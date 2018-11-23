2018-11-26T16:50:02+03:00
Общество

В Белгороде подвели итоги конкурса карикатур «Энерговор! К ответу!»

Конкурс проводился Белгордэнерго, региональным отделением Союза художников на базе выставочного зала Родина»
Ирина ТАРАСОВА
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..Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Конкурс, который планировался как региональный, за эти месяцы выплеснулся далеко за пределы Белгородской области. Свои работы прислали художники Белгорода и Красноярская, Смоленской области и Москвы, Нижегородской области, Ставропольского края, Ханты-Масийского автономного округа, Казани, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Орла.

. Фото: Ирина ТАРАСОВА

.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всего на суд жюри было представлено более 50 работ от 34 авторов. География участников свидетельствует о том интересе, который вызвала социальная по звучанию, актуальная для сегодняшнего дня и очень непростая для раскрытия тема конкурса. Но выполненные работы превзошли все ожидания организаторов такого непростого творческого соревнования художников.

Как подчеркнул, обращаясь к собравшимся в выставочном зале «Родина» на церемонию подведения итогов и награждения конкурсантов, председатель Белгородского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Станислав Дымов, работы многих участников, особенно юных, удивили даже маститых мастеров своим мастерством и необычностью решения раскрытия столь сложной темы.

. Фото: Ирина ТАРАСОВА

.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко, награждая дипломами победителей конкурса, отметила, что все участники конкурса отмечены сертификатами. И заверила, что победители, которые не смогли присутствовать на церемонии, обязательно получат призы и дипломы, которые будут направлены по почте. И что главное – конкурс получился творчески интересным. В этом не последнюю роль сыграли предшествующие ему своеобразные мастер-классы, которые провели в стенах «Родины» сотрудники филиала Белгордэнерго.

По условиям конкурса на суд жюри в трех номинациях «Сатирический рисунок (карикатура)», «Комиксы» и «Плакат» были представлены работы художников трех категорий: «Профессиональные художники» «Любители» «Дети 12-17 лет».

Первыми картины, победившие в конкурсе, увидели сами участники, среди которых было немало детей, а также студентов. Они приняли участие в интерактивной игре с участием «настоящего» профессора, демонстрирующего возможности энергии.

. Фото: Ирина ТАРАСОВА

.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Победитель в категории «профессиональные художники» Владимир Пронькин, отметил, что работать над серией карикатур «Позор, энерговор!», за которую он и его супруга удостоены награды, было увлекательно. И что тему конкурса, который призвал бороться с хищением электроэнергии и негативными последствиями этих действий для экономики страны, жизни и здоровья каждого, его коллеги подали интересно. Среди представленных работ есть по-настоящему яркие, удачные находки.

С картинами победителей конкурса «Энерговор! К ответу!» которые выполнены в разнообразных графических и живописных техниках, нарисованы от руки и в графических редакторах на компьютере, могут сегодня познакомиться как жители Белгорода, так и гости города в выставочном зале «Родина».

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