-vrn@yandex.ru.

Состав имущества, выставляемого на торги

№п/п Наименование объекта количество Начальная цена продажи, без НДС (в рублях)

1 Автомат пусковой 9 1364,00

2 Аккумулятор д/МОТОРОЛЛА 4 508,00

3 Аккумулятор д/НОКИА 2 254,00

4 Акт снятия остатков 5000 1631,00

5 Акт снятия остатков

(таблица с подписями) 3000 979,00

6 Акт снятия остатков

(таблица) 12000 2380,00

7 Бланк накладная 6000 806,00

8 Бланк прейскурант цен 10000 4068,00

9 Бланк Тов. отчет киоск 4000 1701,00

10 Блок эл. (роз. + выкл. + рамка) 1 58,00

11 Бокс 2 модуля 6 77,00

12 Бокс СП 8 автом. 2 137,00

13 Вентиль 2 254,00

14 Вентилятор напольный

СКАРЛЕТТ 4 845,00

15 Вентилятор настенный 1 560,00

16 Вентилятор настольный 1 304,00

17 Выкл. авт. 3 пол. 1 35,00

18 Выкл. авт. ИЭК ВА 16 а 9 123,00

19 Выкл. авт. ИЭК ВА 25 А 1 29,00

20 Выкл. авт. ИЭК ВА 32 А 1 53,00

21 Выключатель 1 ОП 10 215,00

22 Выключатель 1 СП 1 36,00

23 Выключатель 2 ОП 3 48,00

24 Выключатель путевой 2 452,00

25 Гайка барашек 2 39,00

26 Гайка М 8 0,554 27,00

27 Гайка М10 0,78 8,00

28 Гайка М12 0,029 3,00

29 Гвозди 1 66,00

30 Гипсокартон 9,5 мм 14 1459,00

31 Гофра № 18 120 975,00

32 Грабли 3 94,00

33 Дверная коробка 1 254,00

34 Дверное полотно 1 447,00

35 Доводчик 2 653,00

36 Дюбель пласт. 158 25,00

37 Журнал дневной выручки 278 19083,00

38 Журнал по т/б 23 419,00

39 Журнал учёта проверок 81 3142,00

40 Заглушка 10 50 25,00

41 Заглушка д/кресла 22 568,00

42 Задвижка ЗД-06 6 116,00

43 Зажим анкерный 2 188,00

44 Зажим д/штор 1038 792,00

45 Заклепка 4* 6 100 45,00

46 Зарядное НОКИА 6 305,00

47 Извещатель «Астра-С» 2 472,00

48 Извещатель охранный

DSC-LC-100P1 2 352,00

49 Изолятор ТФ-20 44 491,00

50 Канистра 15 151,00

51 Карандаш 16 30,00

52 Кварц-1 ПКП 1 732,00

53 Квитанц. книжки 600 8237,00

54 Ключ ТМ 5 107,00

55 Книга жалоб 1 3,00

56 Книга учёта 7 148,00

57 Коробка распред. 5 103,00

58 Краб 40 183,00

59 Крепёж противомоскитной

сетки 18 14,00

60 Крепление д/моск. сетки 8 32,00

61 Кронштейн 22 97,00

62 Круг зачистной 5 103,00

63 Круг отр. 230х2,5х22 2 66,00

64 Лампа 15 Ватт 1 21,00

65 Лампа 300 вт бол. цоколь 4 61,00

66 Лампа КЛ-9 УФ 8 862,00

67 Лампа Л 6 8 224,00

68 Лампа Л 15 18 930,00

69 Лампа Л Компакт 9 вт

Хамелеон 23 386,00

70 Лампа Р 50 40W E-14 4 51,00

71 Лампа эл. - 40 вт Е14 3 28,00

72 Лента транспортёрная 5 1353,00

73 Лента транспортёрная 60 23064,00

74 Линокром ТКП гран.*10м 30 1086,00

75 Лопата совковая 12 485,00

76 Маяк-12-ЗМ 2 231,00

77 Мешки почтовые 48 9067,00

78 Мойка 500*500 мм 1 224,00

79 Нить нихромовая 3 459,00

80 Обогревательная панель

ЭОН 480 3 752,00

81 Огнетушитель ОП-2 5 706,00

82 Огнетушитель ОП-4 1 219,00

83 Отопительная панель ЭИНТ

200/0,5*0,5 10 12712,00

84 Пакет с замком 100 9,00

85 Пенопласт 2 76,00

86 Переключатель 1 127,00

87 Переходник канал. чугун/пласт.

