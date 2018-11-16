С начала года в Белгородской области электроэнергией обеспечины почти 4000 потребителей

Уже исполнено 4 743 договора на подключение к сетям общей мощностью 110,9 МВт. Электроэнергией обеспечено 3 997 физических лиц (54,9 МВт) и 746 юридических лиц (55,9 МВт).

К централизованному электроснабжению подключено 24 крупных предприятия промышленности и АПК. На реализацию приоритетных проектов в сфере импортозамещения направлено 372,3 миллиона рублей.

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В рамках областных программ реконструкции и капремонта учреждений социальной сферы электроэнергией обеспечено 108 школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов ЖКХ, досуговых и спортивных центров. На подключение социальных объектов выделено 72,9 млн рублей.

ТП к электросетям Белгородэнерго осуществляет в сжатые сроки в соответствии с условиями заключенного договора. Средний срок выполнения обязательств со стороны энергетиков для потребителей льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 53 дня, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) - 81 день. На особом контроле у филиала электроснабжение объектов малого бизнеса заявленной мощностью до 150 кВт. Для них предусмотрен упрощенный порядок ТП. Расчет платы производится по льготным ставкам, утвержденным Комиссией по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области.

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Подать заявку на ТП и оплатить услугу можно как очно в офисах обслуживания потребителей филиала, так и на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в личном кабинете клиента. Здесь же с помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и рассчитать примерную стоимость услуги.