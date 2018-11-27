В Белгороде подвели итоги детского конкурса «Энергия и человек» - 2018

В Белгородской области завершился ежегодный конкурс «Энергия и человек», организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» при поддержке департамента образования региона и БГТУ им. В.Г. Шухова. Региональному этапу предшествовали школьный и муниципальный. В финал вышло 74 лучших проекта и прикладного исследования, которые и были представлены на суд жюри.

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Как подчеркнул начальник службы электрических режимов Белгородэнерго, член жюри Андрей Куротченко, филиал уже сегодня видит в этих талантливых ребятах своих будущих коллег, рассчитывает на них и готов помочь в формировании профессиональных навыков, ведь им предстоит определять будущее сетевого комплекса области.

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Директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем Александр Белоусов призвал ребят уже сейчас подумать о выборе профессии. Спрос на инженерные специальности с каждым годом только увеличивается. Энергетика же относится к числу базовых отраслей, определяющих развитие экономики страны. Он подчеркнул, что конкурс дает возможность попробовать свои силы на практике, понять, насколько сильно желание связать свою жизнь с энергоотраслью, а победителей и призеров конкурса ждут дополнительные баллы при поступлении в БГТУ им. В.Г. Шухова.

По результатам открытой защиты проектов победителями и призерами стали 20 учащихся.

В младшей возрастной группе лучшими стали проекты учеников 2 класса, Александра Романова «Вначале было колесо…» (Комсомольская средняя школа Белгородского района) и Артема Абросимова «Тайны королевства «Электриус» (Прогимназия № 51 г. Белгорода).

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В средней возрастной категории по количеству набранных баллов в лидеры вышли исследовательская работа о влиянии электрического тока на организм человека ученика 6 класса старооскольской гимназии №18 Ростислава Сторожева и проект «Умный дом» ученицы 7 класса Центра технологического образования и детского технического творчества г. Белгорода Ярославы Ермак.

Среди обучающихся 9-11 классов отличились десятиклассник Солдатской средней школы Ракитянского района Кирилл Беляев, представивший исследование и практическое применение элемента Пельтье и ученик 9 класса Разуменской средней школы №1 Дмитрий Корнеев с проектом «Энергокарусель».

Итоговый протокол опубликован на сайте Олимпиады школьников Белогорья http://olymp.beluno.ru. Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится в декабре в центральном офисе Белгородэнерго.