с манжет 124/110 1 85,00

88 Перчатки Х/Б ПВХ 4 56,00

89 Пилка для лобзика 1 30,00

90 Пиломатериал обр. 30 29 862,00

91 Плавкая вставка НПН-2-60 63 а 17 319,00

92 Плёнка п/э рукав 350*60 57 1836,00

93 Плинтус пласт. СК 5 171,00

94 Плинтус потол. К 30 4 31,00

95 Плинтус потол. К 50 2 36,00

96 Плитка д/п неглазурованная 3,82 379,00

97 Электроды 2 мм 1 64,00

98 Электроды 3 мм 4,5 288,00

99 Пломбир 7 1036,00

100 Подвес прямой 16 30,00

101 Поребрик 10 659,00

102 Провод АВВГ 3*6 80 500,00

103 Провод КСПВ 4*0.5 125 271,00

104 Провод ПВС 3*1,5 185 2923,00

105 Провод ПВС 3*2,5 45 1108,00

106 Провод ПВС 4*1,5 2 47,00

107 Провод ШВВП 2*075 271 1201,00

108 Профиль 60*27 11 291,00

109 Пружина тяговая 8 986,00

110 Пускатель м. ПМЛ 2100 220в 1 159,00

111 Радиатор чуг. МС-140-500 2 3258,00

112 Ремень д/транспортёра СВ-5600 3 802,00

113 Ремкомплект д/запаячной машинки 1 269,00

114 Респиратор 3 15,00

115 Розетка 1 СП 3 25,00

116 Розетка 1-м ОП 2 119,00

117 Розетка 2-п ОП Хит 1 36,00

118 Ролик пласт. д/кресел 26 662,00

119 Саморез 3,5х70Д 0,4 27,00

120 Саморез 4,2х13 п/ш оцин. 1 62,00

121 Саморез 4,2х19 п/ш оц. остр. 0,07 8,00

122 Саморез 4,2х32 оц. п/ш остр. 0,2 11,00

123 Саморез 4,2х41 оц. п/ш остр. 0,45 31,00

124 Саморез 4,2х41 оц. п/ш св. 0,8 36,00

125 Саморез 4,2х75 Д 0,31 36,00

126 Саморез 4,8х50 0,9 49,00

127 Саморез гипсокартон-дерево 3,5х19 0,18 14,00

128 Светильник КЛЛ 2*9 вт 1 128,00

129 Свет-к ЛПО 1*18 1 155,00

130 Свет-к ЛПО 2*18 1 135,00

131 Сетка кладочная 1 153,00

132 Сиденье д/унит. 1 115,00

133 Силиконовая прокл. 9*6 верх. 3,8 438,00

134 Силиконовая прокладка нижн. 3,4 346,00

135 Скотч 19 мм 1 3,00

136 Смазка графитная 1,6 65,00

137 Смеситель 1 417,00

138 Стартёр 16 97,00

139 Стекло 5 мм 8 1424,00

140 Стойка под СД 4 6102,00

141 Стойка/газет, журналов АР-1(к)-ТМ 7 10475,00

142 Ступени полиров. 1300*330*30 9 10253,00

143 Сумка инкассатора 4 780,00

144 Считыватель СТМ-КР 1 118,00

145 Телескопический стержень 9 412,00

146 Телеф. аппарат Панасоник 1 280,00

147 Тепловентилятор Wetter 1 304,00

148 Термолента 44*30 968 4280,00

149 Ящик д/ГЖП в киоски 3 763,00

150 Ящик почтовый 6 3232,00

151 Труба гофр.32 мм 50 351,00

152 Труба квадр. АЛ.12*12*1 2 49,00

153 Угол универсал. 16 501,00

154 Уголок алюм. 35*35*2х3000 3 273,00

155 Уголок алюм. 50*50*2 1 223,00

156 Удлинитель 5 м. 2 мест. 6 742,00

157 Уплотнитель 150 1196,00

158 Ч.с. Биолан 1 25,00

159 Шайба М12 0,08 8,00

160 Шайба М10 0,075 7,00

161 Шторы (1+2) 2 695,00

162 Эл. патрон карб. 9 62,00

163 Эл. патрон керам. 3 17,00

164 Эл. патрон керам. Е 14 6 42,00

165 Комплект стеллажей для полиграфической продукции открытый (дерево) 1 1871,00

166 Прилавок торговый комбинированный 1 16917,00

167 Витрина закрытая под стекло (дерево) 5 65530,00

168 Кондиционер Genegal climate 1 14121,00

169 Шкаф для документов под стеклом 4 10881,00

170 Прибор приёмно-контрольный пожарный Радуга 1 3947,00

171 Прибор приёмно-контрольный пожарный Сигнал-20 smd 1 1439,00

172 Счётчик электроэнергии АТЛАС 1 846,00

173 Витрина холодильная ВХЗ 1508 М3 1 16172,00

174 Комплект стеллажей для полиграфической продукции металл. (разборн.) 1 2863,00

