2018-11-26T11:16:46+03:00
Общество

«Ростелеком» создал корпоративную сеть передачи данных Почты России

Единая сеть охватила 37 тысяч объектов почтовой связи
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Это выделенная частная сеть (IP VPN) с возможностью высокоскоростного доступа в интернет. Сетевая инфраструктура, созданная «Ростелекомом» обеспечивает взаимодействие более чем 15 тысяч отделений Почта Банка с центрами обработки данных.

Оснащение 37 тысяч объектов Почты России стабильными современными каналами связи – это инфраструктурный фундамент. Он обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых сервисов, значительная часть которых уже переведена в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, а также логистики и финансовых услуг. В частности, в короткие сроки запущен сервис упрощенной выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, который позволяет обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов.

- Стабильная работа корпоративной сети – это основа современных цифровых сервисов Почты России. Реализация данного проекта позволит предприятию эффективно развиваться, повышая качество клиентского сервиса, решая широкий спектр социально значимых задач и расширяя перечень онлайн услуг для населения, отметил Сергей Емельченков, заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и новым продуктам.

- Построение сети передачи данных для Почты России стало одним из крупнейших проектов «Ростелекома» за последнее время. Реализация этого проекта – еще один шаг на пути создания цифровой экономики и повышения доступности цифровых услуг. Уверен, что использование защищенных каналов передачи данных и высокоскоростного доступа в интернет сделает сервисы Почты России еще более привлекательными для пользователей, поделился Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

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