2018-11-26T13:42:50+03:00
Общество

В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции

По версии следствия, сотрудники ППС превысили полномочия, поместив с применением физической силы подростка в служебный автомобиль
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Двух сотрудников полиции обвиняют в превышении полномочий.Двух сотрудников полиции обвиняют в превышении полномочий.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Следственный комитет предъявил двум сотрудникам ППС ОМВД России по Корочанскому району обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, вечером 28 сентября полицейские по указанию оперативного дежурного прибыли к входу в парк «Победителей» в селе Погореловка. Там находилась компания подростков. По информации СК, там назревал конфликт, однако общественный порядок юноши не нарушали.

- Один из полицейских, выйдя из машины, подозвал ребят к себе, схватил 14-летнего мальчика за руку, вывернул ее за спину и посадил в служебный автомобиль, где дважды ударил. Второй сотрудник, находясь в машине, в ответ на уговоры ребенка отпустить его, ударил и насильно удерживал, - сообщается на сайте регионального Следкома.

Согласно версии следствия, уже находясь в автомобиле, патрульные поняли, что превысили полномочия, и так как оснований удерживать подростка у них не было, высадили его на остановке общественного транспорта.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что причастность правоохранителей к совершению противоправных действий выявили сотрудники подразделения собственной безопасности областного главка МВД. Материалы были переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Новооскольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области в отношении обоих сотрудников ППС – полицейского и полицейского кинолога, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 стать 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть превышение должностных полномочий с применением насилия. Наказание, предусмотренное за такое преступление - от трех до десяти лет лишения свободы.

Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области сообщает, что после возбуждения уголовного дела в отношении правоохранителей они попытались оказать давление на маму потерпевшего и убедить ее забрать заявление. Как ранее сообщалось, сейчас один из сотрудников на период следствия заключен под стражу. Второй находится под домашним арестом.

В региональном УМВД также сообщили, что если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белгороде в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды
Эксперты не ожидают сильного ослабления рубля
Житель Белгорода помог приятелю-колясочнику избавиться от тела
В Белгороде по улице Магистральной горят складские помещения
Житель Белгородской области задолжал 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку
Волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у уральцев
В Белгородском художественном музее открылась выставка картин из Эрмитажа
Уроженец Старого Оскола одержал уверенную победу над американским боксером Майклом Уилсоном
С утра в Белгороде – транспортный коллапс из-за выпавшего снега
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке
В Белгороде по факту нападения на врача организована проверка
Белгородцы приняли военную присягу в музее Победы на Поклонной горе
Белгородцы смогут узнать о долгах и оплатить их в аэропорту и на железнодорожном вокзале
Шебекинские полицейские раскрыли дерзкое разбойное нападение
В Белгороде открылась фотовыставка ветерана ОВД «Монокль. Преобразованная реальность»
В Белгороде в первый рейс отправился городской поезд
В Белгородской области наркополицейские и росгвардейцы пресекли сбыт особо крупной партии наркотиков
В Белгородской области стартовал месячник «СПИД – трагедия человечества»
В Белгороде раскрыли 62 преступления благодаря АПК «Безопасный город»
В Валуйском районе от полученных травм скончалась 69-летняя жительница
Видеокамеры в многоквартирных домах белгородцев установят бесплатно
Центрально- Черноземный банк ПАО Сбербанк примет участие в акции Банка России «Единая неделя мелочи»
В Белгороде готовят больничных клоунов
За жизнью белгородцев будут наблюдать видеокамеры
В Белгородской области сотрудники ДПС обнаружили в багажнике автомобиля незаконного добытого оленя
Белгородский аэропорт претендует на имя Николая Ватутина