175 Стол письменный 1 2542,00

176 Стол компьютерный с подставкой под монитор 1 2578,00

177 Тумба для документов 1 1322,00

178 Шкаф для одежды светлое дерево 1 2719,00

179 Водонагреватель Ariston 1 2690,00

180 Газовый котел 1 9419,00

181 Душевая кабина НХ-137 1 7017,00

182 Транспортёр типа КЛС-3-500-7,8-14 1 58040,00

183 Вывеска неоновая «Продукты» 1 12712,00

184 Теплосчётчик 1 32846,00

185 Стеллаж демонстрационный 1 31221,00

186 Стол фасовочный 2600*600*850 1 17898,00

187 Транспортёр 1 346,00

188 Жалюзи 19 6859,00

189 Стеллаж секционный 8 95675,00

190 Кондиционер General climate 8 90671,00

191 Стойка металлическая для открыток 1 1729,00

192 Стол однотумбовый 1 2369,00

193 Тумба малая 2 3478,00

194 Шкаф 2-дверный 1 2542,00

195 Тумба для документов 1 508,00

196 Стул стандарт с высокой спинкой (ткань) 7 15515,00

197 Стул стандарт кожзам. 14 49083,00

198 Стул ISO 3 1373,00

199 Монитор 3 6407,00

200 Системный блок (конфигурация не установлена) 6 36946,00

201 Клавиатура 2 1312,00

202 Мышь 2 356,00

203 Сканер EPSON 1 2537,00

204 Принтер CANON 1 1027,00

205 Копировальный аппарат 1 14436,00

206 Мебельный шкаф 4-секционный с зеркалом 1 10119,00

207 Стол однотумбовый компьютерный 3 7108,00

208 Брифинг-приставка 1 1673,00

209 Тумба для документов 1 1322,00

210 Кресло компьютерное 1 1169,00

211 Колонки 1 364,00

212 Стол обеденный 1 1576,00

213 Шкаф 2-дверный. черн. 1 1445,00

214 Шкаф 3-дверный 1 2273,00

215 Кресло кож. 1 976,00

216 Стенка 2700*600*2600 1 34932,00

217 Набор мебели 1 9982,00

218 Купюросчётная машина 1 8136,00

219 ИК Детектор 1 6112,00

220 Пожарная сигнализация 1 47897,00

221 Стол компьютерный малый 5 7246,00

222 UPS IPPON 1 1724,00

223 Стул стандарт с высокой спинкой тканевый серый 12 26597,00

224 Факс 1 2780,00

225 Телефонный аппарат Panasonic 1 427,00

226 Телефонный аппарат LG 1 412,00

227 Шкаф для одежды 2 5436,00

228 Тумба 3 5156,00

229 Ряд стульев кожзам. Стандарт (1 ряд - 3 стула) 6 46449,00

230 Беговая дорожка 1 6508,00

231 Велотренажёр 1 4398,00

232 Стол письменный 1 3722,00

233 Принтер kyocera 1 4139,00

234 Факс 1 2780,00

235 Гриль с витриной МК-3, 8, 1 В Рак. 1 13471,00

236 Кондиционер SAMSUNG SH24ZW6 маг. Рак 1 12347,00

237 Котёл газовый Рак. 1 9419,00

238 SG OR Водонагреватель 15 л верхний Рак. 1 1388,00

239 Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Нота (Аргус спектр) 1 833,00

240 Стол письменный с приставной тумбой и подставкой под монитор 1 5447,00

241 Комплект стеллажей для полиграфической продукции св. дерево 1 23919,00

242 Стул ISO чёрный ткань 1 1373,00

243 Стенка комбинированная для одежды и документов (4-секционная) 1 3653,00

244 Кондиционер SAMSUNG SH24ZW6 маг. 2 1 12347,00

245 Сплит-система General Climate GC\GU-S18HR Маг. № 2 1 13271,00

246 Охранно-пожарная сигнализация 1 4722,00

247 Витрина-стеллаж под стекло маг. № 2 1 6523,00

248 Витрина Кристалл 1500*820*1250 (ВХЗ 1509-01, холодильная) 1 13058,00

249 Стенка-стеллаж для полиграфической продукции 1 21356,00

250 Стенка комбинированная для документов и одежды 1 22322,00

251 Стол письменный угловой 1 4017,00

252 Стул ISO серый ткань 1 458,00

253 Кондиционер сплит LG G-12LHK 1 10522,00

254 Стол офисный двухтумбовый 1 3534,00

255 Стол офисный для менеджера 1 2588,00

256 Жалюзи 1 361,00

257 Компьютер 1 6158,00

258 Мышь 1 178,00

259 Клавиатура 1 656,00

260 Монитор 1 2136,00

261 Тумба с 4 ящиками 1 2742,00

262 Стол компьютерный с подставкой под монитор и док, с секцией для документов 1 4017,00

