2018-11-27T18:08:03+03:00
Общество

Новый конфликт с представителями власти обернулся для белгородца еще одним уголовным делом

На этот раз мужчине инкриминируют оскорбление сотрудников полиции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Нетрезвый белгородец обвиняется в оскорблении сотрудников полиции.Нетрезвый белгородец обвиняется в оскорблении сотрудников полиции.Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, нетрезвый житель Белгородского района привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы на одной из улиц областного центра. По информации пресс-службы УМВД региона, мужчина нарушал общественный порядок. Полицейские предложили ему проследовать к служебному автомобилю для дачи объяснений и составления административного материала.

На законные требования правоохранителей 35-летний белгородец отреагировал агрессивно. Он стал выражаться в адрес патрульных нецензурной бранью и предпринял неудачную попытку скрыться от них. В итоге мужчина был доставлен в УМВД города и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Однако он не утихомирился и после этого.

- Находясь в камере содержания задержанных лиц, белгородец продолжил вести себя вызывающе. Мужчина оскорблял нецензурной бранью сотрудников патрульно-постовой службы полиции и инспектора СПЗЛ, а также пытаясь отбить напольную плитку, - сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

При проверке по базе данных выяснилось, что мужчина уже не первый раз ведет себя таким образом при общении с правоохранителями. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

На этот раз житель пригорода наговорил себе на новую уголовную статью. Сообщается, что следственным отделом по городу Белгороду регионального Следкома в отношении него возбуждено дело об оскорблении представителя власти. Мужчине грозит до года исправительных работ.

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