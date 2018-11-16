2018-11-16T16:48:20+03:00
Общество

Белгородские оперативники вычислили предполагаемую интернет-мошенницу

По версии следствия, девушка заработала больше ста тысяч на продажах несуществующих шуб
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Жительница Губкина продавала несуществующие шубы через интернет.Жительница Губкина продавала несуществующие шубы через интернет.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Жительницу Губкинского городского округа снова подозревают в интернет-мошенничестве. 26-летняя девушка, ранее судимая за аналогичные преступления, снова вернулась к опробованной схеме.

- По предварительным данным, жительница региона создала в одной из соцсетей несколько фейковых страничек. На одной из них она размещала информацию о продаже меховых изделий и детской одежды, с двух других писала положительные отзывы об интернет-магазине, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

На продаже несуществующих шуб девушка заработала больше ста тысяч рублей. Ее жертвами стали жители Читы, Калуги и Сахалина. Так и не дождавшись оплаченный товар, они обратились за помощью в правоохранительные органы.

Жительнице Губкинского городского округа инкриминируют мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам. Максимальное наказание, предусмотренное за такие преступления – пять лет лишения свободы. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, полицейские рекомендуют прибегать к услугам проверенных интернет-магазинов. Убедиться в существовании товара можно, попросив продавца прислать дополнительные фото, сделанные с других ракурсов. Не лишним будет также проверить через поисковые системы принадлежность номера телефона к региону, в котором находится продавец. Безусловно, должна насторожить и сильно заниженная стоимость товара. Полицейские также обращают внимание: если продавец с сайта объявлений попросил внести задаток путем перечисления денежных средств с предоставлением информации с оборотной стороны вашей банковской карты и поступившим в СМС-сообщении кодом – не верьте. Так действуют мошенники! В случае если вы стали жертвой обмана, обращайтесь в правоохранительные органы незамедлительно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Конкурс «Великие имена России» станет важным проектом для развития международного и внутреннего туризма
В Российском военно-историческом обществе объяснили, почему просили не включать в шорт-лист голосования по новым названиям 47 аэропортов имена современных политиков
Фонд соцстраха в Крыму: пострадавшим в Керченской трагедии не нужно собирать деньги на средства реабилитации, им поможет государство
Ведомство объявило, что пострадавшие будут обеспечены протезами, ортопедическими и другими изделиями в кратчайшие сроки и в полном объеме
Новости 24
В поселке Разумное снизили налоги для физических лиц на уровень 2015 года
В Белгородской области жителям Ракитного вновь вернули воду
Валуйские оперативники нашли пропавшего без вести 19-летнего парня в соседнем регионе
С понедельника в Белгороде начнут отключать электричество
В Белгороде запустят в небо белые шары в честь спасенных детских жизней
В Белгороде столкнулись две «пятнадцатые»: пострадали два человека
Белгородский банк "прокололся", выдав кредит безработной
В Белгороде потушили вагон, загоревшийся на жд-вокзале
В Белгородской области «Форд Мондео» слетел в кювет: женщина в больнице
В Белгородской области пенсионеров планируют освободить от транспортного налога
С начала года в Белгородской области электроэнергией обеспечины почти 4000 потребителей
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Белгородская область - претендент на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году