263 Сейф малый 1 1186,00

264 Вентилятор 1 2029,00

265 Телефонный аппарат 1 325,00

266 АТС Panasonik (аналоговая) 1 17797,00

267 Шкаф для одежды 1 2719,00

268 Шкаф для документов 1 4780,00

269 Жалюзи 1 361,00

270 Стол офисный с полкой 1 12112,00

271 Кресло Юпитер 1 1363,00

272 Шкаф для документов 1 4780,00

273 Стол офисный для бухгалтерии 1 5436,00

274 Факс Panasonik КХ FT 1 3198,00

275 Шкаф для одежды 1 6572,00

276 Специализированный стол с барьерной стойкой 1 11664,00

277 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164,00

278 Жалюзи 1 361,00

279 Стул Стандарт 3 864,00

280 Полка для бумаг с ящиками 1 1414,00

281 Стол компьютерный малый 1 1449,00

282 Зеркало 1 305,00

283 Мягкий уголок 1 592,00

284 Стенка мебельная 1 10424,00

285 Тумба мебельная 1 1322,00

286 Стол с приставкой 1 4366,00

287 Телефонный аппарат 1 325,00

288 Стул Стандарт 1 864,00

289 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164,00

290 Сейф 1 5436,00

291 Стол-витрина, фасад под стекло с проходом 1 11601,00

292 Сигнал ВК 1 3819,00

293 Тепловой счётчик 1 4963,00

294 Стул Стандарт 1 864,00

295 Витрина пристенная под стекло с замками 1 6763,00

296 Витрина пристенная под стекло с замками 1 6763,00

297 Стол-витрина фасад под стекло с проходом 1 7463,00

298 Сейф металлический малый 2 1186,00

299 Шкаф для одежды 4 10873,00

300 Тумба для посуды 1 2227,00

301 Жалюзи 2 722,00

302 Холодильник «Апшерон» 1 5263,00

303 Стул Стандарт 1 864,00

304 Кухонный гарнитур трехтумбовый 1 5034,00

305 Сейф металлический большой 1 6355,00

306 Транспортёр 1 8492,00

307 Стул Стандарт 4 3458,00

308 Ящик с тумбой для подписки 1 2166,00

309 Жалюзи (большие, вертикальные) 2 1383,00

310 Жалюзи (малые, вертикальные) 1 361,00

311 Стол компьютерный угловой 1 3333,00

312 Кресло Юпитер 1 1363,00

313 Жалюзи (вертикальные) 1 361,00

314 Кондиционер Rolsen 1 6051,00

315 Телефонный аппарат (Panasonic) 1 1164,00

316 ИБП 1 1576,00

317 Клавиатура 2 1312,00

318 Мышь 1 178,00

319 Жалюзи 1 361,00

320 Стул Стандарт 1 864,00

321 Шкаф закрытый 1 4780,00

322 Витрина закрытая 2 6886,00

323 Железный ящик, контейнер 1 1981,00

324 Железные двери 1 4576,00

325 Защитные жалюзи (рольставни) 1 9661,00

326 Витрина «Роспечать» («Добро пожаловать») 1 4169

327 Тепловая завеса BALLU BHC-3 0420 1 1825

328 Поручни 1 472

329 Стол письменный однотумбовый 2 4739

330 Телефонный аппарат 1 325

331 Водонагреватель Aeg 1 3760

332 Жалюзи горизонтальные 3 1556

333 Запаиватель 1 3397

334 Зеркало 1 305

335 Стеллаж с ячейками 10 27966

336 Стул Iso 2 1119

337 Вентилятор 1 2029

338 Витрина с зеркалом из маг. № 1 (склад мат. ценностей) 1 3300

339 Шкаф для документов (открытый 90х196) 1 3158

340 Стол письменный 2-тумбовый 2 7068

341 Стол компьютерный малый 2 2898

342 Кресло офисное «Юпитер» 2 2592

343 Зеркало 1 305

344 Сейф 2-секц. 1 4912

345 Жалюзи 1 361

346 Стол письменный (180 см) 1 1525

347 Стол компьютерный (105 см) 1 1909

348 Тумба подкатная 1 2086

349 Телефонный аппарат 2 651

350 Сортировочный стол (Склад), комплект 9 шт. 1 9256

351 Стол-книжка 1 639

352 Транспортёр (сред.) 1 6572

353 Транспортёр (мал.) 1 4849

354 Мебель мягкая (диван + 2 кресла), комплект 1 7266

355 Стол 1-тумбовый (105 см) 1 2369

356 Стеллаж 2-секционный 2 4677

357 Стул Iso 1 559

358 Стул Стандарт 1 431

359 Шкаф для одежды «Белгородский» 2 6900

360 Зеркало 1 305

361 Тумба для документов 1 1322

362 Кушетка массажная 1 3076

363 Кондиционер (пром.) 1 10522

364 Жалюзи 10 3610

365 Кондиционер Samsung 1 5220

366 Электросчётчик 2 704

367 Диван Кушетка 1 6661

368 Стол (160 см) 1 3153

369 Гранит-16. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный 1 2896

370 Зеркало 1 305

371 Сейф 1 1186

372 Шкаф для одежды (90х230) 1 2719

373 Тумба-купе (80 см) 1 2995

374 Стул Стандарт 1 431

375 Кресло Логика 1 837

376 Ящик для ключей навесной 1 692

377 Жалюзи горизонт. 1 519

378 Жалюзи вертик. 1 361

379 Холодильная витрина CARAVELL (нераб.) 1 5695

380 Шатёр 1 39153

381 Транспортёр типа КЛС-3-500-3,5 1 59963

382 Торговое оборудование лоток «Аэропорт» 1 49220

383 Водосчётчик 20 VALTEC универсальный 1 1017

384 Вывеска «Газеты и журналы» 1 1780

385 Витрина Кристалл 1500*820*1250 (ВХЗ 1508, холодильная) 1 13058

386 Витрина холодильная Octava U New 1200 1 16527

387 Витрина холодильная ВПС 0,35-0,54 1 14339

388 Гриль для кур Сиком с витриной МК-3, 8, 1 В (маг. 2) 1 11687

389 Керогаз 1 458

390 Солярогаз 1 1317

391 Стойка/журналов, газет АР-1(к)-ТМ 1 1497

392 Кабельные линии связи (телефонные) Р 1 302

393 Металлическое ограждение 30,2 п.м. 1 18431

394 Защитные жалюзи (2,39*2,27) (маг. 1 вход) 1 6492

395 Кондиционер LG S 36 LH new маг. № 1 1 27987

396 Пожарная сигнализация маг. 1 1 23236

397 Жалюзи маг. № 1 (5 шт.) 1 1632

398 Сплит-система General Climate GC\GU-S18HR Маг. 1 1 13068

399 Комплект горок Маркет м-н 1 (Витрина откр. большая с полками, Витрина-тумба, Витрина напольная под стекло, Витрина напольная открытая ) 1 64388

400 Стеллажи стоечн. (маг. № 1) 1 3539

401 Стеллажи «Маркет» м-н 1 (вдоль стены 13 секций, компл.) 1 54183

402 Стеллаж витринный 1 17998

403 Витрина-шкаф под стекло 1 5825

404 Витрина навесная под стекло 2 1831

405 Уголок потребителя 1 661

406 Витрина трёхсекционная отк. под стекло 1 4652

407 Денежный ящик 3 2898

408 Кассовый прилавок 2 4983

409 Тумба (для сумок покупателей) 1 1668

410 Стеллаж грузовой 3000х3000х600 (маг. 1), 6 секций (склад маг.) 1 19109

411 Полка навесная (склад маг.) 1 2208

412 Тумба-купе (склад маг.) 1 6041

413 Касса ЭКР (склад маг.) 2 8044

414 ККМ (склад маг.) 3 10525

415 Шкаф для одежды с зеркалом (каб. дир.) 3 13195

416 Стол угловой 1-тумб. с подставкой под монитор и брифинг (каб. дир.) 1 2578

417 Телефонный аппарат (каб. дир.) 1 325

418 Жалюзи (каб. дир.) 2 722

419 Офисная мебель (маг. № 1): меб. С выдвижными ящиками, 4 секции, с угловой приставкой (каб. дир.) 1 4647

