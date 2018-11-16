Белгородские оперативники вычислили предполагаемую интернет-мошенницу

Жительницу Губкинского городского округа снова подозревают в интернет-мошенничестве. 26-летняя девушка, ранее судимая за аналогичные преступления, снова вернулась к опробованной схеме.

- По предварительным данным, жительница региона создала в одной из соцсетей несколько фейковых страничек. На одной из них она размещала информацию о продаже меховых изделий и детской одежды, с двух других писала положительные отзывы об интернет-магазине, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

На продаже несуществующих шуб девушка заработала больше ста тысяч рублей. Ее жертвами стали жители Читы, Калуги и Сахалина. Так и не дождавшись оплаченный товар, они обратились за помощью в правоохранительные органы.

Жительнице Губкинского городского округа инкриминируют мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам. Максимальное наказание, предусмотренное за такие преступления – пять лет лишения свободы. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, полицейские рекомендуют прибегать к услугам проверенных интернет-магазинов. Убедиться в существовании товара можно, попросив продавца прислать дополнительные фото, сделанные с других ракурсов. Не лишним будет также проверить через поисковые системы принадлежность номера телефона к региону, в котором находится продавец. Безусловно, должна насторожить и сильно заниженная стоимость товара. Полицейские также обращают внимание: если продавец с сайта объявлений попросил внести задаток путем перечисления денежных средств с предоставлением информации с оборотной стороны вашей банковской карты и поступившим в СМС-сообщении кодом – не верьте. Так действуют мошенники! В случае если вы стали жертвой обмана, обращайтесь в правоохранительные органы незамедлительно.