В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции

Следственный комитет предъявил двум сотрудникам ППС ОМВД России по Корочанскому району обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, вечером 28 сентября полицейские по указанию оперативного дежурного прибыли к входу в парк «Победителей» в селе Погореловка. Там находилась компания подростков. По информации СК, там назревал конфликт, однако общественный порядок юноши не нарушали.

- Один из полицейских, выйдя из машины, подозвал ребят к себе, схватил 14-летнего мальчика за руку, вывернул ее за спину и посадил в служебный автомобиль, где дважды ударил. Второй сотрудник, находясь в машине, в ответ на уговоры ребенка отпустить его, ударил и насильно удерживал, - сообщается на сайте регионального Следкома.

Согласно версии следствия, уже находясь в автомобиле, патрульные поняли, что превысили полномочия, и так как оснований удерживать подростка у них не было, высадили его на остановке общественного транспорта.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что причастность правоохранителей к совершению противоправных действий выявили сотрудники подразделения собственной безопасности областного главка МВД. Материалы были переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Новооскольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области в отношении обоих сотрудников ППС – полицейского и полицейского кинолога, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 стать 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть превышение должностных полномочий с применением насилия. Наказание, предусмотренное за такое преступление - от трех до десяти лет лишения свободы.

Пресс-служба СУ СК России по Белгородской области сообщает, что после возбуждения уголовного дела в отношении правоохранителей они попытались оказать давление на маму потерпевшего и убедить ее забрать заявление. Как ранее сообщалось, сейчас один из сотрудников на период следствия заключен под стражу. Второй находится под домашним арестом.

В региональном УМВД также сообщили, что если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.