420 Тумба высокая (каб. дир.) 1 2742

421 Кресло Юпитер (каб. дир.) 1 1296

422 Стул Стандарт (каб. дир.) 1 431

423 Шкаф металл. малый (под сейф) (каб. дир.) 1 1186

424 Стремянка 1 568

425 Принтер НP LaserJet 1320<G5927A>4A 1 3040

426 Счётчик монет SC 303 1 30503

427 Детектор Pro COBRA 1400 LCD 1 4297

428 Компьютер Intel s 755Dual- Core E5500 DIMM DDRII 1 1987

429 Счётчик банкнот PLUS 106A 1 9407

430 Шкаф 2-дверный под одежду (80х200) 1 2033

431 Кондиционер Samsung 1 9147

432 Жалюзи 1 361

433 Стол письменный (80х120) 1 1352

434 Тумба 1 2742

435 Сейф 1 1186

436 Монитор Samsung 1 4012

437 Стеллаж с ячейками для инкассаторских сумок и реестров 2 4702

438 Колонки 1 364

439 Калькулятор 1 135

440 Стенд приказы и распоряжения 1 1215

441 Стул Iso 1 559

442 Кресло Юпитер 1 1296

443 Тепловентилятор 1 486

444 Жалюзи 3*1 каб. № 3 1 2025

445 Кондиционер Samsung AQ07 CLN/CLX 1 8085

446 Набор офисной мебели (190х200) 1 10492

447 Стол письменный с приставкой (177 см) 1 2800

448 Тумба подкатная 2 4174

449 Кресло мягкое 2 3203

450 Обогреватель 1 859

451 Сейф 2-секц. 1 4912

452 Кресло Юпитер 1 1296

453 Стул Стандарт 1 864

454 Часы 1 213

455 Телефонный аппарат Panasonic 2 2329

456 Радио 1 414

457 Системный блок 1 4105

458 Монитор Samsung 1 1144

459 Клавиатура 1 135

460 Мышь 1 178

461 Колонки 1 364

462 Калькулятор 1 135

463 Кондиционер Samsung AQ09 CLN/CLX 1 5220

464 Жалюзи вертик. 2 722

465 Набор офисной мебели к. 4 (менедж.): Шкаф (комб. 2-секц., темное дерево, 180х205); Шкаф (комб. 2-секц., темное дерево, 160х200); Приставка 5 полок 1 16518

