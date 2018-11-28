«Мираторг» готовит специалистов для новой мясохладобойни

В подразделениях агрохолдинга трудится более 34 тысяч человек. Компания продолжает наращивать производство – в частности, в Курской области реализуется крупнейший инвестиционный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона.

Запущена специализированная программа подбора и подготовки кадров с управленческими компетенциями: технологов, мастеров смен, ветеринарных врачей. Она предусматривает несколько этапов подготовки, включая стажировки сотрудников, как на действующих предприятиях холдинга в Белгородской области и Санкт-Петербурге, так и за рубежом.

На время прохождения стажировки специалисты официально трудоустраиваются в штат компании, обеспечиваются доставкой корпоративным транспортом, имеют возможность воспользоваться корпоративным жильем. Расширение производства открывает возможности и для профессионалов с опытом, и для перспективных студентов профильных ВУЗов.

- Важным направлением кадровой политики «Мираторга» является обучение персонала, его развитие и адаптация на предприятиях холдинга. Стажировка – это возможность получить ценный практический опыт, что в дальнейшем поможет сотруднику избежать возможных ошибок и положительно отразится на эффективности трудовой деятельности, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.