466 Стол угловой компьютер (прав., лев., 150х180, 130х180) 2 1016

467 Стол письменный (120х70) 1 1215

468 Стол письменный (150х65) 1 1215

469 Тумба подкатная 5 10434

470 Тумба под оргтехнику (закр., 100х45) 1 3503

471 Телефонный аппарат alcatel 320 2 1098

472 Телефонный аппарат ATLINKS 4 1424

473 Стул (кожзам.) 1 468

474 Кресло «Юпитер» 4 5185

475 Зеркало (овальное) 1 503

476 Подставка под монитор 3 2669

477 Сетевой фильтр 5 760

478 Сетевой коммутатор (свитч) 1 229

479 Часы настенные 1 213

480 Ламинатор 1 803

481 Стенка меб. с отк. приставкой 4-секц. (350х254) 1 40002

482 Шкаф для одежды 2-створ. (80х200) 1 2719

483 Шкаф для документов комб. (со стеклом, 80х200) 1 4619

484 Стол углов. 2-тумб. (150х140) 1 4235

485 Стол письменный (150 см) 2 7729

486 Стол письменный (140 см) 2 7444

487 Тумба белая (береза) 1 1471

488 Стул Iso 1 559

489 Стул Стандарт 7 6051

490 Жалюзи вертик. 2 722

491 Кондиционер Samsung 1 9147

492 Подставка под монитор 1 890

493 Подставка под системный блок 1 392

494 Компьютер P4-506(2,66)/РХ915SLI/512DDR (Гон. О) 1 7259

495 Жалюзи вертик. 1 361

496 Шкаф для одежды (140х197) 1 2797

497 Шкаф для документов (комб., со стеклом, 140х197) 1 2975

498 Шкаф для документов (со стеклом, береза, 88х225) 1 2893

499 Сейф 1 1186

500 Вентилятор 1 2029

501 Стол письменный (118) 2 5034

502 Тумба подкатная 2 4174

503 Стул Iso 4 2237

504 Кресло «Логика» 1 837

505 Телефонный аппарат 2 651

506 Монитор ЭЛТ 1 2084

507 Колонки компьютерные 1 364

508 Мышь компьютерная 1 178

509 Компьютер Intel Core2 Duo E4600(2600/800/ (Гон. А.О) 1 8653

510 Жалюзи вертик. 1 361

511 Шкаф для одежды (72х196) 1 3275

512 Шкаф для документов (со стеклом, 72х196) 1 2522

513 Шкаф для документов (откр., 80х200) 1 2131

514 Стол письменный однотумб. с подставкой для клав. (l = 150) 2 2512

515 Кресло раб. 1 375

516 Кресло Юпитер 1 1296

517 Стул Iso 1 559

518 Стул Стандарт 1 864

519 Стул Стандарт 1 864

520 Сейф 2-секц. 1 4912

521 Тумба подкатная 1 2086

522 Монитор 1 2136

523 Клавиатура 1 656

524 Колонки 1 364

525 Принтер HP 1 2868

526 Сканер Epson 1 2466

527 Калькулятор 1 135

528 Жалюзи горизонтал. каб. № 8 комплект 1 1836

529 Сервер S1366 Intel Xeon E5530 2.4 ГГц, 4*256 K (каб. 8) 1 40285

530 Компьютер Элтон Р4-3000/P4/512(DDRП)x2/80 G (каб. 8) 1 7909

531 Принтер HP LaserJet 1320 <G5927A>4A (каб. 8) 1 3085

532 Компьютер C-1700/P4S333VM/256D/40G/ (каб. № 8) 1 7543

533 Компьютер Intel s 755Dual-Core E5500 DIMM DDRII 1 3166

534 Системный блок (конфигурация не определена) 5 20525

535 Шкаф для одежды (160х250) 1 9300

536 Шкаф для документов (160х250) 1 17336

537 Шкаф для документов (ком. откр., 70х197) 1 2532

538 Кондиционер Samsung 1 9147

539 Стол письменный (230 см) 1 946

540 Стол письменный (150 см) 1 3864

541 Стол 2-тумб. (140 см) 1 2924

542 Тумба 2-створ. (70х70) 1 4326

543 Компьютер стол малый 1 1449

544 Тумба подкатная 3 6260

545 Стол 2-тумб. (145 см) 1 4505

546 Стол однотумб. (160 см) 1 1256

547 Кресло «Юпитер» 3 3888

548 Стул Iso (мягк., серый) 1 559

549 Стул Стандарт (с высокой спинкой) 1 2216

550 Стремянка 1 568

551 Монитор ЭЛТ 2 4169

552 Монитор 19 Samsung 943N TFT (LS19MYAESB) silver 5m 1 1144

553 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16:10 1 1144

554 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16:10 1 1144

555 Монитор Samsung 3 3432

556 Монитор LG 1 2995

557 Принтер LaserJet 1320 1 2522

558 Принтер Epson 1 3351

559 ИБП для компьютера 2 5364

560 Сетевой коммутатор (свитч) 2 1566

561 Колонки 1 364

562 Телефонный аппарат 1 325

563 Пылесос Zelmer 1 4571

564 Жалюзи верт. каб. № 9 1 3298

565 Принтер HP LaserJet 1320G5927A USB каб. 9 1 3108

566 Шкаф для одежды комбин. с отк. приставкой 6 полок (цвет орех, 110х250) 1 3025

567 Мет. стенка комб. со стеклом (4-секц. с откр. приставкой, 350х251) 1 40002

568 Стол письменный (2-тумб.) 4 14136

569 Подставка под монитор 3 2669

570 Подставка под сист. блок 4 1220

571 Тумба подкатная 4 8347

572 Тумба 2-створ. для документов 1 1754

573 Сейф (шкаф мет., 2-секц.) 1 4912

574 Кондиционер LG 1 6969

575 Телефонный аппарат Panasonic (чёрный) 2 2329

576 Телефонный аппарат ATLINKS 3 1068

577 Принтер Epson 1 3368

578 Тепловентилятор 1 320

579 Монитор 21,5 Samsung S22C200B Black 5mc LED 2 5746

580 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16 1 1144

581 Клавиатура Genius 3 686

582 Системный блок (конфигурация не определена) 3 12315

583 Мышь компьютерная 3 534

584 Грузовой лифт Б 1 2319

585 Грузоподъёмник Б 1 2838

586 Принтер НP LaserJet 1320<G5927A>4A (склад проч.) 1 5881

587 Стеллаж грузовой 2100х4500х600 скл. 1 13232

588 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 34412

589 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 20658

590 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 20658

591 Стеллаж грузовой 2500х2000х1000 скл. 1 20668

592 Стеллаж грузовой 2500х2400х700 1 10486

593 Стеллаж 2200*14600*500 скл. 1 24175

594 Кондиционер SAMSUNG AQ24 NAN/NAX скл. 1 13707

595 Кондиционер SAMSUNG AQ24 NAN/NAX скл. 1 13707

596 Компьютер Sempron LE-1250 Вал. (скл. прочих) 1 9320

597 Стенка-стеллаж для полиграфической продукции 1 2639

598 Жалюзи 8 2888

599 Шкаф для одежды 2 5436

600 Транспортёр 1 8492

601 Сейф 2-секц. 1 4912

602 Стеллаж для открыток 4 2766

603 Зеркало 1 305

604 Стол письменный однотумб. (120 см) 1 1322

605 Стол сортировочный большой (250 см) 2 7269

606 Стол письменный 2-тумб. с подставкой 1 2930

607 Стол угловой с подставкой под монитор и сист. блок (150х150) 1 3333

608 Тумба 1 2742

609 Стул Iso 4 2237

610 Монитор LG 1 2283

611 Колонки 1 364

612 Клавиатура 2 1312

613 Монитор Samsung 1 1144

614 Телефонный аппарат 1 325

615 Часы 1 252

616 Лампа настольная 1 356

617 Стремянка 1 568

618 Мышь компьютерная 2 356

619 Жалюзи 3*3 каб. № 12 1 2866

620 Шкаф комбинированный к. 12 1 12071

621 Стол компьют. угловой (150х160, прав., лев.) 2 6666

622 Стол угловой с приставкой 1 5497

623 Шкаф для одежды 1 2719

624 Шкаф (стекло) 2 20797

625 Тумба подкатная 1 2086

626 Стул Iso (хром.) 2 1119

627 Стул Iso 1 559

628 Кресло комп. 2 2125

629 Кондиционер LG 1 9153

630 Сейф метал. 2 2373

631 Жалюзи верт. каб. № 13 1 4119

632 Компьютер Intel Core2Duo E4600(2400/800/2Mb) (Смаг) 1 7717

633 Компьютер P4-541/Р4/512DDR(3200)х2/80,0/G к. 13 1 9017

634 Компьютер Intel s 1155 Core i3-2100 DIMM DDR3 2048 1 6980

635 Офисная мебель (каб. № 13): Шкаф для одежды (90х209), Шкаф для документов - 2 шт. (закр., 90х209); Шкаф малый комб. (однодверн., под стекл., 45х209); Шкаф комбинир. (90х209) 1 30510

636 Стол руков. письмен. (углов., 3-секц., с подставкой под монитор) 2 17532

637 Брифинг 1 2469

638 Тумба для документов (90х75) 1 2742

639 Тумба с дверцами 2 3076

640 Стол компьютерный малый (90 см) 1 1449

641 Зеркало 1 305

642 Кондиционер Samsung 1 9147

643 Стул Стандарт (мягкий) 3 2593

644 Стул Iso (серый) 1 559

645 Стул Стандарт (с высокой спинкой) 1 2216

646 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16 1 1144

647 Монитор Samsung 2 2288

648 Клавиатура 3 1968

649 Мышь компьютерная 3 534

650 Телефонный аппарат Panasonic 3 3493

651 Телефонный аппарат Tomson (белый) 1 1647

652 Принтер HP 1320 1 712

653 Свитч D-Link 2 1566

654 Модем 1 305

655 Кресло рук. серое Шарман 1 6622

656 Кресло «Юпитер» 1 1296

657 Стул Стандарт (с высокой спинкой) 1 2216

658 Калькулятор 1 135

659 Шкаф (комбинир. 5-секц., темное дерево) 1 22935

660 Кондиционер Samsung AQ09 CLN/CLX 1 5220

661 Жалюзи вертик. 2 722

662 Шкаф (комбинир. однодверн. для одежды, 205х60) 1 3381

663 Шкаф (комб. стекло, 205х80) 1 3046

664 Тумба-купе (80х47) 1 432

665 Зеркало 1 305

666 Жалюзи 1 361

667 АТС (мультиком., на стене) 1 9492

668 Кондиционер BALLU 1 7072

669 Шкаф-купе ((встроен., 4-створ., 306х246) к. 20 1 7419

670 Шкаф для документов (комб., 6-дверн., 268х240) к. 20 1 7490

671 Жалюзи (пласт.) 2 722

672 Кондиционер Samsung 1 9147

673 Стол угловой комп. (150х150, встроен. тумба, подставка под монитор, сист. блок и клавиатуру) 4 10312

674 Стол компьютерный (85х46) 2 2475

675 Тумба офисная (2-секц. 3-дверн., 120х76) 1 5250

676 Тумба офисная 1 2742

677 Кресло Юпитер (серое) 1 1296

678 Стул Стандарт (кожзам.) 1 864

679 Жалюзи 3*2 каб. зам. ген. 1 2923

680 Офисная мебель (зам. дирек. к. 5) 1 5163

681 Зеркало 1 305

682 Шкаф для документов 1 4780

683 Тумба подкатная 4 8347

684 Кресло руководителя серое 1 2390

685 Кресло Юпитер 1 1296

686 Стул Iso беж. 3 1678

687 Стол большой письменный 1 2542

688 Стол письменный (малый) 1 447

689 Брифинг-приставка 1 2469

690 Резак для бумаги 1 347

691 Телефонный аппарат Panasonic 3 3493

692 Мышь компьютерная 2 356

693 Системный блок 1 6158

694 Монитор Samsung 1 1144

695 Клавиатура 1 656

696 Офисная мебель Ресепшн (приемн.) 1 9208

697 Мини-АТС 1 9244

698 Жалюзи 1 361

699 Кондиционер Samsung AQ07 CLN/CLX 1 5220

700 Сейф 1 1186

701 Кресло (серое) 1 2390

702 Факс 1 2780

703 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164

704 Монитор 19 Samsung 943N TFT (LS19MYAESB) silver 5m 1 1144

705 Клавиатура 1 656

706 Мышь компьютерная 1 178

707 Принтер Canon 2540 1 1016

708 Компьютер Intel s 1155 Core i3-2100 DIMM DDR3 2048 1 4105

709 Вешалка бел. с плечиками 1 869

710 Стул Iso (беж. ткань) 3 1678

711 Меб. гарнитур «Флоренц» (каб. дир.) 1 76525

712 Жалюзи вертик. ген. дир. 1 7342

713 Компьютер P4-2000E/MEGA PC MSI/256D(2700)/40G (Шеф) 1 13220

714 Кондиционер SAMSUNG AQ12 FAN каб. дирек. 1 7736

715 Стул с мягкой спинкой 12 шт. 1 11005

716 Кресло руководителя серое 1 2390

717 Монитор Smart 1 9763

718 Клавиатура Genius 1 753

719 Мышь компьютерная 1 178

720 Колонки Sven 1 364

721 Телефонный аппарат Panasonic 1 1164

722 Радиотелефон Panasonic 1 834

723 Электороплита «Брест» (столовая) 1 5608

724 Холодильная витрина МИР 164 С (столов) 1 8425

725 Посудомочная машина Zanussi ZDF211 1 12108

726 Вытяжка кухонная 1 1083

727 Жалюзи 1 361

728 Бар (светл., 260х160х240) 1 9109

729 Кондиционер Samsung 1 9147

730 Шкаф для одежды 1 2719

731 Шкаф для инвентаря (встроен.) 1 1956

732 Телеф. аппарат 1 325

733 Радио 1 414

734 Жалюзи (комплект) 4 1444

735 Кресло (мягкое серое тройное), секционное 29 224504

736 Кресло (беж.), секционное 2 12712

737 Трибуна 1 2133

738 Стол (вишня) 2 895

739 Стул Iso 5 2797

740 Стул (станд.) 3 2593

741 Вешалка больш. 1 1553

742 Стол (180х80) 1 2732

743 Стул Стандарт 1 864

744 Стул Iso 3 1678

745 Шкаф (комбинир., зеркал. двери, 885х2150, 46 глуб., 33 глуб.) 1 2893

746 Жалюзи 1 361

747 Тумба подкатная (42х47х52) 1 2086

748 Сейф мет. 1 1169

749 Стул (118х70, орехово-чёрный) 2 2838

750 Тумба подкатная (55х43) 1 2086

751 Стул Стандарт 2 1729

752 Стул Iso 1 559

753 Жалюзи 1 361

754 Шкаф для одежды (55х198) 1 2797

755 Шкаф комб. со стекл. 2 полки (77х198) 1 2893

756 Жалюзи 1 361

757 Стул Iso 4 2237

758 Стол письменный (120х72) 2 5034

759 Приставка (144 см.) 1 1464

760 Тумба подкатная 2 4174

761 Кресло рук. серое 1 2390

762 Вешалка 1 1553

763 Кресло Юпитер 1 1296

764 Кресло Юпитер (брак) 1 864

765 Вешалка для одежды 24 33767

766 Стол (разобран.) 1 708

767 Гардероб однодверный (54х200) 1 1831

768 Жалюзи вертикальные Каскад 8Т-3 2,95*2,15 1 7907

769 Кондиционер Samsung AQ07 RLN/RLX 1 5220

770 Стол письменный СП-2 1 1525

771 Стол письменный с приставкой орех П-2 1 4366

772 Стул Iso (серый (ткань)) 3 1678

773 Стул Iso (кожзам.) 1 621

774 Шкаф со стеклом (200х76) 1 5541

775 Тумба 1 4326

776 Шкаф комб. со стеклом (224х89) 1 4781

777 Кондиционер Samsung 1 9147

778 Кондиционер Samsung AQ07 RLN/RLX 1 5220

779 Жалюзи 1 361

780 Кондиционер SAMSUNG SH24ZW6 отд. подп. к. 29 1 12483

781 Шкаф-купе 2300х600х2400 к. 29 1 10246

782 Монитор TFT Wide 19 Samsung E1920NW black 16:10 2 2288

783 Монитор Samsung 2 2288

784 Жалюзи 2 722

785 Часы 1 252

786 Шкаф для одежды и полка (4-дверн. (160х240)) 1 2847

787 Стол рук. угловой с приставкой (брифинг) и подставкой под монитор (150х150) 1 2578

788 Стол рук. угловой с подставкой под монитор (150х150) 3 7734

789 Тумба подкатная 1 2086

790 Тумба офисная 2-дверная (80х75) 1 2924

791 Стол письменный (118х70) 1 2542

792 Кресло Юпитер 3 3888

793 Кресло рук. (чёрное) 1 2390

794 Стул (Iso) 2 1119

795 Стул Стандарт 3 2593

796 Факс Panasonic (KX FT 914) 1 4592

797 Колонки 1 364

798 Колонки 1 364

799 Телефонный аппарат Panasonic 2 2329

800 Кассовый аппарат KP2102K 1 4068

801 Сейф металлический 1 1186

802 Мобильный телефон Nokia 1 1520

803 Телефонный аппарат (Техно SB-2122 светл.) 1 14536

804 Принтер HP LaserJet 1320 <G5927A>4A (Подписка) 1 7245

805 Принтер HP LaserJet 1320 <G5927A>4A (Подписка) 1 3431

806 Стол угловой 1 3333

807 Стол письменный 2 5085

808 Телефон Panaconic 1 1164

809 Жалюзи 2 12420

810 Сейф 2-секционный 1 5881

811 Стенд информационный «Охрана труда и техника безопасности» 1 1547

812 Стол угловой 1 5497

813 Стол письменный 2 895

814 Телефон Panaconic 1 1164

815 Телефон ATLINKS (чёр.) 2 712

816 Телефон Siemens (чёр.) 2 1684

817 Телефон LG 1 2537

818 Шкаф (светлый, береза, 80х175) 1 3639

819 Зеркало 1 305

820 Кресло серое (рук.) 1 2390

821 Кресло бордо (рук.) 1 2390

822 Кресло Юпитер 1 1296

823 Кресло Логика 2 1675

824 Монитор Samsung 1 1144

825 Клавиатура 1 656

826 Системный блок (конфигурация не определена) 1 6158

827 Колонки 1 364

828 Тумба подкатная 2 4174

829 Весы 1 242

830 Часы 1 252

831 Беговая дорожка Magic 1 14858

832 Душевая кабина SE 0102RM 1 5644

833 Кондиционер KENTATSU 1 45763

834 Шведская стенка с турником 1 6158

835 Турникет 1 6610

836 Зеркало с обточкой 1 13177

837 Жалюзи 3 1083

838 Кушетка для массажа 1 3076

839 Стул 1 559

840 Скамья 2 3367

841 Водонагреватель 1 1042

842 Раковина 1 430

843 Сушилка для рук 1 1121

844 Унитаз 1 992

845 Стол (180х80) 1 2732

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